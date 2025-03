Los divertidos diálogos de Messi con fanáticos en Miami: una misteriosa pregunta y el “canje” por un alfajor

El encuentro de fanáticos con Messi.

La selección argentina de Lionel Scaloni está a horas de regresar al ruedo para disputar dos fechas más de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Desafortunadamente, el equipo albiceleste no podrá contar con varias figuras, entre ellas su capitán Lionel Messi.

El rosarino, que se perderá los duelos ante Uruguay y Brasil, se convirtió en tendencia en las redes sociales durante las últimas horas: comenzaron a circular algunos videos de encuentros que tuvo con los fanáticos en Miami. En uno de ellos se pudo ver a dos jóvenes que se acercaron a su automóvil. “Leo, tengo un regalito para vos de Argentina. Para vos, para los nenes”, le decía uno de ellos mientras le daba los alfajores y una camiseta de la Selección para que la firmara.

Luego, su compañero hizo lo propio con una pelota. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios que comentaron el video fue la frase que lanzó uno de ellos cuando se despidieron del argentino: “Muchas gracias Leo, que tenga un buen día y muy lindo ese corte”.

Messi se lesionó durante un partido con el inter Miami (Reuters)

Al mismo tiempo, hubo otra grabación que sorprendió a los fanáticos. En Miami, un grupo de amigas también se topó con el referente del Inter Miami, quien en esa ocasión estaba manejando por las calles de la ciudad. “Leo te amo. Te encontré”, le gritaba la mujer desde su vehículo, mientras que el argentino en principio saludaba desde el otro coche con la ventanilla levantada.

Al ver la emoción de las amigas, el astro bajó el vidrio y dibujó una sonrisa en el rostro. “Leo decime algo por favor. No lo puedo creer”, continuaba, antes de que el Diez le preguntara si eran de Argentina.

Sin embargo, en esta ocasión, lo que más le llamó la atención a los usuarios fue una pregunta de la joven quien le pidió a Messi que respondiera con honestidad: “Leo, necesito tu respuesta”. “¿Respuesta de qué?”, le contestó Leo.

Con un suspenso que hacía sospechar, la mujer continuó: “A la pregunta”. Tras unas milésimas de segundos que parecieron eternas, la fanática lanzó: “¿Todo bien?”. La Pulga respondió con una sonrisa y un: “Sí, todo bien”.

Cabe destacar que el capitán albiceleste no formará parte del plantel que enfrentará a Uruguay y Brasil tras lesionarse el músculo aductor. Después de conocerse la noticia, el propio futbolista compartió un mensaje en sus redes sociales en donde lamentó el contratiempo que lo dejó fuera de los trascendentales duelos de la selección argentina.

En su mensaje, expresó su deseo de haber estado presente en estos encuentros y aseguró que apoyará al equipo como un hincha más. “¡Vamos Argentina!”, fue su aliento final.

El capitán argentino explicó que se trata de una molestia menor, pero que la misma le le impide estar disponible. “Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”, escribió Messi.

El entrenador Lionel Scaloni trabaja en la conformación del equipo titular sin su capitán y máximo referente, Messi. En este sentido, el DT deberá pensar cómo confecciona el ataque Albiceleste, ya que sólo cuenta con Julián Álvarez en ese sector de los habituales titulares. A la ausencia de La Pulga y Paulo Dybala, también se le suma la de Lautaro Martínez.

Con 25 puntos, la Selección lidera la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, seguida por Uruguay (20), Ecuador, Colombia (ambas con 19) y Brasil (18). Tras esta doble fecha, el equipo continuará su camino al Mundial 2026 con duelos ante Chile y Colombia en junio, y contra Venezuela y Ecuador en septiembre.