Un juvenil de Boca emuló a Deyverson y el video se volvió viral: la respuesta del brasileño que fue figura ante River

El juvenil de Boca que copió el movimiento de Deyverson

La contundente victoria del Atlético Mineiro por 3 a 0 contra River Plate en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores no se puede explicar sin la notable actuación de Deyverson. El atacante se despachó con un doblete en el Arena MRV y con un show de gestos y provocaciones que acapararon todas las cámaras. Aunque una de ellas causó revuelo en las redes sociales y un juvenil de las inferiores de Boca lo imitó. Una vez que llegó a los ojos del brasileño, este no tardó en publicarlo en sus redes sociales.

La jugada en cuestión se basa en lo que hizo el número nueve del Galo sobre el cierre de la primera parte, cuando Leandro González Pirez le cometió una falta en el campo del cuadro local. Al levantarse, amagó con sacar rápido cuando Ignacio Fernández estaba en frente y, en vez de patear, se agarró el pie con su mano como si estuviera estirando el cuádriceps. Este mismo movimiento es el que copió el chico del Xeneize.

Esto ocurrió durante el encuentro entre Boca y Talleres de Córdoba en la séptima división, que se estaba desarrollando en el predio de Ezeiza del club de la Ribera. El nombre del joven que emuló al experimentado futbolista es Román Ferreyra, que aprovechó la situación e hizo el mismo gesto de agarrarse el botín a la hora de sacar un tiro libre, ante la atenta mirada de su rival. La situación no tardó en volverse viral y le llegó al mismo Deyverson, que subió el video a su historia en su Instagram personal, que tiene más de dos millones y medio de seguidores.

El mensaje de Deyverson a un juvenil de Boca que copió un movimiento suyo

“Gracias por tanto cariño”, fue el mensaje que le dejó el carioca a los argentinos y al joven chico de Boca. Esto hizo eco rápidamente en el público azul y oro, ya que el futbolista expresó en el pasado su deseo de jugar con el equipo argentino. “Si un día me suena el teléfono y me dicen: ‘Deyverson, vení a jugar a Boca’. Pfff.. Me gustaría pasar por Boca porque soy un jugador de ir al frente y veo que Boca tiene mucho de eso. La verdad es que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por todos los jugadores que jugaron ahí: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme… Para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo (ex compañero en el Palmeiras). Los dos juntos. Ojalá algún día pueda jugar con Felipe Melo en La Bombonera con los hinchas cantando. Sería una locura”, comentó en diálogo con Olé hace un año.

Al mismo tiempo, había explicado su característica forma de jugar que llama la atención y vuelve locos a los defensas rivales. “Hablé con los jugadores y soy un poco parecido a los argentinos, a los que les gusta la catimba; cuando van ganando hacen tonterías, sonrisas. Cuando están perdiendo se calientan, pero ellos tienen que mirar lo que hacen también, porque cuanto están ganando hacen lo mismo. Yo soy así, pero con mucho respeto. Dentro de la cancha yo voy a defender mi escudo. Yo soy así, peleo, lucho por la pelota y voy a ser así siempre”, describió su forma de jugar el controvertido delantero”, argumentó el atacante.

Ahora, después de ser el MVP absoluto en los primeros 90 minutos de la serie contra el cuadro de Marcelo Gallardo, deberá afrontar lo que será el cierre de la llave y concretar su clasificación a la final de la Copa Libertadores. El encuentro se llevará a cabo el martes desde las 21:30, en un estadio Más Monumental que ya conoce la forma de jugar de Deyverson, que mantiene expectantes a todos los espectadores con sus gestos provocadores e inesperados contra sus rivales y la gente.