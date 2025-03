Dibu Martínez publicó el premio The Best que le mandó la FIFA, pero un descuido en la foto lo convirtió en viral

Dibu Martínez publicó el premio The Best de la FIFA, pero un descuido en la foto lo convirtió en viral

Emiliano Martínez fue protagonista de las redes sociales por un hecho involuntario con una publicación. El arquero del Aston Villa y campeón del mundo con la selección argentina recibió el Premio The Best, a mejor guardameta del mundo por segunda vez consecutiva y compartió una foto del trofeo con sus seguidores de Instagram. Sin embargo, el Dibu no reparó en un detalle que lo convirtió en viral.

“Gracias por enviarlo FIFA”, escribió el marplatense de 32 años, junto a una foto del flamante trofeo en su pack original. Sin embargo, en el reflejo de la imagen se puede ver el torso denudo del arquero argentino y este descuido no pasó desapercibido en las redes sociales, que lo volvieron tendencia.

Dibu Martínez, otra vez elegido como el mejor arquero del mundo en The Best

En diciembre pasado, Emiliano Martínez fue reconocido como el mejor arquero del mundo por segunda vez en los Premios The Best de la FIFA. El reconocimiento fue otorgado durante la ceremonia celebrada en Qatar, donde el guardameta superó a otros seis nominados gracias a una votación que involucró a entrenadores, capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados.

El premio llegó tras un año de éxitos individuales para Martínez, quien también había sido distinguido con el Trofeo Lev Yashin en la gala del Balón de Oro 2024, convirtiéndose en el primer futbolista en ganar este galardón en dos ocasiones consecutivas. En esta ocasión, el arquero argentino obtuvo 26 puntos en la votación final, superando al brasileño Ederson, del Manchester City, quien acumuló 16 puntos, y al español Unai Simón, del Athletic Club, con 13 puntos.

Los otros cuatro arqueros que completaron la lista de nominados fueron: el ucraniano Andriy Lunin, del Real Madrid, ocupó el cuarto lugar con 11 puntos, seguido por el español David Raya, del Arsenal, con 5 puntos. El italiano Gianluigi Donnarumma, del París Saint-Germain, y el francés Mike Maignan, del AC Milan, cerraron la lista con 1 y 0 puntos, respectivamente.

Emiliano Martínez viene de estar ausente en el último juego del Aston Villa (REUTERS/Yves Herman)

El arquero argentino no formó parte del Aston Villa que este fin de semana venció por 1-0 al Brentford en la jornada 28 de la Premier League. La decisión de excluirlo del encuentro fue tomada por el cuerpo técnico liderado por Unai Emery, con el objetivo de preservarlo para el crucial partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Brujas, programado para este miércoles.

Martínez arrastra una molestia en uno de sus aductores desde hace varias semanas. Esta lesión se originó durante el enfrentamiento contra el Chelsea, en el que Aston Villa se impuso como local. A pesar de la dolencia, el arquero decidió mantenerse en el arco en los compromisos posteriores, incluyendo los partidos contra el Crystal Palace y el Cardiff por la FA Cup, así como el duelo de ida de la Champions League frente al Brujas. Sin embargo, en el encuentro contra el Crystal Palace, Martínez tuvo que ser reemplazado en el entretiempo como medida de precaución, luego de que su equipo sufriera una derrota por 4-1.

Tras evaluar la situación, el entrenador Unai Emery optó por darle descanso al arquero en el partido contra el Brentford. La decisión buscaba garantizar que Martínez se recupere completamente de su lesión y pueda estar en óptimas condiciones para el enfrentamiento del miércoles en la Champions League. En su lugar, el sueco Robin Olsen fue el encargado de defender la portería del Aston Villa en el duelo contra el equipo londinense, que ocupa una posición intermedia en la tabla de la Premier League.

El partido de ida de los octavos de final de la Champions League, disputado en Bélgica, dejó un resultado favorable para el Aston Villa, que venció al Brujas por 3-1. Este marcador otorga al equipo inglés una ventaja de dos goles de cara al partido de vuelta, que se jugará en Inglaterra. La presencia de Martínez en este encuentro es considerada fundamental, dado su desempeño destacado tanto en competiciones locales como internacionales.

El arquero, que se consagró campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, también figura en la prelista de convocados de la Albiceleste para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Esto añade un contexto adicional a la importancia de su recuperación, ya que su participación en los compromisos internacionales podría verse comprometida si no logra superar completamente la lesión.