Cronología de una exclusión: por qué Gago borró a Palacios, los otros dos jugadores “en falta” y cómo queda parado el DT frente a Riquelme

Gago no anduvo con vueltas y borró a Palacios de la lista para visitar hoy a Newell's: la postura del Consejo de Fútbol

Fernando Gago puso fin a la incertidumbre y en horas del mediodía de ayer presentó la lista de convocados de Boca Juniors sin Carlos Palacios. El chileno no tiene lesión ni está suspendido, pero recibió una reprimenda por parte del cuerpo técnico debido a su ausencia en el entrenamiento del lunes por la tarde luego de que el plantel gozara del fin de semana libre. El DT se puso firme en la decisión para ajustarse a las reglas de convivencia y ganó la confianza del grupo. Sin embargo, la determinación no cayó bien en el Consejo de Fútbol ya que Juan Román Riquelme lo considera muy importante para el equipo.

El ex Colo Colo, quien ya había sido advertido anteriormente tras aparecer junto a la barra del club chileno en un viaje relámpago que realizó a su país durante una breve licencia para el plantel boquense, tuvo un fin de semana agitado. Se mostró en una reconocida fiesta que se organizó en Santiago y compartió imágenes junto a su compañero Ayrton Costa –quien sí compareció a la práctica vespertina del lunes en el Boca Predio– y el cantante argentino Dillom. Esto generó comentarios en las redes sociales y Gago tomó nota.

Todavía no está claro si Palacios le comunicó anticipadamente al entrenador sobre su falta, algo que sí confirmó Mauricio Serna como la voz del Consejo de Fútbol. Chicho dijo públicamente que el jugador tuvo un incidente el lunes por la mañana y no llegaría a Buenos Aires para reagruparse con sus compañeros. En definitiva, el colombiano expuso públicamente la postura de la directiva, remarcó que no lo multarían pese a su ausencia y dejó entrever que el DT tenía vía libre para incluirlo incluso de titular frente a la Lepra. Según pudo constatar Infobae, Riquelme considera hoy a Palacios como uno de los mejores del plantel.

Pero eso no es todo. A este medio también le confirmaron que esta semana hubo otro jugador que se ausentó a un entrenamiento. Se trata de Marcelo Saracchi, quien estuvo afectado hasta el domingo con la selección uruguaya, pero no viajó a Bolivia para afrontar el encuentro del martes en la altura de El Alto y retornó a Buenos Aires para unirse a las filas xeneizes. Sin embargo, el charrúa recién pudo entrenarse en Boca el miércoles, ya que tuvo problemas con el buque de regreso y no consiguió hacerlo el lunes y martes. La semana pasada había ocurrido lo mismo con Brian Aguirre, un jugador que perdió protagonismo con el actual cuerpo técnico en el último tiempo y faltó a un entrenamiento porque se quedó dormido.

Palacios recién se incorporó el martes por la mañana, pero debió hacerlo el lunes por la tarde

CRONOLOGÍA DE LA EXCLUSIÓN DE CARLOS PALACIOS

Lunes: el plantel de Boca se entrena por la tarde en el predio de Ezeiza y llama la atención la ausencia de Carlos Palacios, quien no se mueve con el grupo. Culminada la práctica, se filtra la información. Es un hecho que no llegó en tiempo y forma a Buenos Aires, aunque se desconoce si le avisó al cuerpo técnico y la dirigencia con anticipación. Tampoco se conoce el motivo del faltazo.

Martes: los jugadores se entrenan en el Boca Predio y a Palacios le indican que se mueva diferenciado del resto. Surgen dos versiones: que será separado del plantel y que fue sometido a un reacondicionamiento físico que el plantel había hecho el día anterior. Horas después de la práctica, se revela que el chileno perdió el vuelo del lunes por la mañana debido a un accidente vial camino al aeropuerto en Santiago.

Miércoles: Palacios, luego de pedir disculpas delante de sus compañeros, es reinsertado en el grupo. No obstante, surge un fuerte rumor de su posible exclusión en la convocatoria del domingo para el partido ante Newell’s. Gago, hasta allí, no da pistas. Por su parte, el Consejo de Fútbol naturaliza su ausencia en el primer entrenamiento de la semana.

Jueves: Gago para dos equipos en el entrenamiento matutino e incluye a Palacios en uno de los mezclados que suele formar. Carlos Palacios es el enganche de un elenco que también cuenta con Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Ander Herrera, Ignacio Miramón, Kevin Zenón; Milton Giménez y Miguel Merentiel. La inclusión del chileno en el entrenamiento formal invita a pensar en su convocatoria, aunque no es segura su titularidad. Por su parte, desde el club ventilan que no habrá multa económica por su falta del lunes.

Viernes: Palacios entrena normalmente otra vez y comparte un posteo en el que esboza risas y comparte emojis de silencio. Horas después, lo borrará, pasará su perfil de Instagram de privado a público y solamente dejará una foto en la Bombonera con sus sobrinos. Mauricio Serna toma la palabra en TyC Sports y deja clara la postura del Consejo de Fútbol: “Nos avisó inmediatamente cuando tuvo el incidente y se presentó a trabajar al día siguiente como cualquier persona. No lo multaremos porque creemos en nuestros futbolistas. Gago definirá si juega o no”.

Sábado: Boca se entrena por la mañana en el predio y Gago presenta la lista al mediodía. Finalmente decide excluir de la nómina a Carlos Palacios, quien no forma parte de la delegación que parte rumbo a Rosario luego del almuerzo. Entre los 23 jugadores sí están Marcelo Saracchi y Brian Aguirre, quienes habían faltado en los días previos con sendas justificaciones, según pudo averiguar Infobae.

Gago recién tomará la palabra después del partido de esta tarde noche ante Newell’s (comenzará a las 19:30 en el Parque Independencia) y seguramente dará detalles sobre el asunto. Hay algo que está claro: el entrenador desconfía de la versión que le dio el chileno para excusarse de su incurrimiento y por eso diferenció su situación de las de Saracchi y Aguirre. Esto le sumó puntos con el plantel, ya que se ajustó al reglamento impuesto desde su arribo, pero no cayó bien en la oficina del Consejo de Fútbol.