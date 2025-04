De tres dedos y al ángulo: el golazo de Lautaro Martínez en la victoria del Inter ante el Bayern Múnich en la Champions

Los cuartos de final de la Champions League se abrieron con dos partidos espectaculares que acapararon la atención del planeta. Mientras que en Inglaterra el Arsenal y el Real Madrid se vieron las caras por el primer cruce de la serie, en el Allianz Arena de Alemania el Inter de Milán se presentó con la misión de sorprender al Bayern Múnich.

El dispositivo táctico planteado por Simone Inzaghi complicó al conjunto germano; y la calidad individual de Lautaro Martínez puso al Nerazzurro en ventaja.

El delantero surgido de Racing gestó una jugada magnífica a los 38 minutos de la etapa inicial, que hizo delirar a los hinchas italianos. El Toro comenzó en su propio campo y se asoció con Alessandro Bastoni, quien se proyectó al ataque y trianguló con Marcus Thuram.

La descarga del francés fue el movimiento previo a la notable conquista que improvisó el bahiense. Con un recurso magnífico, que emuló al legendario Roberto Carlos, el goleador de La Scaloneta resolvió con un remate de tres dedos que se colgó del ángulo. Una conquista con sabor a épica.

El grito del argentino llegó en un momento especial para él. Es que en las últimas horas tuvo que acordar una sanción económica de 5.000 euros con la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) por haber “blasfemado" el pasado 16 de febrero tras la derrota de su equipo ante la Juventus en un duelo que concluyó 1 a 0 a favor de los de Turín.

Aquel día, las cámaras de televisión captaron a Lautaro blasfemando enfurecido tras la derrota, pero no fue sancionado en ese momento al no haber audio en las imágenes. “Nunca lo he hecho, nunca. Intento enseñar respeto también a mis hijos, esta acusación me molestó mucho”, había dicho el Toro una semana después, tras el choque ante el Genoa.

Sin embargo, la Fiscalía de la FIGC abrió una investigación y semanas después encontró otras imágenes en las que, además de apoyarse en la lectura de labios, algo que hizo con las primeras, las más claras, se pudo respaldar con el audio, informaron medios locales a finales de febrero.

El bahiense, para evitar la sanción deportiva, llegó a un acuerdo económico antes de que saliera una sentencia definitiva. “Tras el acuerdo alcanzado por las partes, el jugador del Inter Lautaro Javier Martínez fue sancionado con una multa de 5.000 euros”, informó el pasado lunes la FIGC.

“Se había abierto un procedimiento contra el jugador nerazzurro por haber proferido, al final del partido Juventus-Inter disputado el pasado 16 de febrero y válido por la 25ª jornada del campeonato de Serie A, en dos ocasiones, una expresión blasfema como se desprende de las imágenes de televisión, de plena garantía técnica y documental”, añadió el comunicado del organismo federativo italiano. Un inconveniente que no lo desconcentró, ni lo sacó de su foco, dado que el ex Racing sigue gestando su enorme figura internacional a base de goles.

De todos modos, cerca del final, un centro de Konrad Laimer encontró a Thomas Müller por el segundo palo para que el histórico referente de los teutones concrete el 1 a 1. Una conquista que parecía evitar la caída del Bayern Múnich; pero el Inter de Milán volvió a demostrar una personalidad notable cuando Davide Frattesi capitalizó un contragolpe perfecto y sentenciara el 2 a 1 a favor de la visita.