Del Potro habló tras su retiro: de su nueva vida lejos del tenis y su futuro como posible entrenador, a su opinión sobre el caso Sinner

Del Potro habló de su vida tras retirarse

Juan Martín Del Potro marcó una era en el tenis argentino. El tandilense se transformó en un ícono del deporte albiceleste por sus logros, en donde se destacan su llegada al top 3 del ranking ATP, la consagración en el US Open de 2009, la Copa Davis 2016 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Precisamente, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro donde se desarrolla el ATP 500, la Torre de Tandil brindó una conferencia de prensa por primera vez después de su retiro oficial del tenis, algo que sucedió por las reiteradas lesiones que sufrió a lo largo de su carrera.

“Mi vida hoy es muy distinta. Tengo tiempo para mí, para hacer algunas cosas en Tandil. Ahora puedo dormir tranquilo. Estoy volviendo un poco al tenis, conociendo a otros jugadores”, explicó Delpo frente a los micrófonos. A su vez, habló sobre su despedida del tenis, en el que jugó un partido exhibición contra Novak Djokovic en Buenos Aires: “Después de la despedida de Djokovic en diciembre, sentí realmente que ya no era un tenista profesional”.

“Y, a partir de ese día, comencé un nuevo camino, sabiendo que el tenis terminó para siempre. Antes, siempre tenía una pequeña ilusión de recuperarme de mi lesión en la rodilla e intentar volver a jugar. Cuando lo intentaba tenísticamente, me sentía bien, pero físicamente no. Entonces, siempre fue como un duelo muy complicado. Pero después de la despedida con Novak fue algo increíble. Empecé y ya siento que mi rol es otro”, argumentó.

Del Potro opinó sobre el caso de Sinner

Otro de los temas que tocó Del Potro fue sobre la noticia que causó un terremoto en todo el circuito del tenis: la suspensión de tres meses por doping al italiano Jannik Sinner, quien estaba ubicado en lo más alto del ranking ATP. “¡Qué pregunta! Estamos en Río, más relajados... No conozco tanto detalle, obviamente no estoy en el circuito, pero sí te puedo decir que la situación la veo rara“, arrancó el argentino.

Luego, brindó su punto de vista: “No entiendo, pero él tuvo un test positivo en Indian Wells, dos veces, y antes del US Open se conoce todo el caso públicamente. Sin ninguna sanción. Entonces, eso es lo que yo veo raro. Si durante muchos meses, había gente que sabía y no lo hicieron públicamente en febrero o en marzo, no entiendo la razón del por qué hicieron lo público antes del US Open. Si el caso estaba terminado”.

Por otro lado, el tandilense habló sobre cuáles serán los próximos pasos en su vida personal y si se ve como coach en el corto plazo. “¿El futuro? ¿Quién sabe? No me veo siendo entrenador a tiempo completo en este momento porque, cuando paramos, no queremos viajar todo el tiempo. Pero si surge una propuesta la podemos analizar. Muchas veces hablo con jugadores que están activos en el circuito. Me hablan y me preguntan si les puedo dar consejos o técnicas para el drive o el saque. Pensé que era más fácil ayudar al otro, pero no es nada simple. Hay que tener paciencia y conocimiento, pero me gusta. No creo que esté para ser coach full time“, explicó.

Juan Martín Del Potro se retiró del tenis en un emotivo homenaje junto a Novak Djokovic (EFE/ Matias Martin Campaya)

Por su parte, agradeció a la organización del torneo por la invitación a un lugar que le trae hermosos recuerdos, ya que es en donde ganó la medalla plateada en los JJOO. “Río es un lugar muy especial para mí. Jugué aquí los Juegos Olímpicos en 2016. Estoy muy agradecido porque me hayan invitado y muy feliz de estar aquí. La semana de los Juegos Olímpicos aquí en Río fue la más feliz de mi carrera. Primera ronda con Djokovic, semifinales con Rafa (Nadal). La medalla. Rompimos con esa cosa Brasil-Argentina. Esa rivalidad futbolística nunca se dio conmigo. La gente en Brasil me ama”, comentó Del Potro, quien cayó en la final contra Andy Murray.

En relación con esto, el campeón del US Open en 2009 habló sobre lo que se siente ser considerado el mejor tenista en Sudamérica. “Si hay una estrella sudamericana, quizás la ATP nos mire de otra manera. Tenemos fans como pocos. En Argentina, Brasil, Chile somos apasionados y tenemos gran tradición tenística”.

Asimismo, destacó la labor de Joao Fonseca, el joven brasileño que se consagró campeón en el ATP de Buenos Aires. “Es espectacular: tiene muchísimo potencial. La velocidad y su enorme evolución. Él necesita de apoyo emocional. En Brasil, como en Argentina, las personas primero te dicen que sos el mejor y rápidamente te convertís en el peor. Es difícil”.