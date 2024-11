Los secretos de LeBron James para seguir vigente en la NBA con casi 40 años: “Gasta más de un millón de dólares al año”

LeBron James, vigente a los 39 años en la NBA con Los Ángeles Lakers (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

LeBron James es una de las estrellas de la NBA que sigue brillando con casi 40 años (los cumplirá el 30 de diciembre) y un estado físico envidiable para cualquier atleta. El máximo anotador en la historia de la liga y figura de Los Ángeles Lakers reveló sus secretos que lo llevan a mantenerse vigente en el básquetbol de alto nivel y cómo es el cuidado de su cuerpo.

El Rey, que en esta temporada se dio el lujo de compartir cancha con su hijo Bronny, brindó detalles de sus rutinas de entrenamiento y descanso, además de ahondar en cómo se enfoca en el cuidado personal. “La dedicación es uno de los motivos por los cuales sigo jugando al básquet”, contó el jugador estadounidense en un fragmento de la mini serie documental de Netflix, 5 Starters.

El régimen de preparación de LeBron James para los partidos es meticuloso, comenzando temprano a las 7 de la mañana, con baños fríos de 10 a 15 minutos, seguidos de prácticas intensivas que incluyen ejercicios en cancha antes de las sesiones formales del equipo previas al encuentro nocturno.

“Llego al estadio a las 8.30. Salgo a la cancha a las 9.40 para entrenar 20 minutos. Hacemos la práctica con el equipo hasta las 11 y después duermo la siesta, por lo general de 12 a 14 horas. A las 14.30, estoy nuevamente en el estadio. Hacemos ejercicios de piso para los abdominales profundos y luego, a las 15.15 vuelvo a la cancha para mi rutina. Llego antes que los demás, no hay fanáticos ni nadie, solo las chicas de los Lakers y yo. A las 16 regreso al vestuario para realizar estiramientos o masajes”, detalló el cuatro veces campeón de la NBA.

LeBron James realiza una larga rutina de entrenamientos previos al día del partido que incluyen sesión de lanzamiento, masajes, baños fríos y siesta (Petre Thomas-Imagn Images)

Por otro lado, el preparador físico de los Lakers, Mike Mancias, enfatizó en la importancia de las rutinas de entrenamiento previo a los duelos de NBA: “Antes de los partidos hacemos lo que se llama una activación. Preparamos cuerpo, músculos, articulaciones y tendones para la exigencia del juego”. Mancias, que lleva casi dos décadas trabajando junto a LeBron, destacó en el documental que cree que nunca antes James logró un nivel físico tan óptimo como en la actualidad.

El descanso también juega un rol fundamental en el repertorio de cuidado personal de LeBron: “Dormir es la mejor recuperación. Es como enchufar el teléfono al cargador cuando te acuestas”. La importancia del sueño es tal que su esposa, Savannah James, destacó: “Eso no se negocia, no se cambia. Es como ver a un niño que empieza a portarse mal cuando no duerme la siesta. Hay veces que se pone muy intenso y es mejor que duerma. Toda esa energía hay que canalizarla”.

Además de su régimen habitual, el campeón olímpico en París 2024 con la selección de Estados Unidos invierte significativamente en su bienestar físico a través de tecnologías avanzadas. La analista de la NBA, Reneé Montgomery, lo corrobora en la serie: “Sabemos que invierte en él. Gasta más de un millón de dólares al año para poder ser el mejor jugador posible”.

Ante estos datos vertidos por la prensa, LeBron se limitó a reírse, pero no los desmintió. “Escuché eso de cuánto dinero gasto al año y me causa gracia. No revelaré el número, pero creo que lo más importante es el tiempo. Hacemos crioterapia, baños de agua fría y caliente, luz roja y cámara hiperbárica”, dijo. Su entrenador personal, en tanto, subrayó: “Probamos todo en 20 años, pero lo mejor es gratis y es dormir”.

El uso de tecnología avanzada complementa el régimen físico y el cuidado de LeBron. La máquina Normatec, por ejemplo, es una herramienta vital para el descanso de sus músculos: “Me encanta la máquina para recuperar las piernas”, sostuvo James, resaltando sus beneficios para la relajación y reducción de dolores. Está claro que el enfoque integral en la salud y el rendimiento es parte de su éxito continuo en la NBA. Savannah James también opinó al respecto: “Quiero que se vaya como cuando llegó, para que pueda disfrutar de su vida después del básquet”.

LeBron James rodeado de su familia. A su lado, su esposa Savannah, su madre Gloria y sus tres hijos: Bronny, Bryce y Zhuri (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Otro de los complementos que hacen a las rutinas de LeBron, es la relajación mental y la música es un componente esencial de su preparación: “Antes del partido, me concentro, pongo mi cuerpo en forma y escucho mi música”. Su vasta colección musical refleja su dinámica y versátil personalidad, optando por una variedad de géneros y artistas según su estado de ánimo. Desde figuras icónicas como Jay Z y Eminem hasta Nas, la música se entrelaza con su mentalidad deportiva.

El documental de Netflix no solo ofrece una visión del físico de LeBron James, sino que también ahonda en otras figuras de la NBA como Jimmy Butler, Jason Tatum, Anthony Edwards y Domantas Sabonis. En otro de los tramos del capítulo, Anthony Davis, colega en los Lakers, ofrece su mirada sobre la mentalidad del Rey: “No es una sorpresa su nivel de profesionalismo por cómo se compromete y cómo se cuida”.

En esencia, LeBron James sigue siendo un pilar del deporte no solo por su habilidad innata, sino por su atención al detalle en cuanto al mantenimiento y recuperación de su cuerpo, que está próximo a llegar a las cuatro décadas de existencia. La combinación de dedicación, tecnología, descanso y pasión por el juego ha permitido a esta super estrella a expandir su longevidad en la NBA, consolidando su estatus como una leyenda viviente en el mundo del deporte.