“Club tomado”: más de 100 socios de Newell’s hacen guardia en la institución y exigen la renuncia del presidente

Tensión en Newell's: más de un centenar de socios se autoconvocaron en la puerta del club

Newell’s Old Boys transita horas de convulsión. Desde hace tiempo, el presidente Ignacio Astore es resistido por gran parte de los hinchas y luego de la salida de Mariano Soso como entrenador del primer equipo y la última derrota -con polémica- ante Barracas Central en cancha de Arsenal de Sarandí, algunos simpatizantes se autoconvocaron en la puerta del club desde ayer y hacen guardia a la espera de la renuncia del máximo mandatario. Mientras tanto, la institución publicó un comunicado en el que anticipó que habrá elecciones anticipadas y renunció un vicepresidente.

Aunque la “toma” del club es pacífica y se registra luego del cónclave que Astore tuvo ayer con algunos miembros de las listas opositoras que ya se están formando de cara al proceso electoral que se anunciaría en los próximos días y estiman tendría fecha para el mes de septiembre, el clima de tensión se sostiene: ayer un directivo fue increpado cuando entraba a la institución escoltado por dos policías y se generó un pico de tensión que llevó a reforzar la seguridad y cercar los espacios comunes.

“Hasta que el presidente no presente su renuncia o ponga fecha para las elecciones, no nos vamos a mover de acá”, aseguran desde el grupo de más de 100 socios que permanecen en el Parque Independencia y promete aumentar el número hora a hora.

La entidad leprosa permanece cerrada por este motivo y hay efectivos policiales apostados en las zonas aledañas. Solamente están dentro de las instalaciones los empleados y gente dedicada al mantenimiento. A partir de las 18, se nutriría aún más esta suerte de marcha autoconvocada que exige movimientos urgentes en la CD. Por lo pronto, el vice Federico Ripani hizo oficial su alejamiento y publicó una carta de despedida en las redes sociales.

Socios de Newell's exigen la renuncia del presidente Ignacio Astore y que se fije una fecha para las elecciones

“Un paso al costado. Desde hace semanas vengo insistiendo internamente en la necesidad de descomprimir con el inicio del calendario electoral del 2025. Que el pueblo leproso vuelva a elegir a sus representantes. Resulta frustrante ver el presente futbolístico de Newell’s. Ya pasamos tres dirigencias diferentes (poco más de una década) sin lograr los resultados esperados. (...) Motiva entonces mi alejamiento no coincidir con la conducción de Ignacio en este estado de situación. Reuniones que no se logran comprender... Mensajes al socio que nunca llegan... Peleas que deberían darse contra quienes operan en perjuicio de la institución... Decisiones que se toman en soledad y lejos de la CD (doy fe: un grupo de gente honesta, ética y moral)... Y evidentemente un cronograma electoral que nunca es claro, son entre otras, cuestiones que me llevan a tomar esta decisión”, fueron algunas de las palabras que utilizó Ripani, evidenciando un cortocircuito claro con el presidente.

El comunicado oficial de Newell’s publicado ayer rezó, entre otras líneas: “El presidente Ignacio Astore mantuvo una reunión con un grupo de socios de distintas agrupaciones políticas, quienes manifestaron su preocupación por la actualidad deportiva del primer equipo. En un clima de diálogo y respeto, se acordó avanzar en la elaboración de un cronograma que establezca los pasos a seguir para la realización de un proceso eleccionario transparente, ordenado y democrático”.

Mientras muchos hinchas persiguen la idea de que Maximiliano Rodríguez se postule como candidato e integre algunas de las listas, el ídolo leproso solamente se limitó a expresar su descontento vía redes sociales por el bochornoso arbitraje de Pablo Echavarría (con Hernán Mastrángelo en el VAR) el lunes pasado ante Barracas Central, partido en el que estuvo presente Claudio Chiqui Tapia en un palco. Otro de los nombres pesados de los del Parque Independencia como Gerardo Tata Martino tampoco se involucrará en las elecciones, según pudo saber este medio. Quienes asoman en el horizonte entonces son el ex presidente Cristian D’Amico, Marcos Cleri, Ignacio Boero y Julián González.