La sugestiva frase de Leandro Paredes ante un posible llamado de Gago para volver a Boca Juniors

La sugestiva frase de Leandro Paredes ante un posible llamado de Fernando Gago para volver a Boca Juniors

Hace tiempo que se habla de la posible vuelta de Leandro Paredes a Boca Juniors y desde la asunción de Fernando Gago como entrenador crecieron las especulaciones. El volante de la selección argentina volvió a referirse al tema y dejó una sugestiva frase luego del entrenamiento del plantel dirigido por Lionel Scaloni en el predio de Ezeiza, preparatorio para el partido frente a Paraguay por las Eliminatorias.

“No hablé con Fer, no hablé, vamos a ver si me llama o no”, comentó el futbolista de 30 años con una sonrisa, en medio de rumores sobre su futuro. Paredes, que surgido de las inferiores de Boca Juniors, tiene contrato con la Roma hasta junio de 2025 y en caso de no avanzar una renovación, en enero estaría en condiciones de poder negociar con otro club.

El interés por el retorno de Paredes a Boca se intensificó debido a su pérdida de protagonismo en el equipo italiano, especialmente después de la salida del técnico Ivan Jurić tras una derrota ante el Bologna. Esta situación despertó la atención del club argentino, que podría estar considerando su fichaje para el mercado de pases de 2025, con miras al Mundial de Clubes.

Leandro Paredes en la previa al partido despedida de Juan Román Riquelme en La Bombonera, en junio de 2023 (@leoparedes20)

“No sé si el hincha de Boca lo tiene que ilusionar un poco menos el cambio de técnico de Roma. Yo vivo mi vida y mi carrera día a día. Sé que se habló mucho por el tema de que no estaba jugando, pero lo más importante para mí es pensar mi club. Veremos qué pasa”, afirmó.

En la misma rueda de prensa, Paredes fue consultado sobre su experiencia al jugar en la Bombonera, donde participó en eventos recientes como la despedida de Juan Román Riquelme (actual presidente) y un partido de las Eliminatorias Sudamericanas, la derrota ante Uruguay 2-0 en 2023. “Yo disfruto mucho de jugar en la Selección, de ponerme esta camiseta. Obviamente jugar en la Bombonera es un plus, pero jugar en cualquier lado, en la Bombonera, en el Monumental o en el Interior con esta camiseta, lo disfruto de la misma manera”, indicó en referencia al encuentro ante Perú del próximo martes por las Eliminatorias.

Leandro se formó en el club de la Ribera, en el que debutó en Primera División con apenas 16 años en noviembre de 2010, de la mano del entonces entrenador, Claudio Borghi. Jugó en Boca Juniors hasta mediados de 2014 y en esos cuatro años disputó 31 partidos y marcó 5 goles, antes de pasar a jugar en Italia, en el Chievo Verona y el Empoli. Luego fue comprado por la Roma, donde estuvo hasta 2017 y regresó el año pasado luego de sus etapas en el Zenit de Rusia, París Saint-Germain (PSG) y la Juventus.

Celebrando un gol con la casaca azul y amarilla (Télam)

“Cuando me fui a los 18 años dije que quería volver a retirarme acá, porque no jugué tanto tiempo. La ilusión está. No me pongo plazos ni tiempos, vivo mi carrera día a día. Riquelme me dijo que no me va a llamar, que vuelva cuando quiera”, expresó en diálogo con TyC Sports en abril.

Hay que recordar que Paredes mencionó que le gustaría volver a vestir la camiseta azul y oro “con Román de presidente”. Es más, en esa entrevista se refirió al tema: “Me dijo que quiere que vuelva antes que se vaya, pero seguramente estará muchísimos años en el club; la gente está contenta con lo que está haciendo”.

Consolidado como pilar en la Selección a cargo de Lionel Scaloni, ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copa América 2021 y 2024 y La Finalissima ante Italia (por entonces campeón europeo) en 2022, en la disputa del trofeo intercontinental.

Por su parte, los hinchas del equipo xeneize, que sueñan con volver a tenerlo al mediocampista de cara al Mundial de Clubes que se llevará a cabo en los Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio de 2025.