Los videos virales de Colapinto jugando al pádel: una estrella como pareja, caída al piso y los “flashes de talento”

Los videos virales de Franco Colapinto jugando al pádel

Aunque Franco Colapinto dedique su vida al automovilismo, donde se consolidó como piloto de reserva de Alpine en la Fórmula 1, al mismo tiempo que se mantiene expectante de la posibilidad de reemplazar a Jack Doohan en la butaca titular, también siente pasión por otro deporte: el pádel. El pilarense declaró en reiteradas oportunidades su gusto por el juego con raqueta y se lo vio compartir cancha con grandes celebridades como Agustín Tapia (actual número 1 del ranking) y Fernando Belasteguín (uno de los jugadores más importantes de la historia), entre muchos otros.

De hecho, en el marco del Hexagon Cup, un importante torneo de pádel que se juega en España y reúne a importantes personajes del mundo, incluido Sergio Kun Agüero, quien compartió una larga charla con el piloto, Colapinto estuvo presente como invitado del Team Alpine. Y en dicha estadía en el país mencionado, el ex corredor de Williams disputó una serie de encuentros amistosos en donde se enfrentó al exfutbolista del Chelsea y Milan Andriy Shevchenko.

Allí, en un desafío pactado por el canal de YouTube PadelForAll, recopiló los mejores momentos de Franco jugando al pádel. “Ojo eh. Hay flashes de talento, boludo”, dijo Colapinto sobre sus dotes con la raqueta. Por su parte, su compañero, Delantero09, se mostró sorprendido por las cualidades del piloto de Alpine: “Que bien mi compañero, qué barbaridad. Estoy flipando. Te has transformado de repente”.

Franco Colapinto jugando pádel

En otro momento, el albiceleste sacó a relucir su personalidad competitiva. “Dale que no quiero perder, eh, está cansado. Hablemos así piensan que estamos haciendo algo, pero no nos decimos nada”, bromeó junto a su colega. Más tarde, en un punto en el que el pilarense se dejó la vida, se cayó al piso y se chocó contra la red. “Eso termino todo. Dejo la raqueta ahí. ¡Qué pedazo de boludo!”, exclamó entre risas.

Aunque esta oportunidad no fue la única en la que Colapinto se mostró jugando al pádel. En el marco del Hexagon Cup, Franco también disputó un partido con uno de sus grandes referentes: Fernando Belasteguín, quien ganó seis Campeonatos del mundo de pádel y es el jugador que más semanas estuvo en lo más alto del ranking WPT. “¡Qué jugador, papá! Qué linda semana pasamos. Divertite Franco, que nos divertimos todos“, comentó Bela en una historia de su cuenta de Instagram.

“Se ve que muy bueno no soy... pero ahora que el GOAT se retiró dice que me va a dar un poco de magia, al año que viene llego afilado. Quiero revancha”, escribió Colapinto posteriormente. Anteriormente, en una entrevista en la que le preguntaron por quienes eran sus tres deportistas favoritos, eligió a La Leyenda de Pehuajó por detrás de Juan Manuel Fangio y Diego Armando Maradona.

“El tercero es (Fernando) Belasteguín. Me está gustando mucho el pádel, me está gustando un montón, y la verdad es que me encantaría tener el talento que tiene él con la pala, pero es un gran deportista argentino, y alguien al que ahora estoy siguiendo mucho”, afirmó Colapinto.

El encuentro entre Franco Colapinto y Agustín Tapia

En otra oportunidad, Agustin Tapia lo recibió en el interior del Padel Park Llavaneres, ubicado en Barcelona, y subió una publicación a sus redes sociales, en la que se los puede ver haciendo dupla durante un entrenamiento puramente recreativo en un contexto muy distendido. “Cerrando la pretemporada. Gracias por la visita y por representarnos tan bien”, le escribió el actual número 1 del ranking.

Todo esto ocurrió en la antesala del comienzo de la temporada 2025 de la Fórmula 1, que dará inicio el 13 de marzo en el Gran Premio de Australia. “Yo estoy apoyando al equipo y no soy piloto todavía. No sé cuándo lo seré en el futuro, pero mi trabajo es trabajar con ellos y ayudarlos a sumar puntos. Es el objetivo de este año y vamos a intentar hacer eso”, comentó Franco respecto a su rol como piloto de reserva, en diálogo con la periodista Dominique Metzger.

“Hay que creer. Trabajo día a día para estar en lo más alto y ser mejor piloto”, resaltó en otro momento. Por su parte, en medio de los rumores que posicionan al pilarense como el sucesor del puesto de Doohan, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y pieza clave en la llegada de Franco en la escudería francesa, aseguró: “No aprieto por Colapinto, tenemos tres pilotos reservas. Aron y Colapinto son muy, muy rápidos. Jack (Doohan), de momento, lo ha hecho muy bien en el test y Gasly hizo un enorme trabajo el año pasado. Vamos a empezar la temporada y luego ya veremos si tenemos la posibilidad; si no este año, el año que viene”.