El Pity Martínez volvió a jugar en River Plate luego de 321 días: “Fue la mejor noticia del día”

El empate 0-0 que firmó River Plate ante Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tito Tomaghello por la 19ª fecha de la Liga Profesional tuvo, al fin de cuentas, una buena noticia para Marcelo Gallardo: Gonzalo Martínez volvió a sumar minutos a 321 días de la lesión ligamentaria que lo obligó a permanecer inactivo.

El Pity saltó a la cancha a los 67 minutos en el lugar del juvenil Franco Mastantuono y mostró un interesante nivel futbolístico, a punto tal que casi anota un golazo de tiro libre cinco minutos después de saltar al campo de juego.

El futbolista de 31 años venía de ser convocado para el duelo de ida contra Atlético Mineiro que terminó con una derrota 3-0 en Brasil, aunque finalmente quedó afuera del banco de suplentes por decisión del Muñeco.

Como contrapartida, el DT lo ubicó este viernes entre los relevos y le dio minutos en el complemento: la última vez en acción había sido el 9 de diciembre de 2023, cuando el Millonario quedó eliminado contra Rosario Central por las semifinales de la Copa de la Liga. Esa llave se definió por penales tras el 0-0 de los 90 minutos y él fue uno de los cuatro jugadores del equipo por entonces comandado por Martín Demichelis que falló su disparo.

Lo cierto es que el Pity estuvo luego entre los suplentes en el triunfo 2-0 sobre el Canalla por el Trofeo de Campeones que se disputó el 22 de diciembre del 2023, pero no saltó al campo. Semanas más tarde, el 15 de enero de este año, River informó que Martínez había sufrido una lesión ligamentaria durante un amistoso en Estados Unidos. Transcurrieron 321 días desde que jugó su último partido oficial y 285 en total desde que se lesionó en la pretemporada.

Fue en este contexto que el entrenador Marcelo Gallardo celebró la reaparición del atacante tras el empate en Varela: “Fue la mejor noticia del día para nosotros. Un jugador que tiene jerarquía, que después de un parate muy largo pudo volver y lo hizo bien. Entró con frescura, con la cabeza fresca. Es una alegría que haya vuelto a las canchas”.

En la previa del choque contra el Halcón, Martínez había expresado su alegría: “La verdad que se extrañaba. Uno cuando le pasan estas cosas lo primero que quiere hacer es volver a jugar, a compartir y pelear dentro de la cancha con los compañeros. Se hizo largo pero estamos acá que es lo más importante. Espero poder ayudar al equipo jugando al fútbol que es lo que más me gusta”.

Sobre su lesión y recuperación, Pity admitió que “no fue fácil” pero aclaró que fue fundamental la compañía del grupo y su “cabeza positiva” para seguir adelante. “Sé que tengo mucho más para dar. Estoy feliz de volver en estas instancias y ojalá pueda ayudar al equipo”, aseguró con la mirada puesta en el choque contra el Mineiro del próximo martes.

Martínez se refirió a la extensa rehabilitación que afrontó y aclaró que trató de escuchar la evolución de su cuerpo para no arriesgar de más: “Hay que respetar tiempos y no apurar porque me perjudico, creo que estoy en buenas condiciones y si el cuerpo técnico lo desea ojalá poder sumar minutos”.

De cara al trascendental partido del próximo martes, en el que River deberá remontar un 0-3 para acceder a la final de la Copa Libertadores 2024, Pity dejó un mensaje que ilusiona a los fanáticos: “Que se queden tranquilos que vamos a dar lo mejor para dar vuelta la serie”.