Con varias bajas, la lista de convocados de Gago en Boca Juniors para recibir a Unión de Santa Fe

Fernando Gago, entrenador de Boca

El trabajo en Boca Juniors no se detiende: el equipo dirigido por Fernando Gago se entrenó pensando en el compromiso de mañana ante Unión de Santa Fe, uno de los últimos escollos que le quedan para ver si es posible clasificarse a la Copa Libertadores 2025 a través de la sumatoria de puntos de la Tabla Anual. La cita será contra un rival directo que posee el mismo puntaje en la Acumulada, pero además uno de los que está instalado en el lote de los que pelean por el título con Vélez, Huracán, Racing y River. El cuerpo técnico definió una lista de convocados que tuvo varias bajas sensibles.

De cara al encuentro de mañana, que comenzará a las 21:30 en la Bombonera, Pintita se privó de anotar a los seleccionados Luis Advíncula y Marcelo Saracchi, quienes esta noche afrontarán obligaciones con sus conjuntos nacionales por las Eliminatorias Sudamericanas (el peruano actuará justamente frente a Argentina en la mismísima cancha de Boca, mientras que el uruguayo viajó a Salvador de Bahía con el combinado uruguayo para jugar en último turno).

Además, hay otros dos futbolistas que no estarán disponibles por lesión: Miguel Merentiel, quien sufrió una distensión en el sóleo derecho que incluso lo pone en duda para la semifinal de Copa Argentina contra Vélez, y Aaron Anselmino, víctima de un desgarro en el isquiotibial izquierdo, una zona en la que se resintió por tercera vez consecutiva en lo que va del año (o sea, es la cuarta vez que sufre la misma ruptura fibrilar en la zona). El otro que continúa con la recuperación es Cristian Lema, quien no tendrá actividad hasta el añopróximo. Respecto a la última nómina, el otro que no fue incluido fue el juvenil Santiago Dalmasso.

En tanto, Gago les dará la oportunidad a otros jugadores que no vienen teniendo continuidad. Son los casos de Gary Medel (podría abandonar el club a fin de año para sumarse en 2025 a la Universidad Católica de Chile), el chico Mateo Mendia, Juan Ramírez y Lucas Janson. Estos últimos dos nombres podrían ser declarados prescindibles por el cuerpo técnico de cara al próximo mercado de pases (Ramírez tiene vínculo hasta 2026 y Janson hasta 2027).

Si bien no hay precisiones ni adelantos sobre el once que plantará en cancha mañana Gago, la probable alineación será con: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ignacio Miramón, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Brian Aguirre. Boca figura a 7 puntos de la zona de clasificación a la Libertadores 2025 vía Tabla Anual, aunque seguramente uno de los cupos se añada ya que habrá que descontar al campeón del torneo corriente (es decir que Vélez, River o Racing, quienes hoy entrarían por la Acumulada, liberarían una plaza). Además, la Academia podría sellar su boleto si es campeón de la Sudamericana, lo que añadiría un lugar más.

Noticia en desarrollo...

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA JUNIORS

Arqueros: Sergio Romero y Leandro Brey

Defensores: Gary Medel, Marcos Rojo, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Juan Barinaga, Lautaro Blanco y Frank Fabra

Mediocampistas: Pol Fernández, Ignacio Miramón, Milton Delgado, Juan Ramírez, Agustín Martegani, Tomás Belmonte, Jabes Saralegui y Kevin Zenón

Delanteros: Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Brian Aguirre, Edinson Cavani y Milton Giménez