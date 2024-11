Dura patada en el rostro y 10 puntos de sutura: la lesión que sufrió una de las figuras del Barcelona en la Champions League

impactante lesión de jugador dle Barcelona

Un momento de tensión se vivió en la aplastante victoria del Barcelona sobre el Estrella Roja de Belgrado, en la Fase Liga de la Champions League. Es que el joven Pau Cubarsí debió abandonar el terreno de juego, tras sufrir una violenta patada en el rostro y el personal médico actuó de inmediato con puntos de sutura. “Lo he visto de cerca y me ha salpicado la sangre. El corte fue bastante impactante”, intentó explicar su compañero Iñigo Martínez en una rueda de prensa en la capital de Serbia.

Las imágenes reflejaron la dolorosa situación por la que pasó el defensor, quien recibió más de 10 puntos en la cara y las imágenes de su recuperación se viralizaron en las redes sociales.

Cabe señalar que el entrenador alemán Hansi Flick, ha confirmado que el defensor “está bien” desde el aspecto físico, aunque deberá estar alejado de las canchas por un tiempo. “Le han puesto unos puntos, pero es joven”, dijo el estratega del Culé sobre el estado del central cuando concluyó el choque. Cubarsí tuvo que retirarse del campo, por sus propios medios pero con la cara ensangrentada, después de que Spajic le clavara los tapones en el rostro. Con la modificación obligatoria, Sergi Domínguez ingresó en su reemplazo para conformar la zaga central.

El defensor catalán levantó el pulgar luego de recibir 10 puntos de sutura en el rostro

Desde el aspecto deportivo, el Estrella Roja no gana desde hace más de 4 años en un partido de la fase final de la competición continental y el Barça se encargó de que los serbios no pudieran romper esa maldición a pesar de no haber comenzado de la manera deseada su compromiso.

Al Culé le costó más de lo pensado desactivar la trampa que le propuso el conjunto local, pero logró revertir la historia. Con dos tantos Robert Lewandowski y los gritos de Iñigo Martínez, Raphinha y Fermín López, el Blaugrana se garantizó los tres puntos para empezar a pensar en los octavos de final.

El único líder de la tabla de posiciones es el Liverpool de Alexis Mac Allister, que suma puntaje perfecto (12, todas victorias). Los Reds siguen firmes en la competición y en la siguiente fecha recibirán en Anfield a un golpeado Real Madrid (6) que cayó 3-1 en el Santiago Bernabéu contra el Milan (6). Ambos conjuntos campeones de Europa se encuentran dentro de zona de repechaje.

Por su parte, Sporting Lisboa, Mónaco, Brest e Inter quedaron como escoltas con 10 unidades. El elenco portugués goleó 4-1 al Manchester City (quedó con 7) y le quitó el invicto. El club del Principado se trajo de Bologna una victoria agónica (1-0) y clave para su futuro, al igual que los franceses, que se impusieron en República Checa ante Sparta Praga. Los italianos, con Lautaro Martínez en cancha, derrotaron al Arsenal (7) en San Siro.

En un tercer escalón quedó el Aston Villa, que con Dibu Martínez como figura, sufrió una inesperada derrota 1-0 en su visita a Brujas, con el gol de penal que convirtió el belga Hans Vanaken. Los Villanos, que marchaban invictos, están con 9 puntos (dentro de los 8 mejores) junto con Borussia Dortmund y Barcelona, que se trajo una contundente victoria de Serbia ante Estrella Roja gracias a los tantos de Íñigo Martínez, Robert Lewandowski, Raphinha y Fermín López.

Atalanta también permanece como uno de los invictos del certamen y con su triunfo ante Stuttgart como visitante, suma 8 puntos y se consolida en los puestos de clasificación a octavos. En tanto que Bayern Múnich logró una importante victoria en Alemania frente al Benfica, que dejó pasar una buena oportunidad para meterse en el lote de escoltas.

Hay que recordar que en esta nueva edición de la Champions League se eliminaron los grupos y se juega en formato de liga, con 8 fechas, en las que los 36 equipos participantes lucharán por ingresar entre los mejores ocho para clasificar directamente a octavos de final. Del puesto 9 al 24 se jugarán los Playoffs. Los ganadores de los cruces se sumarán a los que aguardan en octavos.