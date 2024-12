La respuesta de Oscar Piastri a Franco Colapinto tras tocarlo en el GP de Abu Dhabi: “Me equivoqué”

“Las primeras vueltas fueron bastante miserables”, explicó Oscar Piastri. Y, en efecto, cayó desde el segundo lugar hasta el último en el inicio del Gran Premio de Abu Dhabi. El piloto australiano sufrió un choque con Max Verstappen en la largada y, después de que terminara el Virtual Safety Car por el abandono de Checo Pérez, embistió desde atrás a Franco Colapinto, quien posteriormente tuvo que abandonar en su última carrera en la Fórmula 1.

A pesar de que McLaren se haya consagrado campeón en el campeonato de constructores después de 26 años de sequía, y la victoria de Lando Norris en el circuito de Yas Marina, Piastri no tuvo una buena presentación en el cierre de la temporada. Más allá de haber terminado en el décimo lugar, chocó al argentino en la parte de atrás, algo que causó daños en el difusor del Williams y una pinchadura, por lo que Colapinto tuvo que entrar a boxes para cambiar los neumáticos.

“La curva 1 fue lo que fue (respecto a toque con Verstappen) y en la reanudación con Franco, tengo que volver a mirarlo, pero creo que simplemente juzgué mal dónde iba a frenar todo el mundo. Hubo muchos movimientos hacia la zona de frenada y me equivoqué”, argumentó el australiano respecto al impacto.

*La palabra de Colapinto sobre el choque con Piastri

“Así que sí, eso me preparó para una carrera bastante dura, pero en el gran esquema de las cosas, eso realmente no importa en este momento, solo estoy muy orgulloso de todo el equipo y de lo que hemos sido capaces de lograr este año”, explicó. Luego, agregó: “Obviamente, en ese momento sabía que tenía que intentar remontar y sabía que iba a ser duro. Pero una vez que me encontré con Colapinto, eso fue prácticamente el final de mi carrera. No ha sido la mejor manera de terminar la temporada para mí, pero para el equipo no podía haber sido mejor”.

No obstante, el golpe que tuvo con el argentino no fue la causa que provocó su abandono, sino que tuvo problemas en la unidad de potencia del Williams FW46. Sin embargo, Colapinto se mostró filoso en la conferencia de prensa respecto a la actitud de Piastri y apuntó a su forma de manejar durante el Gran Premio. “Quería terminar y demostrar el ritmo que tenemos en el auto, sabía que podíamos ser rápidos, y después del Virtual Safety Car intenté ir por Tsunoda y Piastri me golpeó desde atrás con mucha fuerza”, explicó.

“Tuvimos un muy buen viernes. Hoy largué y quise terminar la carrera. Vino Piastri y me chocó, no sé qué le pasa a este pibe. Me chocó en la 6 (curva) y después chocó a más gente. Estuvo cinco vueltas tratando de pasar a Tsunoda, que venía en un Alpha Tauri (hoy Racing Bulls), que venía 2 segundos más lento y no lo podía pasar. Es una lástima porque ahí se nos complicó la carrera y teníamos muy buen ritmo”, señaló.

* El abandono de Colapinto

Por otro lado, comentó sobre los diversos problemas que tuvo en su novena carrera en la Fórmula 1. “El auto se rompió mucho en el difusor, también tuve un pinchazo, así que las últimas carreras no salieron como quería. Creo que en las últimas dos no podría haber hecho nada para evitar lo que pasó y poder terminar la carrera”, explicó.

“No fue el final de temporada que quería, pero es parte de la Fórmula 1. Este equipo hizo realidad mi sueño y fue una experiencia increíble, pero me hubiera gustado mucho más si terminábamos como arrancamos, pero es parte de la F1″, concluyó.

De esta manera, la participación de Colapinto en la Máxima se terminó con una nueva carrera en la que no pudo superar la bandera a cuadros, al igual que en Qatar. No obstante, en ninguna de las dos ocasiones tuvo la culpa de dicho abandono. “Lo siento Franco, no quería que fuera así tu última carrera. Ha sido un placer este año. Gracias”, le dijo James Vowles, jefe de Williams. El piloto le respondió: “Gracias a todos por esta oportunidad. Disfruté mucho la experiencia”.