Sebastián Domínguez renunció como DT de Vélez: la reacción de los hinchas tras la caída ante Huracán que precipitó su salida

Domínguez, en su último partido en el Fortín (Crédito: Foto Baires)

El breve ciclo de Sebastián Domínguez al frente de Vélez Sarsfield llegó a su fin tras la derrota sufrida ante Huracán por 2-0 en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2025. El entrenador renunció a su cargo y les comunicó su determinación a los jugadores en el vestuario del estadio José Amalfitani, mientras en las afueras del recinto los hinchas estallaban de furia contra el DT y la Comisión Directiva. “Echá a Domínguez, la puta que te parió”, cantaron. También entonaron “que se vayan todos”. Las escenas de descontento se hicieron virales en las redes sociales.

“Luego de una reunión entre miembros de la Comisión Directiva y Sebastián Domínguez, se deidió que el entrenador no continuará en el cargo”, anunció la institución en sus redes sociales.

El balance que dejó Domínguez al mando de Vélez es complicado: una victoria (1-0 ante Midland por Copa Argentina, con un tanto de penal), dos empates y seis caídas. Además, el dato más alarmante es que su equipo no logró convertir un solo gol en los ocho encuentros disputados por el torneo local: (lleva 770 minutos de sequía). Este hecho representa una racha histórica para el club que venía de conquistar la Liga Profesional meses atrás, precisamente con una victoria frente a Huracán.

En el triunfo ante Midland (que milita en la tercera categoría del fútbol argentino), Braian Romero, autor de la única conquista del ciclo, se acercó a abrazarlo para darle su respaldo. Pero el golpe ante el Globo de local terminó siendo de nocaut. Domínguez no concurrió a la conferencia de prensa post encuentro para oficializar su determinación.

La furia de los hinchas de Vélez con Sebastián Domínguez

El declive del equipo bajo la dirección de Domínguez contrasta fuertemente con el exitoso ciclo de su predecesor, Gustavo Quinteros, quien condujo a Vélez al título de la Liga Profesional, así como a las finales de la Copa de la Liga y la Copa Argentina la temporada pasada. Sin embargo, Quinteros dejó su cargo tras no renovar su contrato y asumir en el Gremio de Porto Alegre, dejando un vacío que el ex defensor, que venía de conducir a Tigre, no pudo llenar. Además, el plantel sufrió bajas importantes como las de Claudio Aquino y Valentín Gómez, este último envuelto en un intento fallido de transferencia al Udinese en Italia, lo que agravó la falta de continuidad en el rendimiento del equipo.

Tras retirarse como futbolista, Domínguez tuvo un exitoso paso por la TV como analista en la cadena ESPN. Pero la vocación como entrenador lo llamó, primero como asistente de Hernán Crespo en el Al-Duhail y luego ya lanzado como DT principal. luego, ya como coach principal, en el Matador alternó buenas actuaciones con otras irregulares y terminó con un porcentaje de puntos del 39%, producto de ocho victorias, 11 empates y 11 derrotas.

Ahora el club comenzará la búsqueda de su reemplazante.

* Las principales acciones del duelo en Liniers