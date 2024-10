Los inesperados dardos del Kun Agüero al Cholo Simeone por el presente del Atlético de Madrid: “Todos sabemos cómo juega”

Sergio Agüero criticó al Cholo Simeone

Ya pasaron tres años de aquel fatídico día en el que Sergio Agüero sufrió una arritmia en su corazón durante el encuentro entre Barcelona y Alavés, en el que tuvo que abandonar el fútbol. Sin embargo, su pasión por el deporte nunca quedó de lado y, en sus nuevos horizontes en el stream y en los negocios, siempre buscó el espacio para hablar sobre la actualidad de Independiente o de sus ex compañeros en la selección argentina. En esta faceta, hizo hincapié en sus amigos que juegan en el Atlético de Madrid y apuntó contra Diego Simeone por no poder explotar su juego.

El conjunto del Cholo arrastra varias temporadas con un rendimiento irregular, algo que también se hizo presente este año. Algunas derrotas contundentes como el 4 a 0 contra el Benfica y el 3 a 1 de local versus el Lille por la UEFA Champions League, pusieron al entrenador en el foco de las críticas. El Kun, que jugó en el conjunto madrileño desde el 2006 hasta el 2011, explicó los vaivenes que tiene el club y criticó al entrenador argentino por algunas de sus decisiones.

“Cuando yo jugaba ya era así. Teníamos un pico bueno y luego bajaba pero el Atlético está mucho mejor que cuando yo estaba. Hay mejores jugadores pero hay cosas que no entiendo. Hace poco escuché al ‘Cholo’ Simeone decir que De Paul no rendía como en la Selección. No sé a qué se quiso referir”, comentó Agüero en diálogo con el medio español Mundo Deportivo. A esto, le sumó: “Me resultó extraño que dijera eso cuando es el técnico quien debe hacerlo jugar mejor. Quizá no es su posición. También el Atlético defiende más que la selección argentina. Hay muchas cosas que no puedes esperar. Con Messi, el Barça jugaba diferente a Argentina y aunque destacaba igualmente el equipo no le acompañaba. Scaloni hizo un cambio de juego para hacerlo más sencillo y funcionó”.

Sergio Agüero criticó al Cholo Simeone (REUTERS/Juan Medina)

Al mismo tiempo, hizo foco en el poco rodaje que tiene Ángel Correa en el Atleti, quien en la actual temporada solo suma 422 minutos y fue titular únicamente en tres oportunidades. “Siempre dije también por qué no juega Correa, que es muy bueno, y le ha salvado muchos partidos al Atlético y al ‘Cholo’ Simeone y no entiendo por qué no le da más minutos. Contra el Madrid, De Paul estaba jugando bien y lo sacó. No se entiende: o hay que jugar mal y dejarlo en la cancha o si juegas bien, sacarlo. Cada uno tiene su opinión pero por eso mismo no soy entrenador”, argumentó el ídolo del Manchester City.

El otro jugador que destacó fue Julián Álvarez, que está atravesando su primer año con la casaca rojiblanca después de un traspaso que puede superar los 90 millones de dólares. El Kun explicó su cercanía con el atacante, que ya lleva cuatro goles marcados en 13 encuentros. “Tengo relación ya de cuando estaba él en el City y le felicité por ir a Madrid, que es una ciudad muy linda y parecida a Buenos Aires para sentirse mejor que en Manchester. A nivel de juego va a sufrir porque en el City tenía 10 llegadas pero todos sabemos cómo juega el equipo del ‘Cholo’ Simeone y las que tenga las tendrá que meter”, explicó.

Sergio Aguero jugó con la camiseta del Atlético Madrid desde el 2006 hasta el 2011 (AFP)

“Cualquiera puede fallar y a veces no lo puede hacer y siempre estará la crítica. Hay que tener paciencia. Lo que transmitirá seguro Julián, otro no lo hará: actitud y ganas de ganar. No defraudará en eso que gusta en el Atlético. Ojalá le vaya bien pero todo depende del estilo de juego y del entrenador”, resaltó Agüero, que nunca dejó de mostrar una tesitura en contra del Cholo.

La presencia del Kun es muy bien recordada por los hinchas del Colchonero, ya que allí jugó 234 partidos y marcó 101 goles. Por último, el ex futbolista del Barcelona contó cómo es su vida y cómo transcurrió desde el momento en el que colgó los botines. “Al principio a uno le cuesta asumir dejar de jugar pero fue un proceso de tres meses para saber si podría volver y al final tomé la decisión de que no. A partir de ahí, ya tenía muchos proyectos y me centré en el equipo de ‘gaming’ que ya tenía. Estoy casi un 30% mirando fútbol. De la Premier y he visto algún partido del Barça como el del Mónaco pero estoy bastante informado”, concluyó.