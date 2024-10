Miguel Ángel Russo reveló qué lo sorprendió de Iker Muniain en su desembarco en San Lorenzo

Miguel Ángel Russo reveló qué le sorprendió de Iker Muniain

Luego de debutar con un triunfo en su segundo ciclo como entrenador de San Lorenzo, Miguel Ángel Russo le dedicó un gran elogio al español Iker Muniain, refuerzo estrella del club azulgrana, que viene de ganarle 1-0 a Barracas Central en el Estadio Pedro Bidegain.

Russo destacó los gestos del español al indicar que “primero me sorprendieron las ganas que tiene, después la mente que tiene. Tengo muchos años de fútbol y todo eso me llama la atención. Lo vi jugar en Europa, pero jugar en Argentina es una experiencia totalmente distinta, para la cual tenés que estar preparado, y él va y está. Jugó un gran partido, duro, como es el fútbol argentino, y se va acomodando a todo”. Sus testimonios se dieron en una entrevista con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

Más tarde elogió al director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni. Apuntó al valor humano del estratega de Pujato que condujo al elenco nacional a ganar su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022. “La de Scaloni es una carrera muy brillante. Arrancó muy de abajo, llega y da oportunidades, las busca él, también se las dan”, agregó.

Miguel Ángel Russo elogió a Lionel Scaloni

Al continuar su referencia a Scaloni, destacó que “llega a lugares insospechados que nadie creía que podía llegar. La gente que eleva el nivel del fútbol argentino tiene que ser respetada y seguro agradecerle porque nos valoriza a todos. Hizo aparecer a chicos que nosotros no conocíamos que eran argentinos y están muy bien”.

Por otro lado, cuando el periodista Emiliano Nunia le preguntó a qué equipos de Europa le gusta mirar por televisión, indicó que “veo los equipos de los entrenadores que me gustan. Por ejemplo, el Real Madrid. Uno que estuvo de visita y conoce lo que es el Real Madrid, la tranquilidad de Ancelotti es impresionante. Es un equipo que me gusta ver y todo lo que pueda leer de él, ver con la tranquilidad y calma que se maneja en el banco, es algo fuera de lo común”.

Miguel Ángel Russo manifestó su admiración por Carlo Ancelotti

Russo está muy ligado a Rosario Central, su anterior club; Estudiantes de La Plata y también Boca Juniors. En los tres clubes fue campeón y en el Xeneize es muy querido porque es el DT que lo llevó a ganar su última Copa Libertadores. “¿Qué me dice el hincha de Boca ahora que dirijo a San Lorenzo? El hincha de Boca siempre me abraza, me pide cosas. Nunca me critica por esto. En Buenos Aires y en Rosario el hincha de Boca se comporta siempre de la misma forma y manera”.

El entrenador de 68 años tiene la misión de que San Lorenzo sume la mayor cantidad de puntos posibles, ya que se ubica en el puesto 21º entre 28 equipos. En la tabla anual marcha en la 26ª colocación. Russo llegó para acomodar el equipo y encaminar la transición de cara a la venidera temporada.

Este sábado, el orientador dirigirá su segundo partido en esta flamante etapa como conductor de San Lorenzo, a 16 años de aquella primera vez en el elenco azulgrana. El próximo encuentro será de visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 19 de la Liga Profesional.