Walter Samuel reemplazó a Scaloni en la conferencia tras el triunfo de Argentina: “Lionel no se sentía bien”

A minutos de haberse consumado la victoria de Argentina frente a Perú en la Bombonera por el golazo de Lautaro Martínez, una situación llamó la atención de todos en la sala de prensa: Walter Samuel reemplazó a Lionel Scaloni, quien no pudo acudir a la misma por un malestar estomacal.

“Leo no se sintió bien, me dijo que responda las preguntas, nada más. Nada preocupante”, fue la frase con la que el ayudante de campo del Gringo trató de llevar tranquilidad. El DT no había dado muestra de alguna dolencia durante el encuentro e incluso se había despedido del campo de juego abrazando a Lautaro, quien se refirió a su caminata junto al entrenador: “Me cargaba por el gol y porque habíamos sufrido bastante hasta abrir el partido”.

Más tarde, Samuel analizó: “Fue un año largo, no solamente por la cantidad de partidos, hubo jugadores que casi no tuvieron pretemporada y tuvieron que seguir. Les tenemos que agradecer porque hicieron un esfuerzo muy grande. Estamos primeros, casi a un paso de un nuevo Mundial”. Al mismo tiempo, realizó un balance: “Es súper positivo, se pierde un partido y duele, no es por ser arrogante, pero no nos pasaba mucho y duele. Eso es bueno porque nos mantiene alertas, sabemos que la vara esta alta y tenemos que convivir con eso y los jugadores están acostumbrados en sus clubes”.

Scaloni se fue abrazando a Lautaro Martínez, pero acusó un malestar y prefirió no acudir a la conferencia de prensa (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la próxima Fecha FIFA, que se llevará a cabo en marzo de 2025, Argentina visitará a Uruguay y recibirá a Brasil, en la que será una de las jornadas más complicadas de la clasificatoria. Al respecto, Samuel mencionó: “No nos vamos tan adelante, queremos disfrutar esto que estamos primeros, el grupo está bien y después se verá. Hay cuatro meses para el próximo partido, no estamos pensando tan adelante, todos los que están se lo merecen. Vivimos el día a día”.

En cuanto a la entrega de sus dirigidos, el ex defensor central que fue mundialista como jugador en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, expresó: “Tienen hambre continuamente, eso es muy válido. Tratamos de manejar las cargas porque se vienen muchos partidos, pero tienen mucho hambre de seguir ganando y seguir compitiendo. A veces se da, como hoy ganar y con Bolivia. Tuvimos un paso en falso contra Paraguay, pero el equipo siempre da la cara, en ese sentido estamos tranquilos”.

Finalmente, remarcó: “Sabíamos que se podía plantear así, teníamos que movernos y encontrar los espacios. Tenemos volantes con mucha dinámica y llegada. Los delanteros como Leo que ayudan. Teníamos que tener paciencia, lo bueno que no le dimos casi ninguna ocasión, no recuerdo ninguna intervención de Dibu. Eso es bueno, porque recuperábamos rápido la pelota y eso da tranquilidad”.

ALGUNOS NOMBRES, UNO POR UNO

Lautaro Martínez: “Confiamos plenamente y nunca dudamos de su potencial, lo que hizo hoy fue fantástico”.

Leonardo Balerdi: “Estuvo bien, tranquilo. Acompañado también por gente de jerarquía como Ota (Otamendi) y todos los defensores que ayudan a los más jóvenes. Es un jugador con mucho potencial. Pueden cometer errores, pero siempre sabemos que van a dar lo mejor. No solo por él sino por Nehuén Pérez y Facu Medina, que les tocó entrar y estamos contentos por ellos”.

Alexis Mac Allister: “Lo cambiamos de lado en el partido con Paraguay, fue pensado. Buscamos que mantuviera fijo a un central de Paraguay, a veces se da y otras no. Tiene llegada y gol, dinamismo. En este caso, volvió a su posición más natural, que es por izquierda”.

Julián Álvarez: “Le pedimos un esfuerzo cuando jugamos con dos delanteros más Leo (Messi). Todos nos tenemos que esforzar y lo saben. Está más acostumbrado a jugar por el centro, aunque en su club lo hace mucho. Le pedimos eso, es una decisión táctica. Después es obvio que es su posición natural, pero estamos contentos porque lo hace bien, como lo hizo con Bolivia”.