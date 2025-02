Domínguez aseguró su continuidad en Vélez y lanzó una contundente respuesta a quienes lo tildan de “panelista”

Sebastián Domínguez, entrenador de Vélez Sarsfield, enfrentó los micrófonos tras la dura derrota por 3-0 ante Independiente por la quinta fecha del Torneo Apertura 2025. El estratega del Fortín ratificó su continuidad al frente del equipo y le envió un mensaje a quienes lo critican por su pasado como panelista de televisión, una etiqueta que considera injusta y reduccionista.

“Entiendo que hay gente que me llame ‘panelista’, pero fui futbolista más de 20 años y en este país fui campeón seis veces. Cinco de esos títulos los gané con Vélez. Si la manera de describirme es esa, habla más de la bronca que de otra cosa. Es algo que tendrán que resolver esas personas con ellos mismos”, sostuvo el ex zaguero, quien antes de asumir en el club de Liniers y pasar por Tigre se desempeñó como analista en ESPN.

El presente de Vélez es complicado: el equipo todavía no ha ganado en el campeonato y ni siquiera ha logrado marcar un gol en los primeros cinco partidos pese a ser el vigente campeón del fútbol argentino. Sin embargo, Domínguez mantiene la convicción de que podrá revertir la situación. “No voy a renunciar. Por lo que siento por el club, quiero seguir intentándolo. Creo que podemos darlo vuelta”, afirmó el DT, quien asumió el cargo tras la salida de Gustavo Quinteros.

Desde su llegada, el Fortín sufrió derrotas ante Tigre (0-3), Platense (0-1), Instituto (0-2) e Independiente (0-3), además de haber rescatado un empate sin goles frente a San Lorenzo. La falta de efectividad ofensiva y la fragilidad defensiva han sido los principales problemas del equipo, algo que el entrenador reconoce: “El equipo ya venía con partidos complicados desde el año pasado. Respeto mucho el trabajo de Quinteros y queremos recuperar lo mejor que haya dejado él y cambiar lo que creemos que haya que modificar”.

Consultado sobre la relación con el plantel y la respuesta de los jugadores a su propuesta, Domínguez fue claro: “En la semana los vemos bien y planificamos los partidos con confianza. Si en algún momento sienten que no les llego de la manera que necesitan, saben que estoy a disposición para dar un paso al costado. Pero hoy creo que podemos salir adelante”.

Sebastián Domínguez se defendió de las críticas tras una nueva derrota de Vélez (Foto baires)

Más allá de las dificultades, el técnico mantiene su postura firme respecto a los cuestionamientos por su rol previo en los medios de comunicación. “Ser panelista fue una etapa más de mi vida. No creo que eso me descalifique como entrenador. Mi formación como DT es la misma que la de muchos otros colegas y mi experiencia dentro de la cancha es algo que nadie me puede quitar”, sentenció.

Domínguez también remarcó la diferencia entre analizar fútbol en la televisión y dirigir un equipo profesional. “Son dos cosas completamente distintas. Desde un estudio de televisión se pueden dar opiniones con la información que uno tiene a mano, pero estar en el día a día con un plantel y tomar decisiones en el momento es otra historia. La gente que hace esos comentarios probablemente no ha vivido lo que significa dirigir un equipo”, explicó.

Por otra parte, el DT de Vélez insistió en que su llegada al club no fue casualidad y que se siente preparado para el desafío. “Siempre supe que este era un reto difícil. No vine a hacer una experiencia, vine porque creo en el proyecto y en lo que podemos construir. Vélez es un club grande, con una rica historia, y vamos a trabajar para estar a la altura”, afirmó.

El próximo compromiso de Vélez será clave para medir el futuro del entrenador y la reacción del equipo. Los de Liniers recibirán en el José Amalfitani a Godoy Cruz, equipo que también deambula por la parte baja de la Zona B con sólo dos unidades.