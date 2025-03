La desoladora imagen del Kily González tras la derrota de Unión ante Aldosivi: “Hace dos años que vengo sufriendo críticas”

La desoladora imagen del Kily González tras una nueva derrota de Unión

Luego de la derrota de Unión ante Aldosivi por 2 a 1, en condición de visitante, trascendió una desaladora imagen de su entrenador, Cristian Kily González, en la que se lo ve sentado en las afueras del estadio siendo consolado por un colaborador. “Hace dos años que vengo sufriendo críticas. No nos podemos permitir jugar así. Le quiero pedir disculpas a la gente de Unión”, había expresado el DT en la conferencia de prensa.

Las repercusiones en las redes no se hicieron esperar y la imagen se volvió rápidamente viral. Además, los hinchas cuestionaron la actuación del equipo. En ese sentido, el Kily se refirió a la pobre labor de sus dirigidos dentro del campo de juego del estadio José María Minella: “No puedo creer el partido que hicimos. En el fútbol hay que tener humildad y hoy no estuvimos a la altura. Es un baño de realidad, no entramos como teníamos que entrar. La actualidad en el campeonato es malísima”.

El Tatengue acumula siete derrotas en lo que va del certamen, solo pudo ganar en dos ocasiones y empató la misma cantidad de veces, lo que lo deja entre los últimos lugares de la tabla de posiciones de la Zona A, con ocho puntos. “¿Cómo va a estar el vestuario? Totalmente destruido. Y yo estoy re caliente”, confesó el Kily. Es evidente que los ánimos puertas adentro están caldeados.

El equipo santafesino disputará la Copa Sudamericana y el entrenador habló acerca de su futuro, de la actuación en el frente internacional y en el ámbito doméstico: “Yo estoy con fuerzas y vamos a dar pelea hasta el final. Estoy triste, nosotros tenemos la necesidad de sumar puntos. No nos podemos confundir porque vamos a jugar la Copa Sudamericana. Tenemos que sumar para el promedio, ¿Qué Copa?”.

“En el fútbol no te podés permitir jugar así, con horrores. No te podés relajar, porque te pegan un piñón en la boca y te ubican. Hoy nos ubicaron”, manifestó el Kily ahondando en la actuación de sus jugadores en el partido frente al Tiburón de Mar del Plata. “Hay que agachar la cabeza y pedirle perdón a la gente de Unión, aunque hoy le importe un carajo lo que yo diga. Me deben estar re puteando. La vergüenza deportiva está, la siento más que nunca”, agregó.

En el medio, producto de la frustración y del apuro, cometió un insólito error al confundir a Julián Palacios con el goleador de la selección argentina, Julián Álvarez. “Tampoco le quiero quitar méritos a Aldosivi. Si lo hubiéramos empatado en la última de Julián Álvarez, estaría diciendo lo mismo”, manifestó. Luego, se dio cuenta del furcio y se corrigió de inmediato.

Unión enfrentará a Cruzeiro, el próximo miércoles desde las 19. El duelo correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana tendrá a todo el estadio 15 de Abril como termómetro de la situación que atraviesa el conjunto santafesino. Ya por el certamen local, se verá las caras con Central Córdoba, el domingo desde las 15:30.