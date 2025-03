Leandro Paredes contó por qué renovó con la Roma en medio del interés de Boca Juniors

A 48 horas de haber renovado su vínculo con AS Roma, Leandro Paredes habló por primera vez de su decisión de extender el contrato con el equipo italiano en medio de los rumores que lo acercaban a Boca Juniors.

Luego de la derrota ante el Athletic de Bilbao por 3-1 en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, disputado en el Estadio de San Mamés, que selló la clasificación del equipo español a la siguiente fase con un global de 4-3, el campeón del mundo con la selección argentina contó los porqué de su decisión de continuar en Europa.

“Estoy contento, muy feliz. Estoy en un gran club que me ha tratado muy bien, confía mucho en mí y me hace sentir un jugador muy importante y para mí eso es lo principal”, aseguró Lea Paredes, quien a pesar de haber marcado un gol de penal en los minutos finales, el equipo italiano no logró remontar la serie y se despidió del segundo certamen europeo en importancia.

En febrero, su nombre fue vinculado con un posible regreso a Boca Juniors, algo que Juan Román Riquelme, presidente del club argentino, intentó desestimar: “Renovó con la Roma... ¿cómo voy a pensar si puede pasar algo en junio si renovó?”, aunque también dejó abierta la posibilidad a futuro: “Él tiene las puertas abiertas de nuestro club, nosotros siempre vamos a tener la ilusión de contar con él”.

Aunque la AS Roma oficializó la renovación del contrato de Leandro Paredes hasta el 30 de junio de 2026, el mediocampista incluyó una cláusula especial que podría facilitar su regreso a Boca Juniors, si el club argentino decide ejecutar la opción a partir de mayo de 2025. Según informó el periodista Gastón Edul, la cláusula establece que si la Roma recibe una oferta formal de 3,5 millones de euros, el club italiano estará obligado a vender al jugador. Además, el pago podrá realizarse en cuatro cuotas de 875.000 euros. Con este acuerdo, Boca no podrá ficharlo como agente libre, pero tiene la posibilidad de incorporarlo antes del inicio del Mundial de Clubes 2025, donde compartirá el Grupo C con Bayern Múnich, Auckland City FC y Benfica.

Paredes, de 30 años, llegó a la Roma por primera vez en 2014 procedente de Boca Juniors y tuvo dos etapas en el club antes de regresar en el verano de 2023. Durante la primera, jugó en las temporadas 2014-15 y 2016-17 antes de ser transferido al Zenit de San Petersburgo en 2017. Su desempeño en Rusia lo llevó al Paris Saint-Germain (PSG) en 2019, donde ganó varios títulos, incluyendo la Ligue 1 y la Copa de Francia.

También tuvo un breve paso por la Juventus en la temporada 2022-23 antes de regresar a la Roma en el verano de 2023. En total, disputó 130 partidos y marcó 11 goles con la camiseta giallorossa. En la actual temporada, acumula 28 partidos, con dos goles y dos asistencias. Su renovación refuerza la estabilidad del equipo dirigido por Claudio Ranieri, donde comparte el mediocampo con Bryan Cristante y Lorenzo Pellegrini.

Leandro Paredes renovó con Roma hasta mediados de 2026

Para firmar la renovación, el mediocampista aceptó una reducción salarial, pasando de 4 millones de euros anuales a 2,5 millones. A nivel internacional, sigue siendo parte del proyecto de Lionel Scaloni en la selección argentina. Ha sido campeón de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, donde participó en la final ante Colombia.

En las próximas semanas, Paredes se unirá a la albiceleste para disputar la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, con partidos ante Uruguay el 21 de marzo en el Estadio Centenario y contra Brasil el 25 de marzo en el Estadio Monumental. Asimismo, la Roma, eliminada recientemente de la Europa League por el Athletic de Bilbao, se enfoca en la Serie A, donde marcha séptima con 46 puntos, fuera de los puestos de clasificación a torneos internacionales.