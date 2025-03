Es argentino, probó un auto de carrera con 11 años y con 13 hizo dos podios en los Estados Unidos: “Causó sensación”

Lázaro Bainotti celebra uno de sus dos podios en Homestead

La cantera de pilotos argentinos es inagotable y un chico de 13 años sorprendió a nivel internacional. Se trata del cordobés Lázaro Bainotti, que tuvo un gran fin de semana en la primera fecha de la temporada de la FARA Fórmula 4 estadounidense, corrida este domingo en el circuito mixto de Homestead de 3.700 metros.

En el escenario de la Florida, Lázaro, hijo del ex piloto Mariano Bainotti (Fórmula Súper Renault y TC 2000), comenzó con su periplo norteamericano en el novel equipo Future Stars Formula con el que ya firmó un contrato para correr durante toda la temporada.

En la primera de las competencias, el piloto de Villa Carlos Paz debió resignar puestos importantes a partir de una falla eléctrica en su impulsor, culminando en el quinto lugar, que, por otra parte, le permitió, con el sistema de grilla invertida, largar primero en la segunda carrera.

Lázaro el día que se subió por primera vez a un auto de Fórmula Renault. Fue en la pista de La Fortaleza de Oreste Berta, con 11 años

Lázaro partió adelante y se mantuvo en la punta hasta que, promediando la carrera, fue superado por Kai Johnson, del equipo Andretti, y pudo terminar finalmente en el segundo lugar.

En la tercera y última carrera del día y luego de largar desde la primera fila, Lázaro terminó tercero, a pocos metros del segundo que lo superó en el final de la competencia, que ganó nuevamente Kai Johnson, segundo fue Victor Couto, y tercero, Lázaro Bainotti. Compite otro chico argentino, Franco Paolini, que fue cuarto, quinto y se retrasó en otra de las pruebas.

La historia de Lázaro como piloto comenzó casi de casualidad. “En mi casa no tengo ni fotos, trofeos, buzos antiflama, nada”, dijo Mariano Bainotti. “Pero en Córdoba mucha gente me saluda por mi época de las carreras y un día mi hijo me dice ‘papá, ¿vos fuiste piloto?’ Entonces lo llevé a dar una vuelta en karting y desde ese día no se quiso bajar más”, le contó su padre Mariano a Infobae.

Lázaro sentado sobre uno de los pontones de su monoposto

“Ganó un título en Rotax (uno de los campeonatos más fuertes de karting) y con 11 años lo llevé a girar con un auto de Fórmula Renault a la pista que Oreste Berta tiene en su planta en Alta Gracia. Se enamoró de los monopostos”, destacó.

Debido a su corta edad, Lázaro no podía correr en autos. Por eso, Mariano no lo pensó dos veces cuando surgió la chance en los Estados Unidos. “Acá no te hacen historia con el tema de la edad. Sí te exigen una prueba de suficiencia (N. de la R: girar en un auto en un determinado tiempo) y antecedentes comprobables en karting, que los tenía”, aclara Mariano Bainotti.

La Fara Fórmula 4 de los Estados Unidos en Homestead, donde Lázaro Bainotti logró un doble podio

Decidieron sumarse a la FARA Fórmula 4, divisional que corre con chasis Ligier, motores Honda 2.0 y 185 caballos de potencia. La categoría no otorga puntos para la Superlicencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el requisito excluyente para correr en la Fórmula 1, algo que sí otorga la Formula 4 United States Championship, que tiene los mismos monoplazas, impulsores y neumáticos.

La labor de Lázaro “causó sensación”, aseveró su padre, al punto que fue invitado a una prueba en la USF Pro 2000, la primera categoría promocional para llegar a la IndyCar. También recibieron un llamado de un equipo de la Fórmula 4 Española, pero aún no puede subirse a esa divisional por la licencia de la FIA.

La próxima fecha en los Estados Unidos será en un circuito histórico como el de Sebring, el 18 y 19 de abril. Luego volverán a Homestead el 17 de mayo; más tarde correrán en Atlanta (14 de junio); Nola, en Pensilvania (13 de septiembre), y el campeonato culminará el 24 de octubre, nuevamente en Homestead. Se correrán un total de 18 carreras, pues en cada fecha se disputan tres competencias.