El entrenador que fue campeón con Keylor Navas en Costa Rica explicó cómo hizo el arquero para llegar a la élite del fútbol y por qué eligió Newell’s

“Dicen que jugaba más o menos”. De esta manera, se presenta Roy Myers, un legendario futbolista costarricense de la década de 1990. Los mejores años de su carrera como centrocampista los vivió en Deportivo Saprissa, época en la que el talentoso futbolista logró ganar cinco trofeos: tres nacionales y dos Copas de Concacaf.

El Maravilloso Meyers, su famoso apodo por la manera de jugar al fútbol, fue seleccionado nacional con la Costa Rica de Bora Milutinovic en Italia 90 y su talento lo llevó a jugar en México, Uruguay, Colombia y Estados Unidos, en los inicios de la MLS. “Por un tema de lesiones y de rendimiento, dejé a los 34, siendo muy joven. Hoy, se retiran casi a los 40 años. Pero en ese momento, tuve una lesión brava que no sabía que la tenía. Entonces, me retiré en el Saprissa, y rápidamente entré al Departamento de buscatalentos. Después, fui entrenador del segundo equipo, y del de Primera”, cuenta el costarricense, de 55 años.

Hay muy pocas personas en el mundo que conocen a Keylor Navas mejor que Myers, el primer entrenador que tuvo el arquero en Deportivo Saprissa, donde juntos ganaron el campeonato local en el 2010: “Sus principales cualidades son la velocidad y el temple, porque a él le gusta mucho, pero mucho trabajar. Keylor es, ante todo, una persona. Es muy familiar, tremendamente humilde, un trabajador incansable y muy seguro de sí mismo. Demostró no sólo liderazgo, también una gran capacidad de adaptación”, resalta Maravilloso en diálogo con Infobae. Por estos días, Navas brilla en Newell’s, donde es figura en cada partido del equipo dirigido por Cristian Fabbiani.

La etapa de Navas en Saprissa fue muy buena, ya que debutó como profesional y ganó seis campeonatos nacionales y una Copa de Campeones de la Concacaf entre el 2005 y el 2010. También, integró la planilla saprissista que jugó el Mundial de Clubes 2005, aunque no vio acción. “Si me preguntás si pensábamos que iba a llegar al Real Madrid, que iba a lograr todo lo que logró, te diría que no. Sabíamos de qué iba a ser el portero de la Selección de Costa Rica durante muchos años, pero no pensábamos que fuera a llegar tan lejos”, revela su primer director técnico.

Hoy, Myers es panelista en un programa de televisión donde analiza la actualidad del fútbol local, y ejerce también su función como buscatalentos en el club donde conoció al arquero más importante de la historia de Costa Rica. “Se fue preparando (Navas) de a poco para llegar al Real Madrid, porque aquí en el Saprissa era figura y cuesta mucho ser figura en el fútbol costarricense”, sentencia.

Myers en la actualidad es periodista y busca talentos (@roymyers40)

- ¿Qué es de su vida, Roy?

- Estoy en la radio como panelista, hablando un poco. Soy entrenador y estudié periodismo. Tenemos un programa, Tiempo Extra, pero también uno desde hace 13 años en televisión, los domingos, que se llama Deporte Masa. Yo estoy también con unos futbolistas Erick Lonis, Marco Herrera, un periodista y una futbolista también, una colombiana que jugó en Deportes Saprissa, Lina Arciniagas. También, tengo un espacio, ya ese personal, en Futv, que se llama Un Recuerdo Maravilloso, porque a mí me dicen El maravilloso. Así me pusieron el mote cuando jugaba al fútbol, y entonces tengo ese espacio donde entrevisto a diferentes personalidades del fútbol, del deporte en general. No solamente ex futbolistas, sino del deporte, que me cuenten ahí una historia, algo que los haya marcado, por eso le pusimos Un Recuerdo Maravilloso. Además, trabajo en Saprissa como busca talentos, haciendo scouting.

- ¿Por qué se ganó ese mote de El Maravilloso?

- Porque dicen que jugaba más o menos (risas). Me lo puso un señor, un narrador muy famoso Róger Ajún, que les puso apodos a muchos futbolistas en su época. Dicen que es un lindo apodo.

- ¿En qué club de Coca Rica empezó su carrera como futbolista?

- En Limonense. Yo soy de la Francia de Siquirres, de la provincia de Limón, y ahí estaban mis padres futbolísticos que fueron Álvaro Gran Mac Donald y don Carlos Watson, dos ex futbolistas muy reconocidos y técnicos nacionales. Con Don Álvaro como DT debuté a los 17 años en Limonense. Cuatro años después, disputé el Mundial Italia 90. Luego, regresé a Limón durante una temporada y después fui un año a Peñarol de Uruguay, hasta que me fracturé el tobillo y regresé a Costa Rica. Ahí empecé mi periplo por el Deportivo Saprissa, donde estuve ocho años antes de irme al Pachuca de México. Regresé a Saprissa y más tarde fui a la MLS, que estaba empezando. Recalé en el Metro Stars, hoy es el Red Bulls. Me llevó Bora Milutinovic, que fue el entrenador yugoslavo que nos llevó a Italia 90. Después, pasé a Los Ángeles Galaxy y regresé al Saprissa. Luego casi me retiro, ya que estuve seis meses en el Herediano. Con el Cartaginés jugué también en la segunda división de Costa Rica.

- ¿Pudo enfrentar a Maradona en el Mundial 90?

- No nos enfrentamos porque nos tocó en el grupo de Brasil, Escocia y Suecia. El cuarto partido fue contra Checoslovaquia. No pude cruzarme con Diego. Pero si hablé una vez con él, sin saber que era Diego. Siempre bromeo porque cuando yo jugaba en Peñarol en 1991, tenía como compañero a Armando Dely Valdés que era muy amigo de Maradona, ya que él había sido compañero de su hermano Hugo Maradona. Un día, estaba en el departamento de Armando, y sonó el teléfono. Entonces, contesté y me dice “hola, no sé quién eres, te saludo. ¿Se encuentra Armando”? Le respondí “sí, ya te lo paso”. Entonces, se lo pasé y después Armando me aseguró que era Diego el que me había llamado para invitarme a un asado. Así que pude conversar con Diego unos segundos, por lo menos por teléfono.

- ¿A qué edad se retiró y por qué?

- Yo tuve lesiones bravas cada 10 años. Entonces, estaba medio retirado, porque me había lesionado del cruzado en la MLS y ya estaba casi retirado. Pero me llamó don Watson que estaba dirigiendo a Herediano y regresé, pero por un tema de lesiones y de rendimiento dejé a los 34, muy joven. Hoy, se retiran casi a los 40 años todo. Pero en ese momento tuve una lesión brava que no sabía que la tenía. Hace un año o dos me cambié la cadera, ya que arrastraba muchos dolores desde la época de futbolista. Creo que también eso me limitó un poco. Entonces, me retiré en el Saprissa, y rápidamente entré al Departamento de buscatalentos, liderado por don Carlos Santana, también un gran ex jugador. Luego, pasé a dirigir en divisiones menores de ese club, después fui asistente de Ronald González en la segunda división del Saprissa y hasta que me dieron el primer equipo.

Keylor Navas llegó a Newell's en enero de este año (AP Foto/Farid Dumat Kelzi)

- ¿En Primera División dirigió a Keylor Navas?

- Sí, el último torneo me tocó a mí dirigirlo que fue en el 2010. Lo ganamos sí, Keylor fue figura, de hecho, participó en el Mundial de Clubes con el Saprissa, aunque el que lo tapó fue José Francisco Porres.

- ¿Ya le veía pasta de un arquero que iba a ser mundialista, que iba a llamar la atención, que se iba a convertir en uno de los mejores del mundo?

- Si me preguntás si pensábamos que iba a llegar al Real Madrid, que iba a lograr todo lo que logró, te diría que no. Sabíamos de qué iba a ser el portero de la Selección Nacional de Costa Rica por muchos años, desde que tenía 17, 18 años. A los 16, decíamos que era un distinto, pero no pensábamos que fuera a llegar tan lejos. Después, no nos sorprende lógicamente lo que hizo hasta ahora, ya que es muy rápido, muy felino, tiene una mentalidad ganadora y una fuerza mental muy fuerte, aparte de sus condiciones que lo hace distinto. No dura un segundo en el piso, va y se para rapidísimo, pero sí, pensaba desde muy joven que iba a ser un gran arquero.

- ¿Cuáles fueron las primeras cualidades que observó de él?

- Sus principales cualidades son la velocidad y el temple, porque a él le gusta mucho pero mucho trabajar. Roger Mora es el entrenador de porteros, que lo vio a él y siempre lo preparó, entre otros. Por ejemplo, si ponían diez pelotas para darle, siempre pedía una más, una más, una más siempre para seguir entrenando. En cambio, algunos van por la nueve y se tiran y se quedan por ahí en el campo, pero él siempre quería una más, una más y yo creo que esa era una de sus cualidades, que siempre le gustaba entrenar y prepararse.

- ¿Cuál sería su principal debilidad?

- Decían que no juega, pero lo hace muy bien con la pelota en sus pies. Él tiene muy buen pie. A él se le cuestionó que tenía una estatura normal promedio, pero para el medio internacional, creo que está bien. La altura para el arquero es muy importante. Costaba encontrarle alguna falencia.

- ¿Él sufrió con eso de que no era muy alto?

-No, por eso te digo que eso se dio ya cuando estaba en Europa, que muchos creemos que allá le pasó factura, porque se le criticaba mucho de que le faltaba talla y toda esa cuestión, pero aquí nunca lo sufrió. Él tiene 1.85 metros más o menos y para el medio es una altura magnífica.

Navas durante su paso por PSG (Foto REUTERS/Juan Medina)

- ¿Se terminó de armar como arquero en el Real Madrid? ¿Fue el punto máximo de su carrera?

- Yo creo que Keylor fue escalando y tuvo la oportunidad, por ejemplo, cuando estaba destacándose en el Saprissa de Costa Rica de irse rápidamente al exterior. En ese momento, tuvo la oportunidad de irse a México con 20, 21 años. Pero estaba tan convencido de que debía dar el paso a Europa, que espero su oportunidad y se fue a jugar al Levante, a la segunda división de España. A partir de ahí, fue creciendo, pero en Saprissa ya había sido campeón. Imagínate la presión que existe jugar acá. Creo que se dimensiona, aunque muchos no lo crean, que es como jugar en Boca o River. Navas se fue muy joven y ya se estaba preparando para lo que venía después, porque no es tan fácil jugar en el Real Madrid, no es tan fácil tomar la decisión de ir. En lugar de quedarse acá o ir a un equipo de México, donde va a ganar muy buen dinero, se fue para España, al Levante. Previamente estuvo en el Albacete, porque ahí estuvo un gran arquero tico también como Luis Gabelo Conejo. Entonces, tiene un vínculo con el Albacete, pasa al Levante y después del Mundial 2014 se le da el paso al Real Madrid. Él fue quemando etapas, como debe ser hasta convertirse en el mejor arquero de la liga, en un equipo no tradicional. Después del mundial que lo catapultó, se fue al Paris Saint Germain, pasó por el Nottingham Forest de la Premier League.

- La verdad que tuvo una muy buena carrera que muy pocos arqueros tuvieron. ¿Qué es lo que tiene su personalidad que no lo afectó para jugar en equipos tan grandes?

- Se fue preparando de a poco, porque aquí en el Saprissa era figura, y cuesta mucho ser figura en el fútbol costarricense. Entonces, él iba preparado para enfrentarse a lo grande. Aparte de su personalidad, es muy extrovertido, muy inteligente. Por su forma de ser, cae muy bien y en la mayoría de los equipos se adapta fácilmente, porque tiene unas condiciones enormes. Para los buenos arqueros, es más fácil la adaptación por su personalidad, que hace que rápidamente se meta en el grupo. En cambio, hay muchos jugadores que son tímidos, entonces van a un equipo y se quedan en una esquina, aislados. Pero él es líder, se tiene una confianza enorme y rápidamente se adapta con los líderes y eso les facilita a todos.

- ¿Fuera de la cancha cómo es Navas?

- Es un muy buen amigo, es muy buen compañero. Navas viene de un estrato social medio, donde le ha costado y él la verdad que es muy buen compañero y muy buen amigo. Yo lo tuve en Primera y lo único que puedo decir es que fui el último técnico que lo dirigió en Costa Rica y salimos campeones. Soy el único jugador junto con Keylor que jugamos en dos equipos del siglo. Yo jugué en Peñarol, que es el equipo del siglo de la Conmebol, y el Deportivo Saprissa que es el equipo del Siglo XX de la Concacaf. Keylor jugó en Saprissa, que es el equipo del Siglo XX de la Concacaf y en el Real Madrid que es el equipo del Siglo de Europa. Compartimos esa marca.

- ¿Cómo lo observa hoy en Newell’s?

-Mira, esas son decisiones que uno dice que Keylor es una persona muy creyente. Cualquiera que lo conoce, diría: “¿Por qué eligió Newell’s?”. Supongo que quiso vivir lo que es el fútbol argentino: la pasión, el clásico rosarino, la emotividad, el folclore en las tribunas, pero también creo que es muy creyente y se apoya mucho en Dios, porque con el currículum que Keylor tiene, supongo que podía haber ido a algún otro equipo más grande, y mucho menos en la situación en la que estaba Newell’s. Pero va, decide ir allá y bueno, le está yendo bastante bien.

- ¿Será que tuvo algo que ver Lionel Messi en la decisión de que vaya a jugar a Newell’s?

- Sí, de repente sí, porque fueron compañeros en el PSG, son amigos y de repente, pudieron haber charlado. Pero no deja de ser algo extraño, y por eso digo que tal vez pudo haber sido un mensaje de Dios.

- ¿Lo ve como el arquero de la Selección de Costa Rica o ya dio un paso al costado para no volver?

- Ese es un debate que se está dando acá y él en su momento se había bajado, pero estaba en otra situación. Hoy, hay un técnico nuevo que confía plenamente en él. La gente cuestiona hoy porque está un jugador como Patrick Sequeira, que se está consolidando en el arco. Pero el técnico mexicano Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, habla de las jerarquías y Navas está hoy pasando por un buen momento. Seguramente se sentará a hablar con Keylor para ver qué fue lo que pasó, qué hizo que renuncié a la selección, por qué tomó la decisión de irse, y si regresa, estoy convencido de que va a ser para ser titular. Aparte le está mostrando que está en plenitud de condiciones, que está vigente todavía para ocupar el arco de la Selección de cara al Mundial 2026.

Navas festejando la Champions League 2018 con el Real Madrid (Foto REUTERS/Gleb Garanich)

- ¿Mantiene una relación todavía con él?

- Muy poco. El otro día, tuve la oportunidad de estar en el entrenamiento del Saprissa y me lo crucé. Fue antes de su llegada a Newell’s, y desde ese momento, no hemos tenido más comunicación.

- ¿Lo ve feliz en el fútbol argentino?

- Hoy sí, está totalmente feliz. Tiene un semblante positivo. Lo veo disfrutando cuando está atajando. También, en las entrevistas. La verdad que sí, está muy contento, esa es la impresión que me da, a la distancia.

- ¿Le mandó un mensaje felicitándolo por su llegada a Newell’s?

- No, él se aferra mucho a Dios, y ha tomado una decisión por lo menos en lo deportivo que está muy bien. Está otra vez vigente con sus tapadas que normalmente nos tiene acostumbrados. Entonces, le deseo el mayor de los éxitos y que le siga dando sabiduría Dios para tomar las decisiones que ha estado tomando. Keylor es muy creyente, siempre habla de Dios y todo lo deja en manos de Dios. Dios es su guía, y mal no le fue (risas). No he tenido la posibilidad de compartir con él una misa en la iglesia, pero sí es muy creyente y suele ir a la iglesia. Siempre pone a Dios por encima de todo. Dice que Dios lo va a guiar, y que él no fuerza nada, sino que Dios tomará la decisión.