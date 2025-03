14 frases de Gallardo luego de la caída de River: la expulsión de Enzo Pérez, por qué Borja es suplente y los elogios a un juvenil

Estudiantes de La Plata dio el golpe en el Estadio Monumental y le arrebató el invicto a River Plate al vencerlo por 2 a 0 con goles de Alexis Castro y Santiago Ascacibar, en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura. De esta manera, el Millonario, que sufrió la expulsión de Enzo Pérez en el complemento, también dejó pasar la oportunidad de quedar como único puntero de la zona B. A raíz de la derrota, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y brindó las sensaciones que le quedaron tras la caída de su equipo.

La primera pregunta estuvo centrada en la cuestión referida a si le gustaba cómo jugaba su equipo y el Muñeco salió al cruce: “¿En qué tono lo preguntas? Vos sos uno de los que pregunta siempre, te respondo siempre... ¿Qué pensas vos que digo?”. Ante lo cual, el reportero le contestó: “Que a veces sí, y a veces no. Que hay cosas por mejorar”.

En este sentido, Gallardo siguió el diálogo: “Bueno, estamos en el mismo tono. No cambio el discurso de acuerdo a un resultado. No lo voy a hacer ahora. Es más, si vos me preguntás lo que más me gustó en estas ocho fechas, el partido de hoy me gustó por momentos. El equipo se reflejó más a lo que yo quiero y, sin embargo, perdimos”. Acto seguido, el cronista aclaró que su consulta apartaba al resultado y el DT del Millonario cerró: “Vos me preguntaste si a mí me gustó... Te respondo partido tras partido el análisis que hago de acuerdo a cómo estamos y nos sentimos, cómo tomamos cada partido para ir creciendo. Hoy me gustó porque tuvimos el volumen de juego que no teníamos en partidos anteriores”.

Más adelante, se refirió a la expulsión de Enzo Pérez, a quien se lo vio realizando una serie de gestos dentro de la cancha, luego de que debió cometer una falta que le costó la tarjeta roja. De igual manera, Gallardo descartó que la vuelta del equipo en defensa haya sido un problema en esa jugada: “Lo que haces mención de que expuso el retroceso no es así, cuando ves la jugada claramente termina tomando una decisión que, tal vez, no era necesario porque lo estuvimos hablando. Todo lo que dijiste de que expuso al equipo, al retroceso, no. Es una jugada aislada, perdemos una pelota adelante y estábamos en un ataque ofensivo y, cuando pasa eso, tenés la posibilidad de quedar como quedamos. Sin embargo, el retroceso no fue malo porque, cuando él comete la falta, estábamos casi mano a mano. No había superioridad numérica del rival”.

“No hay que buscar justificar algunas cosas que se ven en el campo porque uno en esa situación está a 1000 y puede expresarse de alguna manera no favorable, pero después en el vestuario se aclara todo. No quiero que se genere algo mayor de que alguien expone a uno. Acá, jugamos como equipo. Acertamos y nos equivocamos como equipo”, siguió.

Por otro lado, el entrenador se explayó en sus razones para dejar en el banco a Miguel Borja (ingresó en el complemento): “Es una decisión estrictamente técnica. Esta semana arrastraba un problema físico, que le impidió entrenarse con normalidad. Decidí que entrara desde el banco por lo que observo y veo cómo está él y encima con el problema físico que venía arrastrando. No lo estaba haciendo mal entrando desde el banco, entonces: ¿Es un defecto eso? Siempre va a haber algo para especular de acuerdo a las decisiones técnicas. Yo soy consciente de cómo están y cómo se preparan los futbolistas. Si no están bien, intento resolver para qué estado del partido están. Nuestras decisiones son condenadas por los resultados”.

Esta caída supuso un freno al invicto que mantenía River en las primeras siete jornadas del Torneo Apertura, donde consiguió cuatro victorias y tres empates. De esta manera, el Millonario quedó relegado a la tercera ubicación con 15 puntos y no logró superar a Rosario Central (17) en lo más alto de la zona B. Ahora, deberá viajar a Asunción, Paraguay, para disputar la Supercopa Internacional contra Talleres de Córdoba en el Estadio La Nueva Olla, este miércoles desde las 20 horas.

- Su análisis del partido: “Los primeros 10 minutos nos costó, nos hacen un gol fácil. Eso lo podría haber potenciado a Estudiantes, pero a partir de ahí tomamos el control del partido con más volumen de juego y asociaciones. Nos faltó en el último tercio, donde sí necesitamos más llegadas concretas para tener posibilidades de convertir. Hoy, me sentí más conforme con el volumen de juego. En los primeros 10 minutos del segundo tiempo previo a la expulsión de Enzo Pérez, me gustaba cómo estábamos jugando contra Estudiantes, que tiene muy buen equipo, pero no nos dañaba. Y con 10 jugadores, nos desdibujamos por tener que buscar un resultado, doblegamos esfuerzos, y así y todo Estudiantes no nos generó hasta el último minuto, que nos hizo el 2-0. Duró poco, sí, porque se desdibujó el equipo cuando pasó a jugar con 10. Tranquilidad. Lamentablemente, perdimos y queda el resultado, pero me voy con la convicción de que es por acá”

- La final ante Talleres por la Supercopa Internacional: “Primero, trasladarle tranquilidad (al equipo) porque las derrotas y las victorias muchas veces confunden y suelen perturbar el rumbo nuestro. Nuestro rumbo es muy claro. Tenemos que resolver cosas que sabemos que debemos resolver a nivel equipo. Soy autocrítico todo el tiempo de lo que observo y lo que falta. Hoy me gustó lo que vi del equipo, más allá de esos 10 minutos iniciales donde ellos nos hicieron el gol. Falta resolver situaciones en el área con mayor precisión, pero esa es la forma. Tenemos que ser mejores en esa faceta, pero estuvimos un poco mejor en la calidad de juego”.

- El deseo de que el nivel óptimo de River Plate aparezca en Paraguay: “Una final siempre te da la ilusión de que el equipo diga presente, se encuentre, que muestre su mejor versión y, a partir de ahí, pueda desprender su mejor juego. Hoy lo hicimos bien y tendremos que ratificarlo este miércoles. El semblante tiene que estar bien, lo actitudinal tiene que estar. Hay que estar tranquilo, yo lo estoy. Vamos a estar bien, pero tenemos que estar presentes el miércoles”.

- El extenuante calor de Paraguay y la búsqueda por el equipo ideal ante Talleres: “Es importante cómo nos recuperamos hoy y las características de los futbolistas para jugar en esas condiciones también. Necesitamos tener frescura porque va a ser mucho calor y habrá mucha humedad. Talleres tiene buenos jugadores y buen entrenador. Tiene menos puntos de los que mereció en el torneo. Siempre ha sido un rival que nos ha exigido mucho en estos años, y no será la excepción”.

- Los elogios a Ian Subiabre tras su ingreso desde el banco: “Su desparpajo, uno contra uno y sin timidez. Eso me gusta, me agrada. Es un chico joven que está haciendo sus primeros minutos en Primera y es bueno que tenga ese desparpajo para jugar, porque me encanta”.

- El tipo de jugador que le gusta: “Prefiero que un jugador se equivoque haciendo un doble esfuerzo cuando está con un hombre menos buscando un resultado. Que asuman la responsabilidad de querer la pelota cuando quema y que se equivoquen ahí. Que no jueguen con el murmullo de la gente si se equivocan o no”.

- El paso a paso con Sebastián Driussi: “Sigue en ese proceso de adaptación, y es normal después de tantos años fuera del fútbol argentino. Yo confío que nos dará muchísimo. Hay que ser pacientes, confío en su potencial y él tiene ganas de demostrarlo. Es cuestión de que se ponga cada vez mejor, que reciba los golpes que reciba hasta que se convierta en un jugador decisivo, que es lo que fuimos a buscar”.

- La puesta a punto de Galoppo: “Todavía está en proceso de recuperación, tiene unos días más de recuperación. El lunes veremos si puede sumarse a los entrenamientos con todo el equipo o no”.

