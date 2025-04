10 frases de Edinson Cavani: su sequía goleadora en Boca, fuerte respaldo a Gago y el Superclásico ante River

Edinson Cavani palitó el Superclásico ante River (REUTERS/Agustin Marcarian

Edinson Cavani atraviesa un momento clave en su etapa como jugador de Boca Juniors. El delantero uruguayo busca consolidarse en el elenco de Fernando Gago, con la mira puesta en la definición del Torneo Apertura y la posibilidad de disputar el próximo Mundial de Clubes, lo que podría representar el cierre de su carrera profesional. Sin embargo, su presente no es el mejor ya que atraviesa una larga sequía goleadora. Pese a ello, el Matador se destaca en todos los partidos en base a su entrega y sacrificio en favor del equipo.

En una entrevista con Radio Continental, el atacante de 38 años reflexionó sobre su actualidad, el presente del equipo, su vínculo con el club y la adaptación al fútbol argentino. “Es un buen momento, sí. Más allá de algún tropezón que hayamos tenido, hemos mostrado un poco más de solidez como grupo. Esas son buenas señales. Después hay que ver cómo se toman las señales, porque a veces los malos momentos son solamente un partido. Desde mi experiencia en Boca, este es un buen momento”, analizó. Para Cavani, uno de los desafíos principales fue integrarse a un equipo con renovación constante: “No es fácil lograr madurez como equipo. El hincha exige, y nosotros también queremos ganar. Pero lleva tiempo adaptarse y encontrar el rumbo”, aseguró.

Consultado por el rendimiento del equipo como visitante, un tema que ha generado debate en la temporada, el uruguayo respondió: “De a poquito, vamos siendo más sólidos afuera. Es parte del proceso de maduración. A veces al jugador le cuesta adaptarse a dónde está”. En ese sentido, valoró el crecimiento colectivo y la necesidad de “mantener la identidad” en todos los escenarios.

El atacante también abordó su presente goleador, marcado por una sequía que generó cuestionamientos. “Soy el primero que quiere hacer goles, es una necesidad que tengo como delantero. Pero son momentos, y hay que bancarlos con calma”, afirmó. A pesar de la falta de goles, señaló que su compromiso con Boca Juniors se mantiene intacto: “El día que no esté contento, seré claro con Román y con la gente. Hoy estoy en un lugar espectacular”.

Cavani resaltó que su aporte al equipo trasciende las estadísticas personales y puso el foco en el trabajo colectivo. “Merentiel o Milton (Giménez), no importa quién juegue. Lo importante es tener una idea clara y tirar todos para el mismo lado. Si en algún momento me toca esperar porque hay un compañero mejor, estoy dispuesto a hacerlo para aportar lo mejor”, expresó sobre la competencia interna en el ataque.

Cavani respaldó de gran manera al entrenador, Fernando Gago

De cara al Mundial de Clubes, el ex Manchester United y PSG opinó sobre el nivel actual del fútbol a nivel global: “Está claro que en el fútbol europeo hay otro potencial económico por muchos factores, pero el fútbol está hoy mucho más igualado por toda la parte táctica, por toda la parte de información que se puede tener para atacar un punto flojo o aprovechar un jugador. ¿Cuántos partidos hay hoy que terminen 4 a 0 o 4 a 1? ¿Cuántas finales hay que terminen así? Hasta te diría que en Europa se trabaja menos físicamente. Está todo muy igualado”.

Sobre el Superclásico ante River Plate, que se jugará en dos fechas en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura, Cavani subrayó la importancia de llegar bien al duelo más relevante del fútbol argentino: “El clásico es una cuestión de madurez de los equipos. Sabemos que está cerca pero también que es importante ganar el partido que viene (ante Estudiantes). Nos enfocamos en este partido para llegar al clásico con la mejor preparación física, mental y táctica. Un clásico es un clásico llegues ganando o perdiendo. Salís a la cancha a dar la vida, pero no es lo mismo llegar con confianza a llegar con dudas o con desconfianza”.

En esa línea, hizo énfasis en el encuentro inmediato ante Estudiantes de La Plata en La Bombonera, el próximo sábado: “Por eso digo que es muy importante lo que pase este fin de semana. Después, en un clásico, puede pasar cualquier cosa”. Desde su llegada al club en julio de 2023, Cavani disputó cuatro Superclásicos ante River, con un saldo de una victoria (con gol incluido en el 3-2 por los cuartos de final de esta Copa de la Liga en Córdoba), un empate y dos derrotas, ambas en condición de local.

Por último, el uruguayo elogió al técnico Fernando Gago, destacando la resiliencia del entrenador en los momentos de mayor presión: “Fernando bancó lo que tuvo que bancar, la verdad fue un momento difícil con críticas y todo. Fue un conjunto de cosas. El equipo demostró que hay que seguir luchando. Acá no es que los jugadores bancaron a Fernando. Si algún día me entero que un compañero intenta voltear a un entrenador, primero me voltean a mí. Yo tener un compañero así no quiero, seré el primero en plantarme a hablar”.