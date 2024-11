La polémica crítica a Vinicius Jr. de un ex DT de Brasil y Real Madrid: “Provoca gran parte de la persecución que sufre”

Un ex entrenador de Brasil cargó contra Vinicius

Vanderlei Luxemburgo, ex entrenador de la selección brasileña, ha generado controversia con sus recientes declaraciones sobre Vinicius Jr, la joven estrella del Real Madrid y la selección nacional. Durante una aparición en el podcast Benja Me Mucho, conducido por Benjamín Black, el también ex técnico del conjunto merengue (2004-2005) expresó su opinión sobre el comportamiento de Vinicius Jr en el campo de juego y señaló que el delantero es, en gran medida, responsable de la animosidad que genera en sus detractores.

A sus 72 años y sin equipo desde que dejó Corinthians el año pasado, Luxemburgo opinó que la imagen negativa que rodea al extremo de 24 años es resultado de sus propias acciones en el terreno de juego. “Creo que provoca gran parte de la persecución que sufre al hacer cosas que no debería hacer”, afirmó Luxemburgo.

El técnico brasileño ilustró su punto al recordar un incidente entre Vinicius Jr y Joshua Kimmich durante la temporada pasada en un partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, correspondiente a la semifinal de la Champions League. En esa ocasión, después de que Kimmich le devolviera un balón, Vinicius Jr reaccionó lanzando el balón al suelo antes de golpear al jugador alemán.

En esa línea, Uno de los jurados del Balón de Oro explicó recientenente por qué no votó a Vinicius Jr. “Vinicius definitivamente no ha dado señas de tener un buen Fairplay”, explicó el periodista panameño Bruno Porzio. “Tomando en cuenta situaciones de Fair Play y lo que ganaron los demás, es un jugador que a mí no me llena el ojo”, añadió.

Vanderlei Luxemburgo criticó a Vinicius Jr por su comportamiento (Reuters)

Para dar otro ejemplo de sus reprochables reacciones, destacó que en otra acción que recuerda, “Vini recibió un golpe, se levantó y atacó al contrario como si en el fútbol no se pudiera recibir un golpe”, insistió Luxemburgo.

Además, comparó la reacción de Vinicius Jr ante el contacto físico con la experiencia de otros grandes del fútbol como Pelé o Zico, quienes, según el técnico, también recibieron golpes en el campo. “Imagínate a Pelé, la cantidad de golpes que recibió. Zico, lo mismo. A Vini le molesta recibir golpes como si fuera una persecución ligada al hecho de ser negro”, agregó el reconocido entrenador brasileño.

Interrogado sobre el posible impacto del racismo en el fútbol y si esto podría haber influido en la percepción y el trato hacia Vinicius Jr, especialmente en el contexto de las elecciones al Balón de Oro de 2024, Luxemburgo descartó esta hipótesis. “No, no tiene nada que ver con el racismo. El racismo en el fútbol se trata de una manera muy diferente”, sentenció.

En lo que respecta al atacante brasileño, ya está listo para regresar a la cancha con la selección después de haberse perdido la fecha FIFA de octubre y de enfrentar la decepción de no haber conquistado el Balón de Oro. El delantero del Real Madrid participará en los próximos encuentros contra Venezuela y Uruguay, tras haber anotado tres goles en la última jornada de liga, durante la goleada ante el Osasuna. Este regreso proporciona a Vinicius Jr la oportunidad de destacarse no solo en su club, sino también vistiendo los colores de su país, en medio de un debate sobre su estilo de juego y su impacto en el emblemático deporte mundial.