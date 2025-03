La jugada que le habría provocado a Messi la lesión que lo dejó afuera de la convocatoria de la Selección

Gesto de dolor de Messi que pudo terminar en lesión

En la antesala de la fecha FIFA, la selección argentina sufrió la dura noticia de la baja de Lionel Messi, quien no podrá estar presente contra Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. De hecho, el rosarino quedó desafectado a último momento, ya que formaba parte de la prelista que había presentado Lionel Scaloni. Incluso, había vuelto a la titularidad en la victoria del Inter Miami por 2-1 contra Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium (estadio que cuenta con césped sintético), donde marcó un golazo.

Sin embargo, fue en este duelo correspondiente a la fecha 4 de la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS) en el que el astro argentino sufrió la lesión que lo terminó marginando de la convocatoria. Según pudo conocer Infobae, se realizó una resonancia una vez finalizado el encuentro y el estudio determinó que padece una pequeña lesión en su aductor izquierdo.

La jugada en la que habrían comenzado las molestias ocurrió cuando el reloj marcaba 64 minutos de juego. Allí, Messi recibió el balón en el área rival y, tras dejar atrás a un defensor, sacó un potente remate con su pierna hábil. Inmediatamente después de sacar el disparo rasante que fue atajado por el arquero Brad Guzan, sin frenar su marcha, el campeón del mundo se levantó el short con la mano, se tomó la pierna izquierda y mostró un claro gesto de dolor.

Pese a esta situación, Lionel siguió en cancha y completó los noventa minutos del partido. Desde ese momento no se hizo cargo de las pelotas paradas; de hecho, en el córner del gol decisivo de Fafa Picault, el ejecutor del centro fue Jordi Alba. De esta manera, el capitán, que venía de sumar 40 minutos en Jamaica por los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF (antes Concachampions) ante el Cavalier FC, no está al 100% desde lo físico. Cabe destacar que, antes de estos partidos, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain arrastraba tres ausencias en Las Garzas de forma consecutiva por una sobrecarga muscular.

No obstante la lesión, Messi deleitó a los espectadores en su última presentación con el Inter Miami. Con el resultado a favor de los locales por el tanto de Emmanuel Latte Lath, el astro rosarino sacó a relucir su magia a los 20 minutos. Presionó al polaco Bartosz Slisz en la salida de balón de equipo y recuperó el balón. Ya de cara al arco, se sacó de encima al defensor Derrick Williams con una gambeta deliciosa y quedó mano a mano con el arquero. Pese a la rápida reacción que tuvo el guardameta, quien achicó inmediatamente, La Pulga definió con un toque sutil picando el balón por encima de Guzan.

Este tanto le permitió llegar a las cuatro anotaciones en cinco partidos oficiales del 2025. A su vez, ya lleva 38 tantos y 20 asistencias en 44 actuaciones con el conjunto estadounidense de Fort Lauderdale. Y lleva firmados 854 goles a lo largo de toda su carrera. Sin embargo, las molestias físicas volvieron a aparecer en el segundo tiempo y no podrá decir presente con la selección argentina, donde lleva 112 festejos.

El gol de Messi ante Atlanta United desde todos los ángulos

Así las cosas, existe la oportunidad de que el atacante rosarino no pueda estar presente en el momento en el que el combinado nacional argentino consume su clasificación a la próxima Copa del Mundo en 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, si es que la Albiceleste saca el boleto ante Uruguay y Brasil.

El duelo frente a la Celeste será el próximo 21 de marzo, en el estadio Centenario de Montevideo. Cuatro días más tarde, será el turno del choque ante los brasileños. La Scaloneta recibirá al Scratch en el Monumental el martes 25 del mismo mes desde las 21.

La última oportunidad en la que Messi no vistió la camiseta albiceleste en las Eliminatorias Sudamericanas ocurrió en agosto de 2024, después de la consagración de la Copa América. Precisamente, en la final que argentina le ganó a Colombia, Lionel se retiró del terreno de juego por una lesión en su tobillo derecho. En aquella fecha FIFA, los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 3 a 0 sobre Chile en el Estadio de River Plate, mientras que luego cayeron por 2-1 contra los cafeteros en Barranquilla.