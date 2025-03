Francisco Cerúndolo buscará el pase a las semifinales del Miami Open ante Grigor Dimitrov

Francisco Cerúndolo quiere meterse entre los mejores cuatro del Miami Open (Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

El Masters 1000 de Miami ya tiene a sus ocho mejores jugadores definidos y Francisco Cerúndolo es uno de ellos. El argentino buscará este miércoles meterse entre los semifinalistas cuando se mida, no antes de las 17:10 (hora de Argentina), ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Además, se presentarán Novak Djokovic (5) y Alexander Zverev (2) en lo que es el último tramo del segundo torneo de esta categoría de la temporada.

Fran llegó a esta instancia por segundo torneo consecutivo, después de alcanzarlo en Indian Wells, donde cayó ante el español Carlos Alcaraz (3) en sets corridos. El mejor tenista albiceleste, que ocupa el puesto 24 del ranking de la ATP, deberá medirse ante el exnúmero dos del mundo tras superar con autoridad al noruego Casper Ruud (6) menos de 24 horas antes. El balcánico se quedó con el único duelo entre ambos que data de 2023, cuando eliminó al sudamericano en los octavos de final de Queen’s.

“Hoy soy un jugador mucho más maduro que el año pasado y entiendo mejor el tenis”, sostuvo el argentino tras la victoria. “La estadística contra Top Tens me da mucha confianza y me hace sentir muy bien”, agregó. Por último, analizó su match ante Dimitrov: “Me voy a enfocar más en lo mío que en lo que pueda hacer él, sino me la creo no podría estar acá”.

En caso de vencer a Grigor Dimitrov, Francisco Cerúndolo se medirá ante el ganador del match entre Novak Djokovic y Sebastian Korda (Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

El tenista nacido en la Ciudad de Buenos Aires inició este 2025 con un juego de alto vuelo y con la confianza a pleno. Además de haberse metido entre los mejores ocho del primer Masters 1000 del año, llegó a la final del Argentina Open, a las semis del Challenger de Santiago de Chile y a la tercera ronda del Abierto de Australia.

Si bien Dimitrov llega como favorito al duelo, Fran ya demostró que en los partidos difíciles muestra su mejor versión. Con el triunfo de este martes ante Ruud, alcanzó los 14 festejos ante jugadores dentro del Top Ten en 28 partidos jugados.

La lluvia que postergó el cierre del match de Cerúndolo no permitió que la llave de octavos de final se cerrara, dado que el alemán y primer preclasificado Alexander Zverev no llegó a disputar su cruce ante el francés Arthur Fils (18). El cruce entre el germano y el galo no comenzará antes de las 16:00.

En su camino hacia los cuartos de final, Novak Djokovic eliminó a Camilo Ugo Carabelli (Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

El otro cotejo de cuartos que se desarrollará este miércoles será el que enfrente a Novak Djokovic (5) ante el local Sebastian Korda (25). El serbio es una de las principales atracciones del torneo en el que busca su séptima corona. Después de no haber participado en las últimas ediciones, Nole quiere reeditar lo hecho en 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016 para superar a Andre Agassi, que es el otro tenista que ostenta seis títulos en el Miami Open. El cruce entre el balcánico y el estadounidense definirá al rival del partido entre Cerúndolo y Dimitrov.

El exnúmero uno del mundo llegó a los cuartos después de haber eliminado al australiano Rinky Hijikata en la segunda ronda, al argentino Camilo Ugo Carabelli en tercera y al italiano Lorenzo Musetti en cuarta.

Toda la acción de este miércoles se podrá seguir a través de ESPN 3, desde las 16:00.