Dolor en el rugby por la muerte de Alex Wyllie, leyenda de los All Blacks y ex coach de Los Pumas: el mensaje de Agustín Pichot

Wyllie y un joven Agustín Pichot

Alex ‘Grizz’ Wyllie, exjugador y entrenador de la selección de rugby de Nueva Zelanda, falleció a los 80 años, informó la New Zealand Rugby (NZR). La federación confirmó que el deceso se produjo el sábado. El ex coach también condujo a Los Pumas a fines de los 90, en un momento cúlmine de su evolución.

Wyllie, una figura central en la historia del rugby neozelandés, debutó como tercera línea con Canterbury y más tarde representó a los All Blacks en 11 partidos internacionales entre 1970 y 1973. No obstante, alcanzó su mayor notoriedad como entrenador, al registrar 25 victorias en 29 test matches con los All Blacks, lo que representa un porcentaje de triunfos del 86,2 %.

Tras su retiro como jugador, Wyllie se hizo cargo de los Crusaders, y posteriormente integró el cuerpo técnico de los All Blacks como asistente de Brian Lochore. Juntos llevaron a Nueva Zelanda a conquistar la primera Copa Mundial de Rugby en 1987. En 1988 asumió como seleccionador principal, aunque su ciclo terminó tras la eliminación en semifinales ante Australia en la edición de 1991.

A nivel internacional, también tuvo un rol destacado al frente de Los Pumas. Bajo su dirección, la selección argentina alcanzó por primera vez los cuartos de final en una Copa del Mundo, durante el torneo disputado en 1999. Fue el primer coach extranjero del conjunto albiceleste.

“Hoy escribí en el chat del Mundial de 1999: ‘Alex fue el fundador del rugby moderno argentino’. Pero más allá de eso, para mí, él fue quien moldeó una manera de ver el juego desde una perspectiva sencilla y, sobre todo, me enseñó sobre la lealtad, el amor y el compromiso”, subrayó Agustín Pichot, en sus redes sociales.

“Nunca dejaré de agradecerle lo que hizo por mí, por todos nosotros en esos momentos en que estábamos perdidos y por el rugby argentino. Adiós, amigo. Hasta la próxima. Gracias por todo”, concluyó.

Wyllie tiene una impactante récord con los All Blacks (Captura de video)

Otros deportistas dejaron su testimonio sobre Wyllie en diálogo con Scrum, de ESPN. “Alex me permitió buscar la exigencia y el rigor: era un tipo muy duro y quería que los jugadores jueguen duro. Más allá de que por ahí eso es una característica del jugador argentino, a mí me aportó mucho en ese sentido y también en el hecho de disfrutar de jugar duro”, contó Mauricio Reggiardo.

“Alex fue un tremendo entrenador que sacó lo mejor de cada jugador, eso fue increíble para todos los que pudimos disfrutarlo, y además confió en nosotros desde el día cero, en un momento complicado del seleccionado. Nos hizo ver que si lográbamos mejorar algunos aspectos del juego, y sobre todo la disciplina, íbamos a poder competir de igual a igual… Por suerte lo escuchamos. Siempre vamos a estar agradecidos con Alex de que nos haya entrenado”, sumó el Yankeee Martin.