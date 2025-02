La entrenadora del Chelsea reveló después de más de una década que está en pareja con su asistente: “Fueron 13 años de mentiras”

Sonia Bompastor asumió esta temporada en el Chelsea en lugar de Emma Hayes, quien se mudó a la selección femenina de Estados Unidos (Reuters/Susana Vera)

Sonia Bompastor marcó una época en el fútbol femenino francés de la mano del Olympique de Lyon, con múltiples títulos conquistados en cuatro años al mando del equipo. La tricampeona del fútbol local entre 2022 y 2024 sumó dos Supercopas de Francia y una Copa de Francia, aunque el más importante lo logró en la temporada 2021/22 con la consagración en la Champions League. En la presente temporada, dio el salto al Chelsea de Inglaterra acompañada de su principal asistente, Camille Abily, con quien acaba de revelar que mantiene una historia de amor desde hace más de una década.

“Hablar de mi vida con Camille, nuestra relación de pareja, después de estos 13 años de mentiras, sigue siendo un tema sobre el cual hoy en día no estamos del todo cómodas”, declaró Bompastor en una entrevista al diario francés L’Équipe, después de la publicación de su reciente autobiografía Una vida de fútbol, en la cual describe por primera vez el vínculo entre ambas. Según el testimonio, el inicio de la relación se remontaría a 2012, cuando compartían plantel como jugadoras del Lyon. En 2013, ella se retiró y recién se lanzó a la dirección técnica en 2020, mientras que Abily colgó los botines en 2018.

La entrenadora principal de los Blues cuenta en el libro que ellas tienen cuatro hijos, con edades que van de los tres a los nueve años y confesó: “Somos más bien discretas y nos gusta llevar una vida completamente normal. Finalmente, nos hemos dado cuenta de que haber mentido durante 13 años representa un secreto pesado de cargar. Con el tiempo y nuestras diferentes experiencias, nos decimos a nosotras mismas que deberíamos haberlo revelado desde el principio”.

Camille Abily fue asistente de Bompastor en el Lyon y, ahora, ambas se mudaron a Chelsea (Sipa USA)

Camille Abily aclaró que la decisión de ocultar su relación se debió al hecho de tener exposición pública y señaló: “Hay modestia, autoaceptación. Luego, seguíamos siendo dos jugadoras muy conocidas. Ya estábamos muy asociadas en muchas cosas”. “Estos no son temas que necesariamente me gusten discutir. Pienso que tiene que ver primero con la autoaceptación. Todos a nuestro alrededor, nuestros hijos, saben que no hay ningún problema. Pero no voy a ser la primera en decirle a alguien que no lo sabe. Y, sin embargo, tuvimos mucha suerte, todo fue muy bien”, añadió.

Por otro lado, la DT de 44 años se refirió a cómo manejan las cuestiones laborales con la mujer de 40 abriles: “Camille no es mi esposa en el trabajo. Camille es mi dúo, mi compañera. Nos conocemos muy bien, nos complementamos muy bien en cualidades que, como resultado, nos hacen muy eficaces en lo que hacemos”.

Ambas lideran al plantel pentacampeón de Inglaterra y se enfilan hacia la sexta corona seguida del conjunto de Londres a nivel local, ya que están en la cima con siete puntos de ventaja sobre su escolta Manchester United a falta de ocho jornadas para finalizar el torneo. Además, están en cuartos de final de la Champions League, instancia en la que se enfrentarán al Manchester City en busca de conseguir un título que no tienen (Chelsea fue subcampeón en 2021).