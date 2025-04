La dura sentencia de Ricardo Gareca por la ausencia de Carlos Palacios y el “ambiente” en plena crisis de Chile

Ricardo Gareca habló del presente de la selección de Chile - créditos: AP

Son días difíciles para Ricardo Gareca en la selección de Chile. La Eliminatoria para el Mundial del próximo año se agota y La Roja se encuentra comprometida en el último puesto, luchando por la plaza del repechaje para evitar la eliminación.

“El clima en el vestuario de la selección no es el ideal, pero estoy muy seguro de seguir en el cargo”, aseguró recientemente en una entrevista con DSports Radio. Y no es para menos: el equipo sumó sólo 10 unidades en 14 presentaciones y a falta de cuatro fechas necesita ganar para soñar con una plaza al certamen de Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las figuras ausentes en la última convocatoria fue la figura de Boca, quien también fue sancionado por Fernando Gago por no haber regresado a tiempo en el receso de la doble fecha FIFA y el DT explicó los motivos de su ausencia: “Palacios nos pidió quedar desafectado por inconvenientes personales. A mí me interesa convocarlo pero dependerá de él si quiere venir o no”.

En la misma sintonía, el Tigre argumentó: “Yo no le cierro la puerta a nadie, menos a los jugadores que pueden venir. Si yo veo y me gusta lo que estoy viendo, lo convocamos; después, será un problema de él si viene o no. Esto es un problema general de los jugadores”.

En su línea de pensamiento, estratega con pasado en Vélez, Talleres y el representativo nacional de Perú, entre otros equipos, advirtió: “Me excede si un jugador prefiere jugar en su club antes que en la Selección. No volví hablar y esperamos que él nos diga algo, pero no escuché más nada”.

Carlos Palacios lleva varios días en el ojo de la tormenta. Luego de la ausencia del chileno al primer entrenamiento de la semana el lunes pasado tras la licencia que gozó el plantel, Fernando Gago lo excluyó de la nómina de convocados para el encuentro ante Newell’s, que concluyó con victoria leprosa por 2 a 0.

El día de partido suele ser una jornada de descanso para los jugadores que no son parte de la convocatoria del plantel profesional. Sin embargo, el volante de 24 años debió visitar las instalaciones de Boca Predio como parte del castigo impuesto por el entrenador.

Por la mañana del domingo, Palacios se entrenó sin ningún compañero, pero con un preparador físico que se quedó exclusivamente para él en el recinto que el club posee en la zona de Ezeiza. Esta decisión se suma a la que el DT ya había tomado el martes pasado, cuando lo hizo ejercitarse apartado del grupo.

Otro de los temas que trató Gareca fue la provocación que había manifestado Arturo Vidal, en relación al cruce con La Scaloneta. El ex volante del Barcelona y el Bayern Múnich había asegurado que el compromiso con la Albiceleste iba a ser mucho más accesible que el choque frente a Paraguay (el elenco guaraní le ganó 1 a 0).

“Contra Argentina va a ser mucho más fácil que jugar acá con Paraguay, porque Paraguay en los últimos seis partidos les ganó a todos. Además, nosotros contra Argentina siempre jugamos bien”, fueron las palabras del referente del Colo Colo. En este sentido, Gareca rechazó esa hipótesis de inmediato "¿Cómo va a ser un partido fácil con Argentina? Esas son cuestiones personales que alimentan una polémica. Muchas veces los jugadores hablan y ponen un determinado condimento para buscar una reacción“, sostuvo el DT.

“Argentina siempre es difícil, en cualquier situación. Ahora que es la mejor selección del mundo y también cuando era cuestionada por llegar a finales y no ganarlas. Siempre es difícil. Hoy Argentina sigue siendo la misma potencia y es complicado enfrentarla en cualquier escenario“, completó.