Arde la interna entre Mbappé y la selección de Francia: el “disgusto” que habría provocado su adiós y los daños colaterales de su exclusión

Kylian Mbappé no fue convocado para los encuentros ante Israel e Italia (REUTERS/Matthew Childs)

En Francia cursarán el invierno, pero la temperatura de la selección de ese país se acerca más a los calores del verano. Los subcampeones del mundo se jugarán la clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League sin la presencia de Kylian Mbappé, ausente por segunda convocatoria seguida sin un motivo claro aparente, más allá de que el seleccionador Didier Deschamps se haya sometido a las preguntas sobre la baja de la estrella del Real Madrid.

Con un escueto “porque es mejor así”, Deschamps buscó defenderse ante las consultas por Kiki, y aseveró: “Tuve conversaciones con él, pero no voy a entrar en eso. Puedes tener información o no, hablo directamente con Kylian. Puede que no estemos de acuerdo con ciertos temas, pero eso es todo. Es mi responsabilidad tomar las decisiones. Lo hice en esta reunión. Lo repito una vez más: porque es mejor así”. Horas después a estas declaraciones, el periodista y youtuber local, Romain Molina, lanzó una fuerte versión sobre el detrás de escena de una determinación que podría terminar en escándalo.

En su canal personal de YouTube, que posee más de 360.000 suscriptores, realizó un video superior a los ocho minutos que en menos de cuatro horas ya tenía 60.000 visualizaciones: “Didier Deschamps explicó la ausencia de su capitán Kylian Mbappé diciendo que era su decisión, que había tenido conversaciones con el delantero y que este último quería venir y que era mejor para todos. Es un hábil ejercicio de comunicación de crisis, me atrevo a decir que estas no son para nada las verdaderas razones. Kylian Mbappé no quería venir a esta concentración. Actualmente, no va a regresar a la selección de Francia”.

Vale mencionar que Molina se describe en su biografía de Twitter como escritor y autor de varios libros, como así también detalla haber realizado reportajes e investigaciones para prestigiosos medios como The Guardian, The New York Times, BBC y CNN. Su vía de comunicación como creador de contenido fue creada el 8 de junio de 2016 y, en más de ocho años, acumuló más de 50 millones de visualizaciones hasta la fecha. Esa trascendencia en redes sociales produjo la rápida expansión de su contenido en pocas horas.

Didier Deschamps es el DT de Francia hace más de doce años (Bernadett Szabo/REUTERS)

En su análisis, el reportero desarrolló su primer punto vinculado al alejamiento de Mbappé: “Lo repito desde hace tiempo, el jugador y la persona que lo representa, su madre, están un poco desconectados del mundo. Sienten que hay un complot contra ellos. Especialmente la prensa francesa, que sería responsable de un desamor y que, por lo tanto, no es querido en Francia y tendría más o menos un disgusto. Ese disgusto ya existía después de la Eurocopa, donde fue blanco de numerosas críticas que consideraban que no era normal. Ya existía la idea, entre comillas, de marcharse. Ahora, ha alcanzado casi un punto de no retorno. Es decir, que ya está, la prensa le tendrá rencor. Ha sido tan criticado que ya no quiere venir, que ya no es posible”. Meses atrás, el ex delantero del PSG fue silbado por el público en un partido de Les Bleus, según informó RMC Sport.

En consonancia, Romain Molina aseguró que Deschamps tuvo un rol preponderante en esta situación con la intención de que vuelva en las próximas convocatorias, de la mano de una mejoría en el rendimiento mostrado con la Casa Blanca: “Trata de apaciguar la situación”.

A continuación, la salida por tiempo indefinido de Kylian Mbappé también afecta la estabilidad del propio entrenador, que lleva 12 años en el cargo. Allí, detalla que el director técnico le entregó todos los gustos a su emblema, como fue la cinta de capitán: “Le ha dado todo. Y los jugadores están hartos, están cansados y muchos esperan un cambio. Así que, en otras palabras, muchos esperan la designación de Zinédine Zidane. Y Deschamps, al elegir todo por Mbappé, se ha puesto en contra a otras personas. Así que es un terrible desaire para él lo que está ocurriendo”.

La polémica se agrava si se recuerda un episodio anterior divulgado por el diario francés L’Equipe, cuando el arquero Mike Maignan criticó el comportamiento de algunos de sus compañeros, incluyendo a Mbappé, en el vestuario tras un decepcionante debut ante Italia en la Nations League. Al portero del Milan se lo vio “abatido” en los vestidores debido al juego desplegado y “especialmente irritado por ciertas actitudes”. En aquel momento, Mbappé optó por el silencio. En esta vía, Molina dejó trascender que Maignan no es el único “harto” de ciertos “privilegios” concedidos.

Se perdió las últimas dos convocatorias. En la primera se había alegado no estar al 100% en lo físico (REUTERS/Christian Hartmann)

Por último, el influencer, que posee más de 723.000 seguidores sumando sus redes sociales en X (548.000), Facebook (126.000) e Instagram (49.000), planteó que ahora se volverá a plantear la “credibilidad” del DT frente al plantel con el agravante de haber cumplido los deseos de Kylian Mbappé y ahora escuchar la negativa a venir del futbolista de 25 años.

El impacto de esta decisión también fue analizado por el exjugador Jérôme Rothen en RMC Sport, quien considera que la medida de Deschamps dejará una marca en el grupo. Explicó que esta acción del seleccionador no será bien recibida y podría generar tensiones: “Dentro del grupo, el hecho de que haya sido Didier quien haya tomado la decisión de no convocar a Kylian Mbappé dejará su huella. No será aceptada. ¿Cómo puedes explicarle a tu grupo que tu líder, tu capitán, no vino porque había que protegerlo? ¿Y qué? ¿En marzo será él quien representará al grupo? No, eso, es imposible. No será aceptado en el vestuario”.

El contexto también incluye la reciente falta de adaptación de Mbappé en su nuevo club, el Real Madrid, lo que suma dificultades a su situación actual. Esta es la segunda convocatoria consecutiva que el jugador queda fuera, en la primera ocasión se argumentaron problemas físicos. Ahora, la decisión de no convocarlo se suma a la incertidumbre sobre su futuro inmediato con la selección nacional.