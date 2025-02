La FIA reveló por qué sacó el punto extra por el récord de vuelta en la Fórmula 1: el ejemplo que tuvo como protagonista a Colapinto

Franco Colapinto y Williams fueron perjudicados por Esteban Ocon y Alpine en Austin 2024

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió eliminar el punto adicional otorgado al piloto que lograra la vuelta más rápida en un Gran Premio de Fórmula 1, una medida que entrará en vigor a partir de la temporada 2025. La medida se tomó debido a algunas polémicas suscitadas en el campeonato anterior que ponen en duda entre el mérito deportivo o una estrategia para perjudicar a un rival.

Por, según informó el organismo rector, esta decisión responde a la controversia generada por incidentes como el ocurrido en Singapur 2024, donde Daniel Ricciardo arrebató este punto a Lando Norris, afectando directamente la lucha por el campeonato. Este cambio pone fin a una regla que había estado vigente desde 2019 y que buscaba añadir emoción a las carreras.

Aunque hubo otro ejemplo para ilustrar que no se buscó sumar un punto, sino quitárselo a un rival. Fue lo ocurrido en Estados Unidos, donde el argentino Franco Colapinto con su Williams marcó el récord de vuelta, en el final Alpine mandó a Esteban Ocon a bajárselo para sacarle la unidad adicional al team inglés, oponente directo en el Campeonato Mundial de Constructores. Además, el piloto galo no cosechó esa unidad porque no terminó entre los diez primeros.

Franco Colapinto hizo una gran carrera en el circuito texano: fue décimo y sumó su quinto punto en la F1 (Jerome Miron-Imagn Images)

“La vuelta rápida la tenía casi hasta el final hasta que la sacó el francés, una pena. ¿Para qué entra a boxes? Andan gastando caucho al pedo. Cuiden el planeta”, dijo el bonaerense de 21 años luego de la competencia disputada en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Paradójicamente, el pilarense se sumó este año a la escuadra francesa como piloto de reserva.

De acuerdo con lo publicado por la FIA, el sistema de bonificación por vuelta rápida permitía que cualquier piloto que terminara dentro de los diez primeros obtuviera un punto adicional si lograba el mejor tiempo en un giro. Esta norma, introducida hace cinco años, tenía como objetivo incrementar el espectáculo en las etapas finales de las carreras, incentivando a los competidores a arriesgarse hasta el último momento. Sin embargo, el incidente en Singapur y el de Austin evidenció un vacío en la normativa que podía ser explotado, lo que llevó a la organización a reconsiderar su implementación.

Estos ejemplos fueron disparadores para la FIA, que detalló que este tipo de situaciones, donde un piloto de un equipo satélite puede influir en la lucha por el campeonato sin obtener beneficio directo, generaron preocupación por el impacto en la equidad deportiva. El propio Ricciardo reconoció que su maniobra fue pensada como un apoyo al equipo principal de Red Bull, lo que desató críticas desde McLaren. Zak Brown, CEO de la escudería británica, calificó el incidente como un ejemplo de “juego de equipo A y B”, cuestionando la legitimidad de este tipo de estrategias.

Esteban Ocon le quitó el récord de vuelta a Franco Colapinto en el final de la carrera norteamericana (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

Desde su introducción en 2019, el punto adicional por vuelta rápida había sido una herramienta para mantener el interés en las etapas finales de las carreras. Pilotos y equipos se esforzaban por conseguirlo, incluso realizando paradas tardías para montar neumáticos nuevos y maximizar sus posibilidades. Este sistema cumplió con su propósito inicial de añadir emoción y suspense, pero también abrió la puerta a situaciones controvertidas.

El problema radicaba en que cualquier piloto, independientemente de su posición final, podía marcar la vuelta más rápida y evitar que otro competidor obtuviera el punto, aunque no pudiera sumarlo a su propio marcador. Esto generaba un desequilibrio en la competición.

La FIA reconoció que el sistema de bonificación había generado más problemas de los previstos. En un comunicado oficial, el organismo explicó que dado que la bonificación a veces resultaba un tema controvertido, se ha tomado la decisión de eliminarla del sistema de puntuación para este 2025. Aunque la declaración fue breve, dejó claro que el objetivo es evitar que situaciones como las descriptas se repitan en el futuro.