Denunciaron al argentino Franco Vázquez por insultos racistas: el detalle de la acusación y la posible sanción

Un episodio de presunto racismo ha estremecido a la Serie B de Italia tras el empate 1-1 entre el Bari y la Cremonese en el Estadio San Nicola. Según informó Sky Sport Italia, el jugador ítalo-argentino Franco Vázquez fue acusado de proferir insultos racistas hacia Mehdi Dorval, futbolista del Bari, quien terminó visiblemente afectado, al punto de salir del campo llorando poco antes del medio tiempo. Este incidente, que ya está bajo la lupa de las autoridades deportivas, podría acarrear una suspensión significativa para el jugador surgido de Belgrano de Córdoba, si las acusaciones se comprueban.

Las denuncias contra Vázquez surgieron poco después de que Dorval, un jugador franco-argelino que llegó a Italia en 2021, abandonara el terreno de juego en evidente estado de conmoción. A propósito de esto, Sky Sport Italia informó que “la frase racista que supuestamente dijo Vázquez fue escuchada por los oficiales de la FIGC en la línea de banda y será incluida en el informe del árbitro.” Este detalle podría ser clave en las investigaciones futuras.

El entrenador del Bari, Moreno Longo, fue contundente en sus declaraciones a los medios al término del partido. El DT afirmó: “Estoy aquí para defender a Dorval y señalar a Franco Vázquez. Hubo una frase gravemente ofensiva, ‘negro de mierda’. En 2025 es completamente inaceptable, cosas así no se pueden decir, debemos subrayarlo” El técnico también resaltó que “todos estamos con Dorval” y agregó: “A fuerza de callar y esconder el polvo debajo de la alfombra no estamos resolviendo nada. Lo siento enormemente por Dorval y también siento mencionar el nombre de Vázquez, porque no es bueno, pero estoy obligado a hacerlo para no seguir quedándonos callados por siempre”.

La decisión del club de sustituir al jugador generó especulaciones sobre una posible admisión tácita de los hechos. Según Sky Sport, esta decisión podría haber sido una forma de reducir tensiones tras lo ocurrido en el campo. Sin embargo, Cremonese negó las acusaciones en su primera declaración oficial.

“En lo que se refiere al partido Bari-Cremonese y a los presuntos comentarios atribuidos al futbolista Franco Vázquez, el director general del Cremonese, Paolo Armenia, declaró: ‘Hemos hablado con el jugador, que ha negado rotundamente haber dirigido insultos racistas al futbolista del Bari. Para nosotros, la discusión termina aquí’”, explicó el club en un comunicado oficial.

En caso de que la Fiscalía de la Federación Italia de Fútbol (FIGC) decida abrir una investigación y finalmente le declare culpable, el Mudo se arriesga recibir una sanción de 10 partidos, según lo estipulado en el Código Deportivo de la FIGC.

Hace apenas un mes, Dorval fue objeto también de insultos racistas por parte de la afición del Reggiana. El partido se suspendió durante 8 minutos en aquel caso.

El historial del futbolista de 35 años añade un matiz diferente a este caso. Nacido y criado en Argentina, Franco Vázquez cuenta con una trayectoria destacada que incluye pasos por clubes como Palermo, Rayo Vallecano, Sevilla y Parma, antes de unirse a la Cremonese en 2023. Además, su carrera internacional refleja un cambio de selecciones, ya que jugó para Italia en 2015 pero decidió representar a Argentina en 2018, participando en tres encuentros con la albiceleste.

