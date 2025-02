Juan Román Riquelme habló de Leandro Paredes, analizó el rendimiento del Boca de Gago y llenó de elogios a Cavani

El presidente de Boca Juniors habló sobre el volante central

Juan Román Riquelme habló sobre el presente de Boca Juniors con el desafío de la Copa Libertadores en el horizonte inmediato. El presidente del Xeneize se refirió a su gestión, pero también expuso su mirada sobre Leandro Paredes, una de las grandes novelas del último mercado de pases.

"Pero renovó con la Roma... ¿Entonces, cómo voy a pensar si puede pasar algo en junio si renovó? Él tiene las puertas abiertas de nuestro club“, se adelantó a responder cuando le estaban preguntando por el tema. “Nosotros siempre vamos a tener la ilusión de contar con él. Pero yo a veces cuando se habla tanto, trato de quedarme un poco al margen, porque siempre creo que las cosas hablan por sí solas y él sabe cuánto lo quiero. Tuve la suerte de tenerlo de compañero cuando él debutó, cuando me tocó irme, que se decía quién iba a venir a Boca y yo declaré que confíen en él y que le den la oportunidad”, detalló en la nota con DSports.

Y agregó al respecto: “Tengo una relación con él muy linda y siempre vamos a tener la ilusión de poder contar con él. Así que yo creo que eso es todo. No vale la pena hablar de otra cosa. Yo siempre deseo que él esté bien, su familia también. Y si en algún momento se da que pueda tenerlo acá en el club este, sin duda que seremos muy felices”.

Con el foco puesto en los mercado de pases que le tocó transitar, Román dejó una tajante frase sobre Edinson Cavani, a quien eligió con el fichaje más resonante que tuvo el fútbol argentino. “Es simple lo que tengo que contestar, no tengo dudas que Cavani es el mejor jugador extranjero de todos los tiempos en el fútbol argentino. No hay discusión. Porque una cosa es ser extranjero, venir a Argentina e irte a Europa y volver. Que lo han hecho muchas estrellas y gracias a Dios hemos disfrutado de muchísimos. Pero no recuerdo que una súper estrella venga de Europa directamente a jugar acá. Está entre los diez goleadores más grandes de todos los tiempos. Tener la suerte de verlo con la camiseta de nuestro club, en la Bombonera, es maravilloso y nos da mucha felicidad", subrayó.

El uruguayo de 37 años tomó la decisión de vestir la camiseta de Boca luego de una destacada trayectoria por el fútbol europeo: “Cavani quería vivir esta experiencia. Durante cuatro años lo molesté bastante. Él creo que lo ha dicho, quería festejar como festejaba el Manteca Martínez los goles. Lo tenía en su mente. Cuando hablamos por teléfono siempre tuvo la ilusión de venir acá. Nos pone contento a nosotros que está disfrutando mucho... A veces nos repite que por momentos piensa por qué no vino antes. Nos da felicidad”.

Fernando Gago y Edinson Cavani

La máxima autoridad del Xeneize también mostró su respaldo para el entrenador Fernando Gago: “Creo que hay partidos en los que el equipo tiene momentos buenos y otros que le está costando. Pero cuando vos te ponés a mirar a los otros partidos pasa lo mismo. Son muchos partidos seguidos. Es el comienzo de la temporada y es lógico que esté pasando eso, pero tenemos mucha ilusión. Sabemos que tenemos mucho que mejorar y estamos convencidos de que así será”. En ese tono, sumó su mirada sobre Pintita: “Él está en su casa, está contento. Creo que le pasa lo mismo que a todos los entrenadores del fútbol argentino. Está tratando de competir al máximo, encontrar la forma de jugar y resolver a quién le da descanso o no. Se lo ve contento, disfruta mucho de estar acá, es su club. Más que nadie quiere que el equipo juegue cada vez mejor”.

OTRAS FRASES DE RIQUELME

• Ander Herrera y los otros refuerzos: “Él anda contento. Pasa que te sorprende cuando te pones a hablar de Boca porque conoce a todos los jugadores de tiempo atrás. Creo que el semestre pasado vino a ver un partido y ahí nos dijo que su sueño era ver si tenía la suerte de jugar acá. Se lo ve contento y preocupado porque quiere recuperarse rápido, quiere volver a jugar. Disfruta mucho. Pero así como me decís de él, que tuvo que ir a hablar con su club para venir, Velasco hizo lo mismo, ayudó para quedarse acá. Palacios ya el semestre pasado le hizo saber a Colo-Colo que quería jugar acá. Battaglia le dijo a Mineiro que quería jugar acá. Marchesín lo mismo. Alarcón estaba en Uruguay y enseguida dijo que sí. Cuando los jugadores hacen fuerza para venir a nuestro club, a nosotros nos da mucha felicidad”.

"Te sorprende cuando te pones a hablar de Boca porque conoce a todos los jugadores de tiempo atrás" (Foto: EFE/ Matías Martín Campaya)

• El Mundial de Clubes: “Ilusión tenemos siempre. Al final se trata de jugar a la pelota. Cuando nos tocó jugar la Intercontinental con Real Madrid todos pensábamos que no teníamos ninguna chance de ganar. Pero cuando empezas a jugar, es jugar a la pelota, no se trata de otra cosa. Puedo sentir admiración, te puedo respetar, te puedo decir si cambiamos la camiseta, pero después tengo que confiar en lo que tengo, en lo que hago y cómo lo hago. El fútbol es soñar y desear. Quedan varios meses para el Mundial de Clubes y tenemos que pensar en el partido de mañana con Banfield. Y después del viernes tenemos nuestra final en Perú contra un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia”.

• Los juveniles que surgieron de Boca en el último tiempo: “En Inferiore se hace un trabajo muy bueno, los chicos llegan bien preparados y los entrenadores de Primera los han hecho crecer. A alguno le ha llevado un poquito más de tiempo, a otros menos. Creo que Varela hizo el camino correcto que tiene que hacer un futbolista. Jugó más de 100 partidos con la camiseta de Boca, salió campeón varias veces, vivió momentos muy buenos y momentos no tan buenos. Quieras o no, eso te ayuda cuando vayas a Europa que el cambio no sea tan grande. Es el que fue a Europa y jugó todos los partidos. Ezequiel Fernández y Barco jugaron poco con la camiseta de Boca. Ojalá se puedan acomodar rápido al fútbol europeo y lo puedan disfrutar”.

"Creo que Varela hizo el camino correcto que tiene que hacer un futbolista" (Foto: Reuters/Miguel Vidal)

• La mirada sobre Estudiantes y las SAD: “No sé qué puede pasar, no estoy muy al tanto con ese tema que me decís de Estudiantes. Yo lo único que puedo decir es que durante diciembre ha quedado muy claro lo que quieren hacer acá en nuestro club. Eso sí, nos han cambiado la fecha de elecciones, nos han falsificado firmas. Un papelón. Así que al hincha de Boca, yo durante 20 días le he repetido que le querían arrancar el corazón, que no nos quieren dejar votar más. Así que bueno, hoy me deja tranquilo que el hincha ve una vez más que yo no le miento. Nunca le voy a mentir, siempre le voy a decir la verdad. Por lo menos a nuestro club lo quieren privatizar, eso no hay duda. Y gracias a Dios, en diciembre del año pasado lo hemos podido ver, nos hemos quitado la venda de los ojos muchos hinchas que piensan que es así. Eso es todo lo que te puedo responder después, lo que pasa en otras instituciones, deberías preguntarles a ellos. Yo de eso no tengo por qué opinar”.

• Su gestión en Boca: “Nosotros tuvimos que ser ordenados. Estudié hasta séptimo grado, no soy tan inteligente como muchos que escucho hablar en la tele. Pero nosotros hacemos las cosas como se tienen que hacer en casa cuando uno quiere a su casa de verdad. Hemos agarrado al club con deuda en 2019, hemos tenido que ser ordenados. Tuvimos que traer jugadores de mucha categoría, porque parece que no llegó nadie y llegaron Romero, Rojo Advíncula, el número 9 que queríamos todos era Darío Benedetto y fuimos muy felices de traerlos. Lo hemos hecho con mucho orden. Hemos sido tan ordenados que tenemos la suerte de haber presentado el balance más grande de la historia de todos los tiempos del club. Las cosas las hacemos bien y por eso hoy tuvimos la suerte de traer a todos estos futbolistas, porque les podemos cumplir y no ponemos en riesgo a nuestro club. Nosotros nunca vamos a fundir a nuestro club. Queremos traer más jugadores, queremos ser competitivos, pero amamos a nuestra institución y la tenemos que cuidar. Antes se vivía igual que ahora, pero cuando jugábamos muy mal, la prensa no hacía la campaña que hace hoy en contra nuestra. Si queres hablar de nuestro club, nosotros jugábamos muy mal. Cuando jugábamos horrible, ¿qué decían? Boca juega con tres números 5 y no le podes hacer un gol, para no decir que jugábamos mal. Jugábamos horrible y no tengo vergüenza de decirlo. La comunicación que hay hoy contra nuestro club no es la misma que había en ese momento, que se festejaba todo, hasta cuando se jugaba mal. Sabemos que son las reglas de juego. No estoy diciendo nada raro. Lo tomamos con felicidad porque el año pasado hemos entregado el superávit más grande de la historia del club, quiere decir que hemos superado los 20 o 30 años que han estado ellos acá sentados en cuatro o cinco años. Estamos felices de ser ordenados".