Investigan al streamer Spreen y al DT Cristian Fabbiani por apuestas ilegales

Spreen, ayer contra Vélez: jugó pocos segundos y fue reemplazado en el inicio del partido

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas, inició de oficio una causa para investigar si en el día de ayer, con motivo del encuentro futbolístico entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield, el DT del Malevo Cristian Fabbiani y el influencer Ivan Buhajeruk tuvieron como finalidad la captación de apostadores en plataformas ilegales.

La fiscalía penal especializada ordenó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) las medidas de prueba. Spreen, popular streamer que fue incorporado oficialmente al plantel como herramienta de marketing en febrero, inició como titular el cotejo, pero fue reemplazado segundos después de cumplido el minuto de juego en el Bajo Flores.

En consecuencia, se dispararon las apuestas relacionadas con la posibilidad de un cambio en el primer tiempo, ante la chance latente de que el influencer fuera reemplazado por Fabbiani, algo que sucedió casi de inmediato -en su lugar ingresó el delantero Gustavo Fernández.

A la par de la pesquisa judicial, la AFA informó en el Boletín 6587 del Comité de Ética que realizará las “investigaciones que correspondan en todas aquellas conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol argentino particularmente cuando se trate de un comportamiento ilegal, inmoral, o carente de principios éticos”, apoyándose en el Artículo 2 del Código de Ética de la propia Asociación del Fútbol Argentino. En el documento, la entidad comunicó la “apertura del expediente y solicitar la intervención del órgano de instrucción de este Tribunal a los efectos que corresponda”.

El boletín del Tribunal de Ética de la AFA sobre el caso Spreen

Tras las repercusiones por el suceso, Riestra también compartió un comunicado de prensa sobre el tema: “En el día de ayer, tuvimos la oportunidad de contar con la participación de Iván Buhajeruk, uno de los influencers más importantes de Latinoamérica, en el partido ante Vélez. Lamentablemente esta acción de marketing generó muchas opiniones negativas. Queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas a quienes se sintieron ofendidos. En ningún momento fue nuestra intención faltarle el respeto al Club Atlético Vélez Sarsfield ni al fútbol argentino en general. Esta situación fue aclarada durante la semana previa al partido por nuestro DT, que se comunicó con su par de Vélez para comentarle la iniciativa. Lo mismo ocurrió entre los capitanes de ambos equipos”.

Desde la institución agregaron: “Nuestro objetivo fue (y es) atraer nuevas audiencias hacia el fútbol, generando puentes entre diferentes mundos y plataformas para seguir potenciando el producto y a nuestro club, viviendo un momento histórico en Primera División. Tal como lo mencionó el Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en Europa el público joven está decreciendo en esta actividad. A través de esta acción, Riestra busca con Spreen captar a nuevas generaciones que hoy se proyectan en las redes sociales a partir de los influencers. Valoramos profundamente el trabajo de todos los componentes de esa hermosa actividad que es el fútbol y reafirmamos nuestro compromiso con ello, buscando contribuir a la difusión, a la evolución y crecimiento del deporte que amamos en todos sus ámbitos”.

El comunicado de Deportivo Riestra

Originario de Santo Tomé, Santa Fe, Spreen ha alcanzado gran notoriedad en el mundo digital desde 2019, acumulando millones de seguidores en plataformas como YouTube con 7,5 millones de suscriptores en Instagram, con 5,4 millones de seguidores. Su reciente cambio de Twitch a Kick por un contrato millonario ha consolidado su posición como uno de los streamers más influyentes de habla hispana.

La inclusión de Spreen, muy famoso en su ámbito, pero sin formación en el fútbol, y las suspicacias que se dispararon, generaron críticas del mundo del fútbol. Brian Romero, goleador de Vélez, líder de la Liga Profesional, dejó su opinión tras el encuentro, que terminó 1-1: “Lo de hoy fue una falta de respeto. El mensaje para los chicos no fue bueno, el televisor les mostró un atajo. Lo que ha pasado hoy es un mensaje erróneo que le hemos dado a la sociedad, a los chicos, a los que lo intentan hasta lo último y no pueden llegar. Desde mi punto de vista, a los chicos quiero decirles que ese no es el camino. Que lo intenten, que sigan. El fútbol es eso, intentarlo, fracasar, intentarlo, fracasar, hasta conseguirlo”.