Impacto en el deporte mundial: un campeón olímpico fue acusado de violar a una menor y podría recibir una condena de 15 años de prisión

El nadador francés Yannick Agnel, en una imagen de archivo. EFE/Alberto Estévez

El deporte olímpico está paralizado por el episodio que protagonizó el francés Yannick Agnel, ex nadador y doble medallista de oro en Londres 2012, quien comparecerá ante un tribunal penal de su país acusado de violación y agresión sexual contra una menor de 13 años.

Según informaron fuentes judiciales, los cargos se refieren a hechos que presuntamente ocurrieron en 2016, cuando el deportista que por ese entonces tenía 24 años, habría mantenido una relación con la hija de uno de sus entrenadores mientras se alojaba en su domicilio en Mulhouse, una ciudad en el este de Francia cerca de las fronteras con Suiza y Alemania. La investigación comenzó en el verano de 2021 tras la denuncia de la víctima, una nadadora que entrenó junto a Agnel entre 2014 y 2016.

La fiscal Edwige Roux-Morizot afirmó en las últimas horas que los actos constituyen “una violación y una agresión sexual” debido a la diferencia de edad entre el acusado y la menor, argumentando que la justicia francesa considera que existe “una verdadera coerción moral” en tales circunstancias.

En Francia, la edad de consentimiento sexual es de 15 años, lo que clasifica como delito cualquier relación sexual con una persona menor de esa edad, incluso si hay consentimiento, salvo excepciones relacionadas con la edad del otro implicado.

Agnel, de 32 años, ha sostenido que la relación fue consensuada y de naturaleza afectuosa. Sin embargo, la ley francesa no reconoce el consentimiento en casos que involucren a menores de 15 años en estas circunstancias.

El bicampeón olímpico, quien se llevó el oro en los 200 metros libres y en el relevo 4x100, además de una plata en el 4x200 en Londres 2012, fue acusado formalmente el 11 de diciembre de 2021.

Agnel, bautizado en homenaje al tenista francés Yannick Noah, tuvo una carrera destacada pero breve, retirándose del deporte profesional tras los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Reconvertido en comentarista para la televisión pública y en los e-sports, Agnel estuvo libre a la espera del juicio por lo sucedido en Mulhouse. El deportista se entrenó entre 2014 y 2016 en un club de de la localidad, donde fue acogido por el reconocido entrenador Lionel Horter. Según el diario L'Équipe, incluso vivía en su casa, donde habría mantenido un contacto íntimo con su hija menor de edad, que también se entrenaba con él.

Oro en los 200 metros libres y del relevo 4 por 100 en Londres, campeón del mundo en esas dos mismas disciplinas en los Mundiales de 2016, su carrera decayó posteriormente, por lo que quiso relanzarla junto a Horter, quien llevó al éxito a Roxana Maracineanu, primera campeona olímpica francesa y actual ministra de Deportes. Pero las cosas no fueron bien para él en Mulhouse y en los Juegos de Brasil su actuación fue mediocre y acabó con un escándalo mediático, cuando mostró públicamente su enfado por no ser incluido en el equipo de relevos de los 200 metros, lo que le llevó a anunciar su retirada. El ex nadador también denunció en su momento a su club, al acusarlo de no pagarle el último año de contrato, cotizado en unos 60.000 euros.

Los hechos por los que está imputado el ex nadador podrían suponer una condena de un máximo de 15 años de cárcel en caso de que fuera juzgado y declarado culpable. Mientras tanto, Agnel ha sido suspendido de su colaboración como experto con la emisora pública Radio France hasta el final de la investigación.