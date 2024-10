La sorprendente reacción de Franco Colapinto cuando lo compararon con Lionel Messi

La reacción de Franco Colapinto cuando lo compararon con Lionel Messi

Franco Colapinto está en Austin y allí disputará su cuarto evento en la Fórmula 1 que tendrá la particularidad de la carrera Sprint este sábado. El joven de 21 años del equipo Williams se convirtió en un fenómeno popular entre los jóvenes y confesó su admiración por Lionel Messi. El piloto manifestó otra vez su idilio con el capitán de la selección argentina, que a sus 37 años tuvo otro partido brillante, donde marcó tres tantos en la goleada 6-0 ante Bolivia por las Eliminatorias.

”Me encantaría conocerlo en algún momento. Siento que es el mejor futbolista de la historia,” reconoció Franco en una entrevista con el podcast The Fast And The Curious. En tanto que fue tajante cuando le preguntaron por la comparación con Leo: “Cuando la gente me habla sobre Messi y yo todas esas cosas, es algo que realmente no me siento a su nivel. Es el mejor del mundo y ha conseguido tantas cosas”.

En tanto que reparó: “No me gusta compararme con nadie, pero Leo ha sido mi ídolo desde que era muy pequeño y ha logrado tantas cosas para nuestro país. Me encantaría conocerlo en algún momento”.

Y concluyó: ”Él es un gran deportista para la Argentina. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser lo mejor que pueda en Fórmula 1. Y estoy haciendo todo lo que pueda para quedarme. Así que estamos trabajando duro para mostrar lo que puedo hacer este año y obtener una oportunidad en el futuro”.

Franco Colapinto tiene como gran ídolo a Lionel Messi y espera conocerlo algún día

A mediados de septiembre, Aníbal Colapinto, el padre de Franco, reveló el encuentro pendiente entre Franco y Lionel Messi: “Con Leo no se conocieron personalmente, pero ya estuvieron hablando y se deben un almuerzo”. En otra entrevista, agregó que Bizarrap participó como nexo entre su hijo y el crack rosarino. El DJ y productor musical fue clave a la hora de reunir el presupuesto que le permitió a Colapinto correr en la Fórmula 2 y luego poder disputar las últimas nueve fechas de la F1.

El contacto con el mejor futbolista del mundo nació antes del triunfo en la Fórmula 2 en Imola, donde Franco recibió una remera de entrenamiento de la selección argentina autografiada por el crack rosarino. “Gracias por esta camiseta. Como ven, me trajo mucha suerte hoy y tiene la firma del mejor del mundo, la camiseta del campeón del mundo. Acá tenemos el número diez en el casco de Biza (Bizarrap) y le quiero mandar uno a Leo. Yo esta camiseta me la voy a mandar a encuadrar ya. Estoy súper orgulloso y la suerte que me trajo. Gracias Leo, en cualquier momento te mandamos un casco con Biza”, contó el piloto en un video que subió en sus redes sociales luego de aquella victoria el 18 de mayo pasado.

Este fin de semana, Franco Colapinto disputará dos competencias, la Sprint, que tiene un tercio de extensión de la carrera del domingo y la principal. Tendrá en su Williams FW 46 las mismas mejoras que contó su compañero de equipo Alex Albon, en Singapur, con avances en las suspensiones.

El de Pilar fue decimosegundo en su debut en Italia, culminó octavo en Azerbaiyán y se convirtió en el primer argentino en sumar puntos en 42 años, tras el segundo puesto de Carlos Alberto Reutemann en Sudáfrica 1982. Y en la última fecha, fue undécimo y acarició la chance de volver a cosechar unidades, algo que buscará este fin de semana en el Circuito de las Américas, en Austin, donde se correrá el Gran Premio de los Estados Unidos.