Una ex promesa de Boca denunció que no tuvo chances porque no aceptó un representante puesto por la dirigencia: la dura respuesta del club

Coira, en su paso por Boca. Hoy está en Puerto Rico

La ex promesa de Boca Juniors, Leonel Coira, reveló detalles inéditos de su salida del club en 2023 en una entrevista con el portal Bolavip. El volante, que militó en categorías inferiores tras su llegada desde clubes como el Real Madrid y el Valencia, expuso un panorama de conflictos con la actual dirigencia, señalando incluso irregularidades en su proceso contractual. Y denunció que el Consejo de Fútbol le ofreció firmar con un representante y, al no hacerlo, no tuvo chances de mostrarse con la casaca azul y oro. El contenido de la nota produjo una fuerte réplica por parte de la Comisión Directiva.

“Yo subí a Primera a los 17 años con (Miguel) Russo, ahí estuve con Tevez, Villa, Zambrano. A mí Russo me empezó a subir cuando estaba en Sexta y anduve muy bien”, explicó Coira en su diálogo con Bolavip. Sin embargo, según su relato, las tensiones comenzarían cuando el hermano de Riquelme, Cristian, parte de la estructura del Consejo de Fútbol, le propondría firmar con un representante asociado. Según el juvenil, “cuando le dije que no, se me vino abajo todo”.

El exmediocampista del equipo Xeneize aseguró que su negativa a estas propuestas lo relegó en repetidas ocasiones, argumentando que dejó de ser convocado incluso cuando su desempeño en las categorías inferiores seguía siendo positivo. “Les dije que no y ya me empezaron a mandar al banco, no me citaban aunque hacía las cosas bien en Quinta. Arranqué en Cuarta y también me tiraban abajo”, expresó al medio.

Uno de los puntos más críticos de su narración es su encuentro con otro representante de la dirigencia, Marcelo Chelo Delgado, quien, según Coira, le intentó ofrecer un plan alternativo para incorporarlo a otro representante que no levantaría sospechas. Al respecto, el joven expresó: “Me dijeron que me querían firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro representante”.

Según Coira, con Jorge Almirón tuvo un pequeño renacer. “Cuando vino, me vio en un partido en Cuarta y me subió. Pero luego le habrán dicho que no me podía poner, y listo, me limpiaron”, acusó. A finales de ese mismo año, Coira quedó en libertad de acción.

Según lo explicado a Bolavip, un acuerdo firmado en épocas de la dirigencia previa, liderada por Daniel Angelici, debía ser formalizado al cumplir los 18 años. Sin embargo, Coira denunció que esto quedó en el aire con la llegada del nuevo equipo dirigencial. “Llegó Riquelme y se hizo el pelotudo, no hicimos nada. Entonces yo me agarré de eso: o vamos a juicio o me dejás libre”, sentenció el ahora jugador del Metropolitan FC en Puerto Rico y con pasado en Godoy Cruz de Mendoza.

Antes de integrarse a las Inferiores de boca, supo pasar por la cantera del Real Madrid y el Valencia

“Román no da la cara. Mandó gente a hablar conmigo”, aseguró. Y señaló que su caso tuvo vinculaciones a lo ocurrido con Valentín Barco, quien fue vendido al Brighton por la cláusula de salida (hoy se desempeña en el Racing de Estrasburgo, Francia): “El Colito tuvo la suerte de que tuvo partidos en Reserva y la rompió toda. Lo querían limpiar y no pudieron. Llegó Almirón, dijo que era bueno de verdad y que era el lateral que necesitaba”, dio su opinión.

Infobae consultó al club por la denuncia. Una fuente importante de la dirigencia aseguró que “es todo mentira; Cristian Riquelme nunca trabajó ni trabaja hoy como representante ni con un representante”. Al mismo tiempo, según pudo saber este medio, los asesores legales de la institución están preparando una respuesta formal. “Tendremos que hacer lo que no nos gusta, pero no va a ser gratis que diga lo que dijo”, concluyó la misma voz.