La fuerte pelea entre una leyenda del fútbol y un comentarista de TV que da que hablar en Europa: “No tengo respeto por vos”

El fuerte cruce entre Gattuso y un periodista

Gennaro Gattuso siempre se caracterizó por tener un fuerte temperamento en el terreno de juego, tanto en su rol como jugador, en el cual se consagró como uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol italiano, y como director técnico, donde ya sufrió varias peleas con periodistas a partir de su fuerte carácter. El ex volante ahora es entrenador del Hadjuk Split de la Primera División de Croacia, y sufrió una dura derrota por 3-0 contra el HNK Rijeka, caída llevó a su equipo a perder la punta del certamen. Fue en ese contexto que tuvo un polémico cruce con Josko Jelicic, ex futbolista que hoy es comentarista en partidos de la TV del país.

Una vez consumada la caída y la pérdida de la cima de la Primera Liga de Croacia, el campeón del mundo con la selección de Italia en Alemania 2006 brindó una entrevista en vivo con el canal SuperSport. Sin embargo, el ambiente se puso notablemente tenso en su llegada. “No te doy la mano, hablas demasiado”, le dijo Gattuso a Jelicic, después de haber saludado a los otros dos periodistas presentes.

“Respeta a la gente. Tú jugaste al fútbol y conoces muy bien la situación. Y siempre hablas muy mal. ¿Tengo respeto por ti? No tengo ningún respeto por vos, hablas muy mal. No quiero hablar contigo", recriminó el ex volante, mientras ni siquiera lo miraba a los ojos.

Por su parte, Josko, quien también desarrolló su carrera como futbolista jugando en la mitad de la cancha y fue un referente del Hadjuk Split, solamente se limitó a decir que “Juegas muy mal. Eres extranjero, viniste de Italia, y tienes que respetar”, al mismo tiempo que le indicaba que no lo señalara con el dedo.

En su carrera como entrenador, Gattuso dirigió 367 partidos: 163 victorias, 99 empates y 105 caídas (REUTERS/Cathrin Mueller/File Photo)

“Tú tienes que respetar a las personas. Este es mi estilo. Tienes que mostrar respeto. Tú hablas solo en el estudio, habla aquí de fútbol. Cara a cara. No quiero hablar contigo. Es la última vez que hablo con la televisión si tú estás aquí. Eres una mala persona”, remarcó. Posteriormente, agregó con intensidad: "¿Qué has ganado tú? Cuando tú hablas parece que has ganado todo en el mundo".

Cabe resaltar que esta es la primera temporada de Gattuso en el banco de suplentes del Hadjuk Split. En 33 partidos oficiales, su equipo obtuvo 16 victorias, 11 empates y seis derrotas. De esta manera, se ubica segundo en el torneo local, aunque quedó afuera en las primeras fases de la UEFA Conference League.

Anteriormente, el histórico mediocampista italiano tuvo pasos por varios equipos como entrenador. En su primera experiencia, en el Sion de Suiza en 2013, duró tres encuentros, aunque también se desarrollaba como jugador. Luego, pasó por el Palermo (nueve encuentros) y por el OFI Cresta (17 cotejos).

Para el 2016 comenzó a obtener mejores resultados con el AC Pisa, algo que le permitió llegar a dirigir al Milán y al Napoli. Antes de recalar en Croacia, tuvo dos pasos frustrados por el Valencia de España y el Olympique Marsella de Francia.

En cambio, como futbolista tuvo una exitosa trayectoria en la que se consagró de campeón de grandes competencias. Más allá de haber vestido las casacas del Perugia, Rangers, Salernitana y Sion, gran parte de su carrera la vivió en el Milan. Allí, salió campeón de dos Champions League (2003 y 2007), dos Serie A (2004 y 2011), un Mundial de Clubes (2008) y otros siete torneos locales. A todo esto se suma la Copa del Mundo del año 2006 que ganó con la selección de Italia.

Por su parte, Josko Jelicic tuvo un extenso paso por el fútbol europeo, sobre todo en su país natal: Hadjuk Split (Croacia), Sevilla (España), Dynamo Zagreb (Croacia), Pohang Steelers (Corea del Sur) y NK Zagreb (Croacia).