Las revelaciones de Otamendi: la dieta que lo mantiene vigente a los 37 años, el dardo a Boca y el saludo que faltó en su cumpleaños

Otamendi habló de los mensajes de cumpleaños que recibió

Nicolás Otamendi es parte de la selección argentina desde hace más de 15 años. Su primer partido con la camiseta celeste y blanca lo jugó el 20 de mayo de 2009, frente a Panamá, cuando Diego Maradona era el DT. El tiempo pasó y el defensor logró consagrarse campeón del mundo y bicampeón de América con la Albiceleste. Hoy, a sus 37 años explicó, en dialogo con Radio La Red, cómo hace para mantener su vigencia: “Estoy desde hace mucho tiempo con un nutricionista italiano. Me ayuda en la recuperación. Después, si me tengo que quedar entrenando después de turno, lo hago”.

La última consagración del combinado argentino fue en la Copa América 2024 y el futbolista dio detalles de su acondicionamiento: “Tres meses antes de la Copa fui a mi nutricionista para prepararme”. “En el detrás de cámara del fútbol hay mucho trabajo, como pollo, arroz y ensalada prácticamente todos los días. Solo me doy un gustito después de los partidos”, agregó.

En cuanto a su futuro con el equipo que dirige tácticamente Lionel Scaloni, el defensor fue contundente y declaró: “Yo voy a estar siempre disponible para la Selección, hoy me siento en plenitud, compitiendo en Europa, en Champions. Me siento bien para seguir estando”.

Aún así, no le metió presión al director técnico de cara a una posible convocatoria en la próxima cita mundialista. “El Mundial 2026 está muy lejos. Intentaré llegar de la mejor forma y después se verá la decisión del entrenador”, comentó el ex defensor de Vélez Sarsfield.

Junto con Lionel Messi, Ángel Di María y Sergio Agüero conformaron “la vieja guardia” que fue sobreviviendo al paso del tiempo y que pudo romper, en la Copa América 2021, la sequía de 28 años sin títulos de la Albiceleste. Fue la consagración que catapultó al combinado de Scaloni, la que dio origen a La Scaloneta.

Ante la consulta por el futuro del capitán, hoy con presente en el Inter Miami, Otamendi respondió: “Leo va a ser el emblema de la Selección hasta que él quiera”.

Los próximos compromisos para Argentina serán en la fecha FIFA de marzo. La Albiceleste jugará frente a Uruguay el viernes 21 de marzo, a partir de las 20.30, en el estadio Centenario de Montevideo y, cuatro días más tarde, el martes 25/3, recibirá a Brasil en el Monumental de River Plate desde las 21:00.

Otamendi, con el trofeo de la Copa América que ganó en 2024 con la selección argentina (AP Foto/Julio Cortez)

En referencia a esos duelos, el futbolista que hoy defiende la camiseta del Benfica expresó: “Se vienen dos lindos partidos en los que todos queremos jugar”. “El último gol a Brasil lo metí yo eh jaja. Me trae recuerdos Brasil, es lindo jugar Eliminatorias, me gusta”, agregó.

Por otro lado, se permitió vaticinar la suerte de su equipo en el Mundial de Clubes, que se disputará del 15 de junio al 13 de julio, y en el cual compartirá el grupo con Bayern Munich, Auckland City y Boca Juniors, clásico rival de River Plate -cuadro del que es hincha- : “¿Quiénes van a clasificar en el Mundial de Clubes? Benfica y Bayern Munich”.

El pasado 12 de febrero cumplió 37 años y contó quiénes lo saludaron del entorno albiceleste. “Leo fue uno de los primeros que me mandó mensaje, con Rodri (De Paul), Lea (Paredes; todo el grupete que tenemos nosotros. Y también muchos chicos me felicitaron. Chiqui (Tapia) también me mandó un feliz cumpleaños. También el fotógrafo, Tato (Pagano), muchos me han mandado. ¿Scaloni? Leo no, el cuerpo técnico, ninguno. Capaz que no vieron que era mi cumpleaños jeje. Mi teléfono es siempre es el mismo, jeje, pero bueno, tranquilo. Mis compañeros y con los que hablo normalmente, el saludito siempre está bueno. Cuando cumplen años ellos les envío y estamos siempre en contacto”, detalló.