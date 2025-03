La lupa sobre la patada a Nández por la que Nicolás González fue expulsado en el triunfo de Argentina en Uruguay

La fuerte patada de Gonzalez que derivo en su expulsion

La selección argentina se vengó de la derrota ante Uruguay en La Bombonera en la primera ronda de las Eliminatorias sudamericanas: se impuso con justicia por 1-0 en el estadio Centenario, gracias a un golazo de Thiago Almada y una gran presentación colectiva, sobre todo en el segundo tiempo. Además, el combinado campeón del mundo logró evitar que los futbolistas que estaban al límite de amarillas sumaran otra y quedaran suspendidos para el clásico ante Brasil: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios y Germán Pezzella podrán estar sin problemas el martes en el Monumental.

Sin embargo, la albiceleste sumó otra baja a las que sufrió en la previa (con Lionel Messi y Lautaro Martínez como principales ausencias): la de Nicolás González. El versátil jugador de la Juventus, de 26 años, fue expulsado sobre el final por una patada a Nahitan Nández. Argentina llevaba 68 cotejos sin sufrir tarjetas rojas.

El ex Argentinos ingresó por Giuliano Simeone a los 69 minutos del encuentro, instantes después de la gran conquista de Almada. Y se marchó a las duchas en el quinto minuto de descuento. El polifuncional delantero -su puesto de origen- intentó rechazar una pelota que le llegó de aire, pero calculó mal al tener la mirada en el balón, y terminó pegándole al volante ex Boca, que cayó aparatosamente. No tuvo intención, pero no es eso lo que juzga el reglamento.

Las jugadas se miden por la acción y sus consecuencias. Y en este caso debe considerarse el “uso de fuerza excesiva”, es decir, la impetuosidad empleada, que puso en peligro la integridad física de su adversario. En consecuencia, estuvo bien expulsado por el árbitro Juan Gabriel Benítez.

El golazo de Thiago Almada para abrir el marcador

Un mal paso para Nico González, una especie de “jugador Nº 12″ en La Scaloneta: ha jugado de lateral, de carrilero y de punta. Su gran nivel llevó a la Juve a pagar casi 43 millones de dólares por su ficha.

Un aliciente para la baja es que Rodrigo de Paul, quien no ingresó en Uruguay por una molestia, estaría disponible el martes ante Brasil. Así lo confirmó Scaloni en conferencia de prensa.

La Albiceleste quedó a un paso de garantizarse un lugar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2025: con el triunfo en el clásico rioplatense se aseguró el repechaje. Una alegría en el Monumental ante la Verdeamarela le otorgará uno de los seis boletos directos que puso en juego la FIFA a nivel Conmebol. Luego, quedarán cuatro fechas para que apueste a quedar como lìder de las Eliminatorias.

Hoy, el bicampeón de América es el puntero, con 28 puntos, seis más que Ecuador, que quedó como único escolta. Cierra el podio Brasil, con 21.