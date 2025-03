Escándalo en Brasil con Neymar por su presencia en una fiesta: una modelo aseguró que tuvo un encuentro íntimo con el astro

Neymar estaría en una crisis con Bruna Biancardi, su pareja, por un supuesto encuentro con una modelo

Al mismo tiempo que se perdió las semifinales del Campeonato Paulista con el Santos y fue dado de baja de la convocatoria de la selección brasileña para afrontar las Eliminatorias Sudamericanas por una molestia en el músculo isquiotibial de su pierna izquierda, Neymar se encuentra nuevamente en el centro de una controversia tras una serie de eventos que han puesto en duda su comportamiento tanto dentro como fuera del campo.

Según reportó el portal LeoDias, y tras una serie de artículos que publicó el diario Lance!, el jugador habría estado involucrado en una fiesta privada en una finca de Aracoiaba da Serra, en el interior de San Paulo, el pasado lunes 10 de marzo. Este evento, que incluyó la presencia de varias mujeres, habría generado tensiones en su relación con su prometida, Bruna Biancardi, madre de su hija Mavie. En medio de esta situación, la modelo Any Awuada, cuyo nombre real es Nayara Macedo, declaró haber compartido un encuentro íntimo con el astro brasileño.

De acuerdo con los medios locales, el helicóptero privado de Neymar fue visto estacionado en la propiedad, lo que alimentó las especulaciones sobre su participación en la fiesta. Sin embargo, el equipo de prensa del jugador negó su presencia en el evento, argumentando que el vehículo suele ser prestado por Ney tanto a amigos como familiares. A pesar de estas declaraciones, la situación escaló cuando Biancardi habría recibido videos que mostraban a mujeres en la celebración, lo que habría provocado su indignación.

Any Awuada, la modelo que declaró que tuvo un encuentro con Neymar en la fiesta

El padre de Neymar, quien también es su representante, intentó calmar la situación asegurando que su hijo no había cometido ninguna falta. A su vez, anunció su intención de emprender acciones legales contra la modelo y el periodista por divulgar información falsa.

No obstante, la polémica se intensificó con las declaraciones de Any Awuada, quien afirmó haber pasado una noche con Neymar durante la mencionada fiesta en una entrevista con el periodista Leo Dias. Según la influencer, el evento tuvo lugar en una propiedad de Rafa Motta, amigo cercano del futbolista, y contó con la participación de otras mujeres. La modelo aseguró haber recibido un pago de 20.000 reales (aproximadamente 3.500 dólares) por asistir al evento y afirmó que Neymar también habría estado con otra mujer durante la celebración.

Al mismo tiempo, se viralizaron imágenes que mostraron a varias mujeres llegando a la finca en un helicóptero presuntamente perteneciente al jugador, lo que generó un gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, desde el entorno del ex Barcelona y Paris Saint Germain hicieron hincapié en que Neymar no estuvo presente en el lugar.

Neymar no podrá disputar las Eliminatorias Sudamericanas con Brasil por molestias físicas (EFE/ Andre Borges)

Por su parte, el DJ Miury, quien fue contratado para amenizar la fiesta, declaró que no vio al jugador durante el evento y criticó la difusión de información sin pruebas, señalando que este tipo de exposiciones puede causar daños irreparables a la vida personal y profesional de las personas involucradas. “No puedo decir que estaba allí, porque no lo vi allí”, afirmó, según informó el medio local Lance!.

La controversia en torno a Neymar no se limita a su vida personal. En el ámbito deportivo, el jugador también ha sido objeto de críticas por parte de los aficionados del Santos, quienes cuestionaron su comportamiento durante el Carnaval. En ese periodo, el Hijo Pródigo, quien se encontraba lesionado por molestias en el muslo izquierdo, fue visto disfrutando de las festividades en el Sambódromo Marques de Sapucaí en Río de Janeiro junto a Bruna Biancardi, su pareja. Esto generó malestar entre los seguidores del club, especialmente porque el delantero no estuvo disponible para la semifinal del Campeonato Paulista, en la que el Preixe fue eliminado por el Corinthians.

La situación se agravó el viernes 14 de abril, cuando Neymar fue descartado de la convocatoria de la selección brasileña para los próximos partidos de las eliminatorias del Mundial de 2026 contra Colombia y Argentina. Según el cuerpo técnico, el jugador no mostró mejoría en el edema muscular que lo ha mantenido fuera de acción en las últimas semanas. Este nuevo revés deportivo coincide con las tensiones generadas por las acusaciones en su vida personal, lo que ha puesto al delantero en una posición complicada tanto dentro como fuera del campo.