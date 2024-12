Crecen los rumores del ingreso de un duodécimo equipo a la Fórmula 1: quiénes podrían pelear por la plaza

Postal de la última competencia, el Gran Premio de Qatar (REUTERS/Jakub Porzycki)

El mundo del automovilismo se mantiene en debate permanente tras el anuncio de la entrada de GM/Cadillac a la Fórmula 1 para la temporada 2026. Según un informe de Last Word On Sports, tras la aceptación de la entrada de GM/Cadillac, Mario Andretti sugirió que otro equipo también podría unirse al campeonato, ampliando la parrilla a doce equipos.

La aceptación de GM/Cadillac se basó en compromisos significativos, incluyendo la producción de sus propias unidades de potencia en 2028 y fuertes inversiones en infraestructura. Además, General Motors se comprometió a pagar una tarifa de cientos de millones a los equipos existentes, destinada a compensar la dilución del dinero del premio.

Andretti, en una conversación con CBS Detroit, destacó la importancia de este movimiento. “Ellos (GM/Cadillac) son muy ambiciosos ahora, el calendario sigue subiendo, hay un compromiso increíble”, subrayó. Además, mencionó que la posibilidad de invitar a un duodécimo equipo abriría el camino para más fabricantes en el deporte, algo que la F1 ha estado deseando durante mucho tiempo.

La potencial llegada de otro equipo ha generado rumores y especulaciones. Según Last Word On Sports, ha habido interés por parte de otros fabricantes, entre ellos Hyundai, que según informes a principios de 2024, no ha descartado unirse a la F1 en 2031. Su presidente, Cyril Abiteboul, comentó durante el verano que aunque Hyundai no se ha comprometido aún, la entrada a la Fórmula 1 podría evaluarse en el futuro.

Esta expansión no solo permitiría más competencia en la parrilla, sino que también fortalecería la posición de F1 como la cúspide del automovilismo mundial. Incluso en momentos de tensión entre Andretti y Liberty Media, siempre hubo un fuerte deseo por parte de FOM para contar con General Motors. De hecho, se alentó a GM a explorar alianzas con otros equipos además de Andretti.

En términos logísticos, el actual acuerdo Concorde de la F1 establece que un máximo de doce equipos pueden competir, lo que deja un espacio adicional para otra entrada junto a Cadillac. Para Andretti, este contexto representa una oportunidad para que otro gran fabricante presente una oferta convincente. “Tener otro fabricante, ser capaz de suministrar eso, en realidad refuerza las bases de la Fórmula 1″, añadió el ex campeón en la Máxima en 1978.

El expiloto Mario Andretti, clave en el ingreso de Cadillac a la Fórmula 1 (AP Foto/Michael Conroy, archivo)

La perspectiva de otra entrada sigue siendo incierta, ya que no hay confirmación sobre qué equipo podría ser el duodécimo en la parrilla. No obstante, la atmósfera en el mundo de la Fórmula 1 está cargada de expectativas ante esta posibilidad. La llegada de futuros competidores significativos podría cambiar el juego, añadiendo nuevas dinámicas y competencias emocionantes. Además, le abriría la puerta a pilotos sin espacio que ya han mostrado su capacidad, tal el caso de Franco Colapinto, hoy sin butaca confirmada en 2025 luego de destacarse en la escudería Williams.

La conversación se extiende más allá de las oficinas de F1. Oliver Rowland, un piloto destacado en la Fórmula E, también es parte de las discusiones sobre el impacto de estas nuevas entradas, especialmente considerando su desempeño en la Temporada 11. Al mismo tiempo, la llegada anticipada de Cadillac a la carrera de 2026 abre una ventana para jóvenes talentos como Jak Crawford, quien podría encontrar una plataforma única para ascender finalmente a la F1. O para el también argentino Nicolás Varrone, con contrato vigente con la marca y quien ya se está moviendo para acceder a una posibilidad.