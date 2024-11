Exclusivo: el plan que busca acercar a un segundo piloto argentino a la Fórmula 1

Nicolás Varrone despertó esta mañana y se encontró con el celular repleto de mensajes y notificaciones en sus redes sociales. El argentino es piloto oficial de General Motors (GM) y la confirmación de la llegada de este gigante estadounidense a la Fórmula 1 para 2026 por medio de una de sus marcas, Cadillac, despertó la ilusión por tener otro piloto de nuestro país en la Máxima. En pocas horas el tsunami lo llevó a negociar un chance en la Fórmula 2 y su manager le reveló los detalles a Infobae.

”No esperábamos tener esta repercusión, pero bienvenido sea. Nos está subiendo la gente más que nosotros, pero ahora llegó el momento de darle más visibilidad al proyecto que tenemos con Nico, justamente, más allá del mérito propio en las otras categorías. A mí me da la responsabilidad de tener que salir a usufructuar todo esto”, cuenta el ex piloto internacional José Manuel Balbiani.

”Nico es piloto GM y para 2025 tiene que estar arriba de un auto. Obviamente que para F1 hoy no se habla, pero en un tiempo se van a tirar 8.000 hombres. La labor de Nico como empleado de General Motors es que haga las carreras que le digan y mientras tanto nos libera a nosotros para buscar la mejor alternativa. Ya me estoy moviendo para intentar subir a un Fórmula 2″, confiesa.

“Intentamos subir a Nico a los test de Abu Dhabi (terminada la temporada). Estoy hablando con tres equipos, a ver si existe esa posibilidad. Tenemos el presupuesto, pero aún no la butaca”, agrega. Dos de las escuderías con las que conversa son Trident y Van Amersfoort Racing. Se suma otra que está peleando los primeros puestos del campeonato que disputará sus últimas dos fecha, este fin de semana en Qatar y el siguiente en Abu Dhabi.

La apuesta pasa por conseguir un lugar para Nico en las pruebas de F2 hasta el otro fin de semana del 7 y 8 de diciembre, cuando termine el campeonato. De hecho, Balbiani asevera que “si conseguimos auto, tenemos el presupuesto para poder hacer la temporada completa de F2 en 2025 (unos 2,5 millones de dólares)”. El dinero lo aporta un inversor privado, que es uno de los principales sponsors de Varrone. “Averiguamos también por IndyCar, pero nos pidieron una suma sideral”.

José Manuel Balbiani junto a Oreste Berta, uno de los preparadores más grandes de la Argentina. Detrás, asoma un Torino 380 W (@jmbalbiani)

”Hoy nuestra misión es, más allá de lo que podamos hacer dentro de General Motors, buscar un incentivo externo para que GM considere más a Nico para la Fórmula 1. Por eso ahora apuntamos a F2″, explica. Mientras tanto, el piloto de Ingeniero Maschwitz, de 23 años, se entrena en el simulador, mantiene su preparación física y estará a disposición de GM para correr bajo su esfera en la temporada 2025. De hecho, en los próximos días habría novedades importantes.

De momento, Varrone descansa unos días en la Argentina y viajará el sábado para comenzar la temporada de Asia Le Mans Series (ALMS), una categoría de carreras de larga duración que se desarrolla entre diciembre y febrero. La primera fecha será el 6 y 7 de diciembre en Sepang, Malasia. Se trata de una especialidad conocida por Nico y en la que le fue bien, ya que en 2023 fue campeón mundial en la LM GT3 y ganó las 24 Horas de Le Mans con un Chevrolet Corvette, ya ligado a GM. También venció en otros dos clásicos de largo aliento como las 24 Horas de Daytona y las 1.000 Millas de Sebring. En la ALMS correrá con una Ferrari 296 GT3 junto a Conrad Laursen y Charles-Henri Samani. Para 2025, si no se concreta lo de la F2, la alternativa es el Campeonato Europeo de Le Mans Series y, en lo posible, hacerlo en un LMP2, es decir, un Sport Prototipo.

En tanto que Balbiani reconoce que “no es que el sueño de la Fórmula 1 se había ido, pero se había como un poco disipado y Franco Colapinto demostró que es posible. Con él se alinearon un montón de planetas. Tuvo la oportunidad de tener nueve carreras, no una, y las está aprovechando re bien. Entonces, eh, eso generó una bomba de sponsors genuinos que lo están apoyando. Hay que aprovechar este momento. La peor gestión es la que no se hace”.

El ex piloto aclara que también están “abiertos al Campeonato Mundial de Endurance (WEC) para la clase principal, la Hypecar (donde corrió José María “Pechito” López hasta 2023)”, pero “tenemos el problema de que vienen muchos pilotos con muchísimo presupuesto, muchos ex F1. En Cadillac sus pilotos tienen contrato hasta fines de 2025. Lo bueno es que Nico está preparado para correr allí, en F1 o en lo que sea”. Esa divisional, junto con la LMP2, son los Sport Prototipos, y a fines de 2023 Varrone probó un Hypecar de Cadillac.

El auto de Fórmula 2 de Trident, uno de los que se negocia para conseguir una butaca en los test de Abu Dhabi (@trident_team)

Balbiani supo correr en el Turismo Nacional en la Argentina y luego emigró a Europa. Compitió en carreras de larga duración y desde hace más de una década es uno de los argentinos que más conoce ese ambiente. Armó un equipo llamado “La Misión Argentina” que corrió varias ediciones en las 24 de Nürburgring. Conoce mucho lo que pasa en el automovilismo europeo y también se convirtió en un referente allí para representar pilotos.

Comenzó a trabajar con Varrone en 2018 y al año siguiente su pupilo logró el título en la Fórmula Renault Francesa. También corrió y ganó en la Fórmula 3 Británica. Hoy viven un buen momento con Nico, aunque no siempre fue así. “En 2020 y 2021, en plena pandemia, no teníamos una moneda y a veces no sabíamos si íbamos a correr hasta el jueves y era ir a tocar puertas a los autódromos. O sea, hoy estábamos aburguesados de la comodidad que teníamos y de repente la gente nos está empujando a decir ‘sí, vamos’. Salió lo de Cadillac y seguimos adelante por llegar a la F1″.

Destaca de su pupilo que “Nico sabe mucho cómo está el auto en cada momento. Sabe cuándo puede empujar o tiene que cuidar o cómo están las gomas. Además, aprendió en el mundo del Endurance a preservar el coche siendo constante en velocidad”.

Nico fue campeón de la Fórmula Renault Francesa en 2019 (@nicovarrone1)

”Cuando planteé la carrera de Nico tomé un poco como ejemplo a Oscar Larrauri (ex piloto argentino que triunfó en Europa), que tuvo que reinventarse después de quedarse sin presupuesto para autos de Fórmula, pasó a correr en Endurance y apareció Fórmula 1. Hoy Nico sería un Larrauri 2.0″, compara. “Pero obviamente con muchas otras connotaciones de otra época, otros presupuestos, otra difusión, una globalización que hoy te puede jugar para bien o para mal. Es un deporte en el que hay mucho dinero. O sea, no es que hay un solo Lance Stroll (hijo de magnate dueño de Aston Martin y que corre en ese equipo en F1). Hay varios Lance Stroll en este mundo. Entonces, yo tengo que pagar la factura con el talento de Nico y a veces tengo el talento de Nico y tengo el presupuesto que me pide mi equipo, y después viene el equipo y me dice ‘lo tengo que meter a este otro porque es uno que acomodó la categoría’. Ahí hay muchas cosas políticas en el medio también. De hecho, para mí, el mayor acierto de Jamie Campbell-Walter y María Catarineu (managers de Colapinto) fue llevarlo a Franco a la academia de Williams, cuando todo el mundo hubiese pensado que lo mejor era llevarlo a la academia Red Bull o de Ferrari. Pero nunca va a quedar un lugar libre en Ferrari o en Red Bull. Ellos vieron que podía haber un lugar en Williams y fue un acierto. Ahora nosotros estamos en GM y tenemos que ponernos lo más lindos posibles para que en el baile le gustemos a Cadillac”. Y aporta un dato clave: “En la lista de pilotos de Cadillac, Nico tiene 23 años y el que le sigue tiene como 30 y de ahí para arriba. Y hoy el único de ellos por edad que podría desarrollarse (dentro de Cadillac) en un programa para F1 es Varrone”.

En ese plan a largo plazo, vuelve a insistir en lo que hicieron Colapinto y sus managers a quienes “les agradecemos porque ellos abrieron las puertas. Todo esto que se generó con Nico ayer fue por el fenómeno de Franco. Vamos a tratar de sacar lo mejor de todo esto. Lo intenté con IndyCar y eso quedó en stand by porque están buscando pilotos con 10 millones dólares para algo que vale cuatro. Entonces aprovechamos el legado de Franco (Colapinto) y vamos a buscar un lugar en Fórmula 2. Si el inversor está y el calendario está disponible.... Quizá las cosas se alinean para que todo esto pase. ¿Por qué no?”

José Manuel Balbiani tenía como principal objetivo que Nico Varrone sea el mejor del mundo en las carreras de Endurance. En menos de un día su agenda cambió completamente y su celular arde. Fue piloto y sabe lo que es acelerar arriba y principalmente abajo del auto, algo esencial para cerrar un contrato. Si alguien a comienzos de 2024 decía que Argentina podía volver a tener dos pilotos en la F1 luego de 43 años, sonaba a utopía. El universo conspira para que se pueda hacer realidad.