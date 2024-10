La provocación de Deyverson a River Plate antes de la revancha por la semifinal de la Libertadores: los guiños a Boca

Deyverson comenzó con su show a minutos del pitazo inicial de Wilmar Roldán. El habilidoso delantero de Atlético Mineiro se hizo notar en la Argentina durante el viaje al Estadio Monumental, como así también cuando se dirigió camino a la entrada en calor en el campo de juego de River Plate, con gestos relacionados al clásico rival del Millonario, Boca Juniors.

La señal deportiva ESPN viralizó un video en redes sociales con el primer plano colocado en la planta superior del ómnibus encargado de trasladar al plantel brasileño a la cancha del elenco riverplatense. Allí, captaron una bolsa apoyada sobre la ventana frontal, la cual habría sido un regalo de un hincha y poseía en su interior una camiseta del Xeneize, según precisaron.

La vinculación con el cuadro de la Ribera siguió en la llegada del micro al reducto con una clara referencia al cuadro dirigido por Fernando Gago. Antes de entrar al campo de juego, el ex futbolista del Palmeiras extendió su brazo derecho a lo largo de su pecho para realizar una banda horizontal en señal de la franja amarilla alrededor de la casaca que posee al azul como color predominante.

El atacante del Atlético Mineiro tenía en su poder una casaca del Xeneize

La relación entre Boca Juniors y Deyverson registró otro punto de conexión hace pocos días, cuando el atacante reaccionó a una jugada de un juvenil que se desempeña en la séptima del club argentino. Román Ferreira recreó un movimiento del experimentado jugador durante el cruce de ida de la semifinal de la Copa Libertadores contra River Plate en Belo Horizonte, en el que amagó al momento de realizar un tiro libre. “Gracias por tanto cariño”, escribió el hombre de 33 años.

La gran figura del plantel entrenado por Gabriel Milito fue de vital importancia para el 3-0 del primer duelo de la llave con dos goles, uno en cada etapa, con el agregado de haber entregado la asistencia para el tanto de Paulinho.

Tiempo atrás, Deyverson había confesado su deseo de jugar en Boca Juniors en diálogo con Olé: “Si un día me suena el teléfono y me dicen: ‘Deyverson, vení a jugar a Boca’. Pfff.. Me gustaría pasar por Boca porque soy un jugador de ir al frente y veo que Boca tiene mucho de eso. La verdad es que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por todos los jugadores que jugaron ahí: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme… Para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo (ex compañero en el Palmeiras). Los dos juntos. Ojalá algún día pueda jugar con Felipe Melo en La Bombonera con los hinchas cantando. Sería una locura”.