“La Selección más fachera”: las reacciones a la foto de Messi, De Paul, Paredes y Molina que causó furor en las redes

Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nahuel Molina

Cada reunión de la selección argentina despierta pasiones entre los fanáticos. Y la serie de fotos del entrenamiento de este miércoles causó furor en las redes sociales. El peso de los protagonistas, las poses, miradas y sonrisas cómplices enloquecieron a los internautas que reaccionaron ante las imágenes en la previa al choque contra Paraguay en Asunción, por la undécima fecha de las Eliminatorias sudamericanas.

La imagen que más llamó la atención fue una en la que aparece Lionel Messi parado y apoyado en un caño. A su lado, Rodrigo De Paul con los brazos cruzados y sobre su pecho el brazo derecho de Leandro Paredes, quien figura detrás. A la derecha de la foto está Nahuel Molina, que al igual que sus compañeros tiene una impronta seria.

Esa postal dio lugar a varios comentarios de todo tipo en la red social X (ex Twitter). “Messi sabe lo que es andar en bondi”, comentó un usuario destacando la naturalidad del jugador. Hubo elogios y mensajes muy ocurrentes. Entre los reproducibles “la selección más fachera” (@BraianL1403); “Molina: me invitó un amigo” (@nawuelo); “con esa facha y juego, esta selección no solo impresiona, ¡deja una huella imborrable en la historia del fútbol!” (@Calipupslink).

Las fotos fueron publicadas en las redes sociales de la Selección y también por Gustavo “Tato” Pagano, quien es el fotógrafo del equipo nacional. Entre el grupo de imágenes divulgadas aparece una en la que están sentados los jugadores, entre ellos el propio Messi, mirando la actividad de sus compañeros o tomándose un descanso en una jornada en la que la temperatura comenzó a elevarse.

Otra muestra a dos sonrientes Messi y De Paul, quienes están sentados sobre una pelota cada uno. El capitán y el Motorcito tienen una gran relación dentro y fuera del campo de juego. Ambos son referentes del proceso a cargo de Lionel Scaloni como entrenador y que logró la Copa del Mundo en Qatar 2022, las Copas América en Brasil 2021 y Estados Unidos este año; y el título intercontinental llamado La Finalissima en 2022, ante el entonces campeón europeo, Italia.

Los jugadores, en un descanso

En tanto que el entrenamiento del miércoles en Ezeiza fue el último antes del viaje a Paraguay, y Scaloni parece tener clara la alineación que utilizará. Julián Álvarez se perfila como titular en el ataque, acompañado por Lautaro Martínez. En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister podrían ser los elegidos, aunque Giovani Lo Celso y Leandro Paredes también son opciones viables.

El esquema táctico que Scaloni podría emplear es un 4-3-3, aunque no se descarta la posibilidad de un mediocampo más poblado. En el ensayo de fútbol reducido, probó con diferentes combinaciones y en una de ellas surgió Lo Celso y luego Paredes.

El probable equipo para medirse al seleccionado guaraní conducido por Gustavo Alfaro sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Argentina lidera la tabla de las Eliminatorias continentales y Paraguay ocupa el sexto puesto, que es el último que ofrece clasificación directa al Mundial de 2026. El duelo se jugará este jueves desde las 20.30 en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

MÁS FOTOS DEL ENTRENAMIENTO DE ARGENTINA:

Messi y De Paul, sonrientes

La seriedad de Nicolás Otamendi

El tiro de Lautaro Martínez

Alejandro Garnacho busca más minutos en el campo de juego

Nico Paz es una de las revelaciones de este año en la selección mayor

Enzo Fernández se perfila para ser titular ante Paraguay

Más risas de Leo Messi, en este caso junto a Leandro Paredes