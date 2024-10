Nacho Fernández quedó desafectado a último momento para el duelo entre River y Atlético Mineiro por la Copa Libertadores: los motivos

Nacho Fernández se perderá la revancha

Del mismo modo que ocurrió en Brasil con Marcos Acuña, donde el Huevo fue desafectado por problemas físicos durante la entrada en calor; en el Monumental Nacho Fernández fue desafectado del plantel y ni siquiera estará en el banco de suplentes para afrontar la revancha ante Atlético Mineiro, por un lugar en la final de la Copa Libertadores.

El ex volante de Gimnasia no terminó bien los entrenamientos, y sus inconvenientes musculares lo marginaron del duelo clave, en el que el Millonario deberá remontar un 3-0 adverso sufrido en el país vecino. El ex lateral de Ferro y Racing, en tanto, debió infiltrarse para poder estar entre los once iniciales que buscarán protagonizar una hazaña ante su gente.

Marcelo Gallardo, dispuso de una línea de cuatro para defender el arco de Franco Armani, con Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Marcos Acuña. El doble cinco lo conformarán Santiago Simón y Matías Kranevitter; mientras que Maximiliano Meza, Facundo Colidio y Pablo Solari estarán a cargo de la ofensiva para abastecer a Miguel Borja.

En el Arena MRV de Belo Horizonte, Atlético Mineiro se hizo fuerte como local y golearon a River Plate por 3-0 en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El Millonario sabe que tendrá que golear para no ser eliminado. Este lunes, una multitud de fanáticos realizó un banderazo en el estadio Monumental en apoyo al equipo comandado por Marcelo Gallardo, que no pierde las esperanzas con dar vuelta la serie y disputar la ansiada final en su estadio el 30 de noviembre.

Sobre todo al analizar cómo llega el equipo de Gabriel Milito, que el pasado fin de semana perdió por 3-1 de local ante Internacional de Porto Alegre por la fecha 31 del Brasileirão. Como ocurrió en la fecha pasada, el DT argentino cuidó a sus mejores jugadores y puso en cancha a un equipo alternativo para medirse ante el elenco colorado. El único titular que repitió fue el arquero Éverson, el cual recibió tres goles.

No fue una caída más, ya que lo dejó en una situación delicada en el campeonato de Brasil, con nueve derrotas en el torneo. El Galo marcha en la novena posición con 41 puntos, por lo que estaría ingresando a la Copa Sudamericana 2025 a falta de siete fechas para la finalización.

Cabe señalar que el púbico de River intenta apoyar a los jugadores con un clima conmovedor. Las muestras de amor hacia La Banda comenzaron en los días previos con un multitudinario banderazo que sirvió para motivar a los protagonistas. Es que más de 17 mil hinchas se acercaron al Antonio Vespucio Liberti para alentar al plantel dirigido por Napoleón. En una jornada soleada y con el calor que empieza a asomar en esta época del año, la pasión y el fervor de los fanáticos se hizo sentir y todos acudieron a las inmediaciones del estadio con decenas de banderas para brindarle su apoyo al equipo. Si bien es necesario una remontada con tintes de hazaña, el pueblo riverplatense se tiene fe con revertir el resultado y llegar, al menos, a la definición por penales.

Lo propio los jugadores que no se quisieron ir y quedaron impactados por la cantidad de personas que fueron a alentarlos en la previa a un choque en el que habrá mucho en juego.

La concentración riverplatense tuvo la mejor motivación de cara al choque de vuelta ante los brasileños ya que recibieron un aliento por más de dos horas. Se trató de una previa a pura fiesta de lo que fue el encuentro al que arribaron 86 mil espectadores. Como se anunciaba en los días previos, el recibimiento fue espectacular. Para los más nostálgicos, se trató de un show que estuvo a a la altura del que se vivió en la final de la Copa Libertadores de 1996.