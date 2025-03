Pep Guardiola habló sobre el polémico penal anulado a Julián Álvarez: “¿Te imaginas quedar afuera de la Champions por esa razón?”

¿Hubo doble toque de Julián Álvarez en el penal? La disyuntiva del remate anulado al argentino causó un terremoto en el mundo del fútbol y derivó en diferentes posturas, al punto de que la propia UEFA tuvo que sacar un comunicado oficial para intentar esclarecer la situación. Sin embargo, la polémica eliminación del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League en manos del Real Madrid sigue acaparando los flashes en el Viejo Continente. En relación con esto, Pep Guardiola realizó una extensa reflexión en la que habló sobre lo que le ocurrió a su ex dirigido.

El director técnico español, en la conferencia de prensa correspondiente a la previa del encuentro entre Manchester City y Brighton por la Premier League, hizo hincapié en la dificultad que conlleva disputar el torneo y puso como ejemplo a lo ocurrido con Álvarez y el conjunto dirigido por Diego Cholo Simeone. “Perdimos contra el Madrid en primera ronda, pero dos semanas después aparecen equipos increíbles como el Atlético, Benfica o Liverpool. Esta competición es así. Esta competición, lo que pasó con Julián (Álvarez) y el Real Madrid son los márgenes. ¿Te imaginas quedar afuera de la Champions por esa razón?“, reflexionó. ”El Atlético Madrid estuvo brillante en el Bernabéu, jugó brillantemente. Con un estilo contra el Madrid. El Madrid siempre es un equipo increíble en esta competición, pero mira la definición. Las temporadas, buenas o malas, se juzgan por eso", agregó.

Al mismo tiempo, se refirió a la complejidad que tiene disputar el certamen internacional, donde su equipo quedó eliminado en la fase de playoffs contra el Merengue. “No duele. No tengo ninguna decepción ni arrepentimiento. No merecemos estar ahí. No tengo que explicar cómo de especial es esta competición. ¿Pero esta temporada? Merecemos estar en el sofá, con ese punto de vista. Debemos hacerlo mejor y clasificar para la próxima temporada”, remarcó el catalán.

UEFA publicó la imagen del doble toque de Julián Álvarez en el penal ante Real Madrid

Por su parte, habló de la eliminación del Liverpool contra el París Saint-Germain, una serie que también se definió en la tanda de penales, y resaltó la fina línea que existe entre el éxito y el fracaso en el fútbol. “Puedes juzgar la temporada, buena o mala... pero mira el Liverpool. Ellos hicieron todos los puntos, el club estaba feliz porque ganaron mucho dinero con la fase de grupos, pero el sorteo quiso que fuera contra el PSG. El mejor jugador en París fue Alisson, y el mejor jugador en Anfield fue Donnarumma. ¿Y cómo puedes juzgar los detalles y los penaltis? Todo el mundo está decepcionado con el Liverpool. Hicieron un fantástico partido en Anfield, en París sufrieron y al final, por pequeños detalles... Yo lo sufrí en el pasado en muchas, muchas ocasiones“, analizó Pep.

Así las cosas, la Champions ya tuvo las eliminaciones de grandes potencias como el Manchester City, Liverpool, Milan y Juventus. Pero ninguna estuvo sumergida en una polémica como la caída del Atlético de Madrid. En relación con esto, el conjunto colchonero elevó una consulta formal a la UEFA para expresar su “frustración” y el “daño tremendo” que, a su juicio, provocó un “error en el uso del VAR” en la tanda de penales que determinó su caída frente a los pupilos de Carlo Ancelotti.

A su vez, la entidad que rige en el fútbol europeo emitió un comunicado oficial en el que detalló la jugada junto a un material audiovisual del momento en el que Julián ejecuta su tiro. “Aunque mínimo, el jugador hizo contacto con el balón usando su pie parado antes de patearlo, como se muestra en el video adjunto”, remarcaron. Al mismo tiempo, afirmaron que “la UEFA entablará conversaciones con la FIFA y el IFAB para determinar si la regla debe revisarse en los casos en los que un doble toque sea claramente involuntario”.

La toma que habría anulado el penal de Julián Álvarez ante Real Madrid

“Le dije al VAR que había un 99% de posibilidades de doble toque por parte de Álvarez y lo comprobaron a fondo. Para ser sincero, nunca me había encontrado con una situación así en mi carrera, pero los jugadores conocen las reglas”, comentó Szymon Marciniak, árbitro principal del enfrentamiento, en diálogo con el portal árabe WinWin.

Más allá de la tajante postura de la organización y de las propias autoridades presentes en el terreno de juego, el Cholo Simeone se mostró muy enojado en la conferencia de prensa posterior a la eliminación. “Lo acabo de ver. Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve ni siquiera un poquito, pero bueno... Me imagino que si el VAR lo llamó... Nunca vi un penal que lo hayan llamado al VAR, ja, pero bueno, vale también. Habrán visto que la tocó, quiero creer que habrán visto eso. Cualquiera de los que está presente vio que la pelota la tocó dos veces Julián levante la mano. ¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? No la levanta nadie, listo, otra pregunta”.