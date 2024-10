Scaloni reveló qué le dijo a Aimar tras uno de los goles de Messi ante Bolivia y compartió su “fórmula” para el éxito con la Selección

Luego del 6-0 que le propinó Argentina a Bolivia en el Monumental por la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y dejó en claro la satisfacción que le provocan sus dirigidos en cada presentación. El líder de la Scaloneta elogió nuevamente a Lionel Messi, le tiró flores a Nico Paz y compartió su métido del éxito.

“¿Si hubo mejores partidos de Messi que este? Seguramente, pero no deja de sorprender. En un momento me siento y hablo con Pablo (Aimar), le dije que es maravilloso disfrutar esto y ver las cosas que hace. Y que el equipo lo acompañe, porque al final el equipo debe hacer eso. Es maravilloso y no para de sorprendernos. Que juegue hasta donde pueda, es un placer verlo y tenerlo en una cancha de fútbol”, se despachó el Gringo con Lionel, tras un nuevo hattrick en su carrera.

Más tarde, al DT le preguntaron por el “Método Scaloni” para llegar al éxito, a lo que respondió: “Como dijo Ancelotti, al que anda bien, no tocarlo, intervenir lo menos posible. Esa es la virtud. Al final, juegan ellos. Hay entrenadores que dicen que sus equipos juegan bien por cómo los paran, pero no es nuestro caso. El nuestro juegan bien por la actuación de los jugadores. Nosotros damos herramientas, pero yo no paso la pelota como la pasan ellos. Hay que poner el auto arriba de la autopista, que vaya y que no choque. Hay momentos difíciles, de tomar decisiones, ahí radica un poco todo lo que se ha hecho, pero a nivel futbolístico hay que intervenir cuando es necesario”.

Resumen Argentina vs Bolivia

Finalmente, Scaloni se puso en la piel de hincha y expresó: “Como disfrutan ustedes, disfruta el entrenador afuera. Vemos lo mismo, la velocidad de pelotas, los controles, la intención de recuperarla lo más rápido posible... Eso es algo muy lindo de ver. Estoy orgulloso de que ellos entiendan el mensaje, pero la materia prima es lo que influye para que todo sea más fácil y ellos entiendan cada indicación perfectamente”.

OTRAS FRASES DE LIONEL SCALONI

Scaloni repartió elogios por doquier: Messi, Julián Álvarez, Nico Paz y más (REUTERS/Agustin Marcarian)

· Nicolás Paz. “Es muy lindo que haya debutado un chico que tiene a su papá que jugó en la Selección. Yo jugué con Pablo en Newell’s, seguro estará contento. Su hijo viene porque juega muy bien, no porque es su hijo. Para que se sienta identificado con esta camiseta, necesitaba estos minutos. Juega bien a la pelota, se asocia bien, tiene fuerza, tiene gol, es alto... Es un buen jugador, un gran chico también. Tiene una gran cabeza y nos va a aportar, pero poco a poco”.

· El tridente ofensivo. “Sería desmerecer a Bolivia decir que lo puse por el rival, pero es evidente que la decisión se debió a que a lo largo de la convocatoria perdimos jugadores que pueden jugar por la banda. Di María no viene más, Nico González (lesionado)... Cuando se van cayendo los jugadores, tenés que buscar la mejor opción. Con Venezuela era para Thiago (Almada) si la cancha estaba en condiciones. Julián ahí entre el central y el lateral podía hacer daño. Hoy, además del gol, trabajó como siempre lo hace”.

· ¿Qué le dijo al plantel en el entretiempo? “No hablé con los muchachos después del partido. Ya se van, no los voy a ver, pero saben que tienen que seguir por esta línea. En el entretiempo les dije que había que seguir por la hinchada, por el rival, que la mejor manera de respetarlo es jugar de la misma manera, y porque queríamos que darles minutos a algunos chicos que tenían que tener las mismas ganas e intensidad”.

· El nivel del equipo. “No sé si era necesario sumar de a tres, se puede ganar y perder, pero lo importante es el espíritu. Con Venezuela y Colombia no se cambió, se jugó como se debía. Hoy ganamos, con nuestra identidad, pero quería decir que nunca perdimos el espíritu. Lo importante es que se jugó un buen partido y que el hincha se fue contento”.